2018-06-18T20:57:22+03:00
Звезды

Григорьев-Апполонов-младший посвятил песню погибшей жене

Мужчина после смерти супруги решил стать артистом
Игорь ПОЛЯКОВ
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Андрей начал встречаться с сестрой рыжего «Иванушки», когда ему было 15 лет.Андрей начал встречаться с сестрой рыжего «Иванушки», когда ему было 15 лет.
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Сестра рыжего «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова внезапно скончалась от приступа астмы прошлым летом. Так сложилось, что у мужа покойной такое же имя, как у ее знаменитого брата.

Андрей начал встречаться с сестрой рыжего «Иванушки», когда ему было 15 лет. Юле тогда было 32 года. Поначалу многие не верили в их союз, но, когда он прошел проверку временем, друзья Юли убедились в чувствах ее молодого возлюбленного. Спустя 15 лет они поженились. Андрей взял звездную фамилию жены. И сейчас после смерти супруги мужчина решил выступать, как Андрей Апполонов-Григорьев-младший. Он записал дебютный трек «Я и ты», посвятив его своей погибшей жене.

Андрей Апполонов-Григорьев и его тезка, Андрей Апполонов-Григорьев-младший. Фото: из личного архива

Андрей Апполонов-Григорьев и его тезка, Андрей Апполонов-Григорьев-младший. Фото: из личного архива

Композиция была записана совместно с племянником Юлии, популярным в Германии певцом, известным под псевдонимом Grey Wiese (Сергей Григорьев-Апполонов). Трек стремительно набирает популярность в социальных сетях.

- Весь год я боролся с депрессией, - признался «КП» Андрей Апполонов -Григорьев-младший. - Мне не помогали ни путешествия, ни работа. Я благодарен за поддержку Андрею-старшему и Сергею (Грей Визе). Сейчас благодаря близким и творчеству, я потихоньку готов говорить о своей потере. В этом июне исполнилось 20 лет с нашего знакомства с Юлей, поэтому я захотел написать песню в память о ней.

Григорьев-Апполонов посвятил песню погибшей жене

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