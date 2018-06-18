2018-06-18T18:54:00+03:00
В мире

Трамп раскритиковал миграционную политику Германии

По его словам, это касается и всей Европы в целом
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие европейские лидеры сделали большую ошибку, впустив к себе мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

«Народ в Германии отворачивается от собственных лидеров из-за того, что миграционный кризис наносит новые удары по и без того шаткой Берлинской коалиции», - написал американский лидер на своей официальной странице в Twitter. «В Германии растет преступность. Совершена огромная ошибка по всей Европе - позволили приехать миллионам беженцев, которые так грубо и сильно изменили местную культуру».

МЕЖДУ ТЕМ

То, что Трамп, по сути, прав, признает и сама Меркель. Сегодня она приняла ультиматум главы МВД и лидера баварской партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Хорста Зеехофера. Он дал немецкому канцлеру 2 недели на то, чтобы она нашла общее для всей Европы решение по беженцам. Если она его не найдет, Зеехофер пригрозил выпустить министерский указ о высылке мигрантов и лишению их денежных пособий.

- Миграционный кризис настолько серьезен, что он может расколоть Европу, - рассказал «КП» немецкий политолог Александр Рар. - В Америке это уже произошло. Как итог - избрание Трампа, обещавшего покончить с нелегалами в США самым радикальным образом. В Германии все усугублено еще и тем, что борьба ведется не только на уровне элит, но и в обществе.

Сейчас Меркель дали срок до конца июня. И она сама не знает, что делать с мигрантами. Она может уволить Зеехофера, но тогда она уволит председателя ХСС и потеряет большинство в парламенте. Поэтому Меркель пытается получить поддержку Франции, Италии и других европейских стран. Она не хочет заниматься этой проблемой одна.

Что касается Дональда Трампа, то он с самого начала недолюбливал Меркель. Ее люди напрямую были против него во время президентских выборов в США. И он этого не забыл. По сути, Трамп, критикуя канцлера, получает все больше поддержки со стороны других европейских государств. И внутри США тоже.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Аббас ДЖУМА

 
Читайте также
Новости 24
Порошенко поприветствовал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя
Центробанк заявил о снижении прибыли российских банков
Лавров и Помпео рассмотрели график политических контактов на ближайшее время
Где заказать агитационные материалы к выборам-2018
Выставка работ карикатуриста Олега Теслера откроется в Москве
Госдума может рассмотреть проект по повышению пенсий 19 июля
Глава МИД Украины поблагодарил ЕС за продление санкций против Крыма
Дельфинёнок родился в Одессе прямо во время представления
Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС в начале июля
В России появятся новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Медведев подписал поручение о положении министерства науки и высшего образования
Умер Анджей Мальчевский - основатель Мособлбанка
Кинокритики определили режиссеров, снимающих только хорошие фильмы
Около 40 сотрудников «Нафтогаза» получили премии за победу в споре с «Газпромом»
В Ленинградской области предлагают вдвое снизить налог владельцам машин на газе
СМИ: Турецкие военные занимают окраины сирийского Манбиджа по согласованию с США
В Париже из-за родов пассажирки прервалось движение скоростных поездов
Путин предложил Михаила Меня на должность аудитора Счетной Палаты
СМИ: Зеехофер и Меркель договорятся о компромиссном решении проблемы с беженцами
Путин поздравил с днем рождения главного редактора «Комсомольской правды»
Беспошлинный порог интернет-покупок будет снижен
В американский зоопарк вернули сбежавшего слона Майкла Джексона
Данных о пострадавших российских гражданах при землетрясении в Японии не поступало