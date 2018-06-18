2018-06-18T15:41:54+03:00
Политика

Экс-министру Михаилу Меню нашли место в Счетной палате

Его прочат на должность аудитора, курирующего расходы на соцсферу и культуру
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Михаил Мень займет место аудитора в Счетной палате.Михаил Мень займет место аудитора в Счетной палате.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Владимир Путин предложил назначить бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты. Такое представление поступило от президента в Совет Федерации. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам уже подержал предложение о назначении Меня. 20 июня этот вопрос вынесут на заседание Совфеда. В этот же день сенаторы планируют освободить от должности аудитора Александра Филипенко, который курировал в Счетной палате расходы на соцсферу и культуру.

Присутствовавший на заседании комитета Михаил Мень поблагодарил сенаторов за их решение.

- Для меня это работа новая, но это и интересно. С удовольствием буду представлять Совет Федерации, - сказал экс-министр.

Напомним, что новые должности уже получили экс-вице правительства Аркадий Дворкович Дворкович (он возглавил фонд «Сколково». Первый вице-премьер Игорь Шувалов возглавил Внешэкономбанк, а Дмитрий Рогозин - «Роскосмос».

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