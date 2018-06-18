Как попасть на чемпионат с помощью роботов

СЕГОДНЯ 20:07 2018-06-18T21:05:17+03:00

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Их легко найти в поисковых системах. Там сканируют билетный раздел сайта ФИФА и сообщают о поступивших в продажу билетах.

Однако, чтобы все было успешно - в этот момент уже нужно быть онлайн на tickets.fifa.com и успеть забронировать нужный билет после сигнала программы о том, что он найден - уже вручную. Конечно, может показаться, что этот автоматический способ мониторинга доступных билетов только усложняет процесс, но такой бот снимает необходимость сидеть за компьютером и постоянно обновлять страницу сайта ФИФА с надеждой «поймать» нужный билетик, он позовет вас когда появится тот билет, который вы указали в настройках. Стоит отметить, что в последние дни билеты появляются в доступе на различные матчи буквально каждые 10 - 15 минут, в том числе довольно комфортных по цене 3 и 4 категорий (6300 и 1280 рублей).

Стоит добавить, что ФИФА борется с перекупщиками и продажей с рук в том числе и в интернете. В минувшие выходные в соцсети ВКонтакте были заблокированы несколько десятков групп, в которых занимались перепродажей. Но, важно: компьютерные программы лишь облегчают наблюдение за «вбросами партий билетов», а не выкупают их пачками - сайт ФИФА действительно защищен от этого.