Илон Маск обнаружил шпиона в Tesla и призвал оставаться параноиками

СЕГОДНЯ 11:04 2018-06-19T11:07:42+03:00

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Генеральный директор Tesla Илон Маск в электронном письме рассказал сотрудникам компании об одном из коллег, занимавшемся “масштабным саботажем” на производстве. Предполагается, что служащий совершал “прямые изменения кода” в производственной системе Tesla и отправлял третьим лицам “большие объемы конфиденциальных данных”.

Работник уже был допрошен, и Маск подчеркнул, что он продолжает расследовать, имеются ли у него сообщники, а также мог ли он вступить в сговор с конкурентами. В своем письме предприниматель задался вопросом, могут ли быть задействованы в саботаже “продавцы с Уолл-стрит”, “нефтегазовые компании” или “множество крупных игроков на дизельных автомобилях”. “Если они готовы так много обманывать о выбросах, может быть, они готовы обманывать другими способами?” - написал Маск.

Допрошенный сотрудник рассказал Маску, что пошел на такой шаг, потому что не получил повышения. “В свете этих действий, не поощрять его - это определенно правильный ход», - написал бизнесмен.

“Полный масштаб его действий пока не ясен, однако то, в чем он уже сознался, звучит довольно плохо”, - подытожил Маск.

В другом письме Маск сообщил также о недавнем “странном” пожаре в сборочном цехе Tesla. По имеющимся сообщениям, никто не работников не получил травм, но в течение нескольких часов компании пришлось прекратить производство. “Может быть, это случайное событие, но вспомните, как Энди Гроув [бывший генеральный директор Intel] сказал: “Оставайтесь параноиками”. Поэтому пожалуйста, будьте настороже ко всему, что не отвечает интересам нашей компании”, - написал Маск.