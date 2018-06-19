2018-06-19T10:39:12+03:00
Политика

Лучший украинский танк опозорился в НАТО

Чудо украинской оборонки в количестве четырех штук сломались в первый же день военных соревнований в Германии. И этим позорищем Киев собирается завоевывать Донбасс? [видео]
Виктор БАРАНЕЦвоенный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ
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Танк "Оплот" не оправдал надежд украинских военных на соревнованиях в Германии. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир СиндеевТанк "Оплот" не оправдал надежд украинских военных на соревнованиях в Германии. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Синдеев
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Из Киева часто раздаются хвастливые заявления политиков и генералов о мощи вооруженных сил Украины и крутизне их боевой техники. Бахвалистый президент Порошенко однажды (возможно, с бодуна) назвал свою армию «самой эффективной в Европе», после чего эта армия долго ржала. А глава украинского «Укроборонпрома» Павел Букин недавно заявил, что Украина будет «давить» Россию качеством собственной военной техники.

Одним из ее «брендов» считается танк «Оплот». В былые годы Киеву удалось впарить несколько десятков этих танков Пакистану и Таиланду, но затем обе страны отказались от этой боевой машины по одной и той же причине – «заявленные тактико-технические характеристики не соответствуют действительности». На тех же «Оплотах» (Т-84) украинцы уже второй раз участвовали в международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge- 2018 в Германии (некое подобие нашего танкового биатлона, только сильно упрощенное). В прошлом году украинцы заняли пятое место среди шести команд, а в этом – последнее из восьми. Хронику своего позорного провала танкисты запечатлели на видео, отзываясь о поломках и недостатках «Оплота» такими солеными матюками, что даже броня может покраснеть от стыда. Военные рассказали, что у танка заклинило механизм заряжания, половина датчиков оказались нерабочими, а проводка искрилась. Участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев без стеснения «рыдал в жилетку» (мы опускаем в его речи лютую нецензурную брать – "КП"):

- Новые машины сломались в первый же день. Мы поехали на четырех Т-84. Во время «операции в наступлении» (один из этапов) выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась… Команде пришлось решать эту проблему вручную прямо во время соревнований…. Не было и стабилизации пушки.

В прошлом году украинцы со своим "Оплотом" заняли пятое место среди шести команд, а в этом – последнее из восьми. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году украинцы со своим "Оплотом" заняли пятое место среди шести команд, а в этом – последнее из восьми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После каждого выстрела она была подвижна: пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как с этим попадать на полтора километра? А ведь инженеры с Харьковского завода имени Малышева (производители танка) уверяли нас в готовности машины!

Багаев также пожаловался, что один «Оплот» бригада получила в марте этого года, сделали из него пять выстрелов, после чего танк сломался, и его отправили на завод…

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Этапы международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge- 2018

1. Боевая стрельба взвода в наступлении и обороне

2. Стрельба из личного оружия танковых экипажей(пистолетов)

3. Разведка целей, целеуказание поддерживающей артиллерии

4. Вождение танков с преодолением препятствий

5. Первая помощь и эвакуация раненых

6. Защита от оружия массового поражения

7. Сращивание порванной гусеницы и эвакуция поврежденного танка

8. Преодоление членами экипажей специализированной полосы препятствий

«Оплот» на понтах

«Оплот» ещё в начале 2000-х годов Киев пытался превратить в символ возрождения своего военно-промышленного комплекса. Украинские диванные пропагандисты всячески пиарили его на всевозможных тематических форумах, утверждая, что он способен «порвать за секунды» едва ли не любой танк, включая российскую «Армату».

Широкой публике «Оплот» впервые был продемонстрирован во время парада в Киеве в честь Дня независимости Украины в 2000 году. Тогда же было объявлено о принятии на вооружение ВСУ первых 10 боевых машин. Но уже вскоре их вернули на харьковский завод имени Малышева из-за того, что украинское государство не смогло оплатить предприятию большую сумму заказа. «Оплоты» не раз принимали участие во всевозможных выставках и парадах, однако в боевых порядках ВСУ их так и не увидели. В декабре 2017 года заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ по логистике, генерал Юрий Толочный в интервью «Оборонно-промышленному курьеру» признал, что «Оплот» имеется в единственном экземпляре в харьковском Институте танковых войск.

АВТОРИТЕТНО

Юрий Апухтин, инженер-танкостроитель, более 20 лет проработавший в КБ имени Морозова (Харьков):

- Причиной провала Украины на международных соревнованиях стало в первую очередь качество исполнения, которое было на нижайшем уровне. В результате «Оплот» не смог продемонстрировать свои достоинства. Поэтому говорить о том, что в целом машина показала себя плохо... Да! Очень даже плохо. Я считаю, это связано с тем, что Украина не в состоянии производить даже то, что она выпускала 20 лет назад.

Лучший украинский танк опозорился в НАТО.Чудо украинской оборонки в количестве 4 штук сломались в первый же день военных соревнований в Германии.

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