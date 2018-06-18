Ты самая красивая в мире, давай поженимся

СЕГОДНЯ 18:18 2018-06-18T18:27:42+03:00

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Футбол футболом, а любовных интрижек на чемпионате мира по футболу уже полным полно. Видимо, девчонки прислушались к советам Госдумы рожать от иностранцев.

- В девяностых в Москве частенько можно было встретить белокожую мамочку с темненьким ребенком. А это все последствия Олимпиады-80, - вспоминает старшее поколение.

Окружить любовью и заботой иностранцев пытаются не только русские девушки, но и наоборот — в толпе фанатов только и слышишь английское «вау», «привет, красавчек» (не все еще выучили слово «красавица»).

- Руссия, руссия, фото, - подбегают фанаты из Мексики, Португалии и очень хотят сфотографироваться с русскими красавицами.

Безусловно, девушки улыбаются, расцветают. А вот скажите, кто им столько комплиментов делал раньше? Иностранцы не скупятся и зовут пить кофе, ужинать. И вроде бы никаких намеков, а потом русская понимает, что искала вот такой заботы, внимания — результаты встреч могут привести в роддом.

Но настоящая любовная охота начинается ночью, когда болельщики активно празднуют победы своих любимых команд в шумных кафе или уличных шествиях на Никольской улице или в Камергерском переулке. Многие не совсем трезвые. И вот он тот самый момент, когда в центре города появляются девочки-подружки в коротких юбках и шортах.

- Мне кажется или в центр Москвы переехало все Иваново? - спросит у меня друг Леша.

- Похоже на то, никогда не видела столько красивых девушек в одном месте. Вот куда они идут в 2 часа ночи? - спрошу у него. - Искать приключения?

- Других вариантов нет, - ответит он.

Наблюдаем за длинноногой красавицей. Она садится на лавочку и красит губы, через несколько минут к ней подходит несколько фанатов и говорят, что очень красивая. Разговор завязался, что-то пишут в телефонах. Знакомиться легко и в метро — перед матчами в вагонах набивается столько людей, фанаты и не против зажиматься с девчонками.

Действуют и другими способами — через соцсети. Парни смотрят по геолокации фотографии, выбирают понравившихся девушек и пишут им приятные сообщения. Об активности в соцсетях подтвержу и сама, получив сообщение: «Привет, ты же самая красивая в мире. Давай женимся».

Под эту шумиху начали активизироваться и русские парни — знакомятся в толпах, узких переулках, куда идет много болельщиков.

- Не могу поверить, что немцы проиграли. Как так взяла немецкая машина и сломалась в России, - говорю подруге Ригине на Никольской. - Сейчас посмотрим еще на Бразилию, а то тоже возьмут и проиграют Швейцарии.

- О, вы смотрите футбол? - спрашивает незнакомый парень сзади.

- Она вообще работает на Чемпионате мира, - покажет на меня подруга. - Завтра едет в Питер.

- Ничего себе я пристроился, - скажет парень.

Все эти спонтанные истории, конечно, может и ради сиюминутного удовольствия, но похоже, что скоро кому-то нужно будет занимать очереди в ЗАГСах, а потом в роддомах. Удачным ли будет Чемпионат мира для России по футболу станет известно уже через два матча, а по демографическом росту - будет понятно уже в начале 2019 года.