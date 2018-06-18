Трамп раскритиковал миграционную политику Германии

СЕГОДНЯ 18:55 2018-06-18T18:54:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие европейские лидеры сделали большую ошибку, впустив к себе мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

«Народ в Германии отворачивается от собственных лидеров из-за того, что миграционный кризис наносит новые удары по и без того шаткой Берлинской коалиции», - написал американский лидер на своей официальной странице в Twitter. «В Германии растет преступность. Совершена огромная ошибка по всей Европе - позволили приехать миллионам беженцев, которые так грубо и сильно изменили местную культуру».

МЕЖДУ ТЕМ

То, что Трамп, по сути, прав, признает и сама Меркель. Сегодня она приняла ультиматум главы МВД и лидера баварской партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Хорста Зеехофера. Он дал немецкому канцлеру 2 недели на то, чтобы она нашла общее для всей Европы решение по беженцам. Если она его не найдет, Зеехофер пригрозил выпустить министерский указ о высылке мигрантов и лишению их денежных пособий.

- Миграционный кризис настолько серьезен, что он может расколоть Европу, - рассказал «КП» немецкий политолог Александр Рар. - В Америке это уже произошло. Как итог - избрание Трампа, обещавшего покончить с нелегалами в США самым радикальным образом. В Германии все усугублено еще и тем, что борьба ведется не только на уровне элит, но и в обществе.

Сейчас Меркель дали срок до конца июня. И она сама не знает, что делать с мигрантами. Она может уволить Зеехофера, но тогда она уволит председателя ХСС и потеряет большинство в парламенте. Поэтому Меркель пытается получить поддержку Франции, Италии и других европейских стран. Она не хочет заниматься этой проблемой одна.

Что касается Дональда Трампа, то он с самого начала недолюбливал Меркель. Ее люди напрямую были против него во время президентских выборов в США. И он этого не забыл. По сути, Трамп, критикуя канцлера, получает все больше поддержки со стороны других европейских государств. И внутри США тоже.