2018-06-18T20:14:19+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Бармен, мне 50 граммов «Новичка»

Болельщиков с Туманного Альбиона в Волгограде напоили особыми коктейлями с березовым соком
Алексей ИВАНОВ
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Шутливый ролик был опубликован на странице бара в соцсетях.Шутливый ролик был опубликован на странице бара в соцсетях.Фото: vk.com
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К первой игре чемпионата мира власти Волгограда готовились со всей серьезностью. Шутка ли: играет сборная Англии, а ее фанаты считаются едва ли не самыми буйными на планете. А вот в волгоградских барах к приезду британцев отнеслись с юмором. Специально к началу мундиаля здесь создали коктейль «Новичок». Тоже ждете его формулу? Легко: березовый сок, водка и абсент.

Первыми на новинку в меню отреагировали, конечно же, английские журналисты. Еще бы, ведь последние месяцы в местной прессе только и было разговоров, что о русском супероружии.

Сенсация! Британские журналисты наконец-то раскрыли формулу «Новичка».

Сенсация! Британские журналисты наконец-то раскрыли формулу «Новичка».

«Персонал бара надевает перчатки и защитные очки, чтобы защитить себя от брызг коктейля», - нагнетает газета The Sun. - «А выпившему «Новичок» тут же полагается «антидот» - еще один коктейль с водкой».

А вот английские болельщики распробовали «Новичок» и просили повторить. Но больше двух коктейлей за раз никому не наливали. Мало ли что...

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