ЧМ - 2018: Девочки, хотите замуж за иностранцев? Снимайте шпильки и обувайтесь в кроссовки

СЕГОДНЯ 11:26 2018-06-19T12:40:01+03:00

Многие российские аналитики предрекают нашей родине интернациональный беби-бум, как после Фестиваля молодёжи в 1957 и «Олимпиады-80». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Все билеты на матчи ЧМ разобрали ещё в марте. Мой муж, большой фанат клуба «Зенит» и футбола в целом, спохватился в апреле, и нам досталась «Франция - Австралия» в Казани.

Россия - это Европа

По приезде в Казань нам почудилось, будто мужское население Австралии приперлось в полном составе. Австралийцы, словно газ, заполнили исторический центр - от Кремля до площади Тукая.

Потом статистики посчитали: всего 8 тысяч, но шуму делают больше, чем монгольское нашествие. Идёшь в толпе австралийцев, и один как вдруг завопит: «Оззи, оззи, оззи!» («оззи» - сокращение от «острелианс» - «австралийцы»). Ему отвечают: «Ой, ой, ой!» - складно и звонко, как хор русской народной песни. Набравшись пивка, они орут друг дружке в уши, будто через улицу. Зато никаких безобразий - ни ругани, ни мордобоя.

Австралия прибыла в полном составе.Фото: Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

«У вас тут Европа, надо вести себя культурно», - объяснил наш новый приятель, австралийский гражданин по имени Род.

Русская душа

Познакомились мы занятно - на обзорной экскурсии по ночной Казани.

Мы с мужем маленько опоздали к назначенному часу.

И обнаружили, что автобус ждёт вовсе не нас. Один турист топтался у входа, не желая лезть внутрь. Он оказался австралиец. «В хостеле мне обещали, что будет перевод на английский язык!»

Наврали, короче, ему в хостеле.

Тут мы с мужем говорим:

- Сэр, да чего вы там заплатили-то? Семь баксов (500 рублей). В Австралии, небось, в тубзик сходить дороже, чем у нас культурная жизнь. Давай залезай резче, разберёмся. А то уже полчаса возимся, люди грустные, ща выйдут, нам наваляют.

Правду сказать, россияне в автобусе совсем не собирались никому наваливать. Напротив, на их лицах изображалось сокрушение сердечное. «Эх, надо было учить английский в школе!» - сказал один дяденька с раскаянием в голосе.

В эту секунду я еще больше стала патриотом, чем раньше.

Австралиец, тем временем, послушно сел в автобус.

И стала я ему переводить.

С первых минут выяснилось: Казань - это тысячелетняя история, дворцы, парки, фонтаны и набережные. Татарские ханы, поэт Габдулла Тукай (татарский Лермонтов), Иван Грозный, Емельян Пугачев, Горький и Шаляпин. Моему подопечному Роду эта вся уважаемая компания оказалась по барабасу. Он зевнул и извинился: «У нас в Сиднее уже пять утра».

Наш австралийский друг Род.Фото: Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Хотя на именах «Ленин» и «Толстой» несколько оживился: «О, крутые парни!».

Вскоре мы перешли на разглядывание фоток в его телефоне. Он их понаделал великое множество за минувшие дни - и захлебывался впечатлениями. Я его едва понимала (у австралийцев есть манера глотать окончания слов), но главный смысл такой: Россия ослепительная и древняя. Австралия - не то. Государству 200 лет, и населяют его потомки каторжников.

- Род, у тебя комплекс неполноценности, - говорю. - Австралия вообще-то на одном из первых мест в мире по уровню экономического развития.

- Ты понимаешь, мы берём пример с США, у нас нет своей кухни, своих традиций, корней!

Тут наша экскурсовод говорит: «Вы так громко орете, что сбиваете меня с мысли».

Я опомнилась: действительно, орем на весь автобус, все деликатно терпят.

Впрочем, и Род тоже немножко претерпел: добирался из Сиднея до Москвы двадцать с лишним часов, а потом ещё два часа до Казани. Чтобы укрепить международную дружбу, мы пригласили его ужинать в кафе.

Там уже разговор пошёл серьёзный:

- Род, а есть любимая женщина у тебя?

- Была, но мы расстались. Одному легче. Я здесь остановился в общей комнате на восемь человек, вы знаете девушку, которая бы согласилась на такое? Я тоже нет.

По профессии он, кажется, маркетолог. Работает время от времени. Но больше любит увольняться. Свобода дороже. У себя дома сдаёт квартиру с тремя спальнями за 200 тысяч в месяц на русские деньги - нанимает жильё подешевле и бешено путешествует. На вопрос «какие страны ты объездил?» отвечает: «в этом году или вообще?».

- Мне уже почти сорок лет, но, не думаю, что мне нужна семья и дети.

- В России бы такого мужика в порошок стёрли, - говорю. - Особенно неженатого. Спрашивали бы все время: «Ты не гей, часом?».

- Нет, я не гей! - горячо возразил Род и показал фото своих различных девушек. С некоторыми он успел уже сдружиться в России за несколько дней.

Ну, с его наружностью двухметрового голубоглазого брюнета это нетрудно.

Шесть ЭП

Повсюду в Казани атмосфера международности.

В меню ресторанов татарский пирожок эчпочмак превратился в tartar pie, а лепешка кыстыбый - в кыстыбургер.

Кто не успел подковаться, терпят убытки: заведение без вывески на латинице чахнет полупустое, а у его соседа по имени Pub гостей набилось, как в бочку селёдок. Русское слово «бар» иностранцы читают как « шесть эп» - иногда вслух. Буква «б» для них - это цифра «шесть», а наше «р» - это у них «п».

Кто Макрона помянет...

Французские фанаты малочисленны, но колоритны. Один дядька нарядился петухом в сине-бело-красных перьях, другой пришёл в юбке из тростника. Некоторые распевают «Марсельезу». Дурными голосами и мимо нот, но очень душевно.

- У вас слишком большие порции пива, - объясняет мне дедуля из Парижа (во Франции бокал пива не 0,5, а 0,25 - авт.). И добавляет: «Приятно, что многие русские болеют за нас».

В самом деле: россияне все пришли болеть за Пятую республику. На правой щеке - российский флаг, на левой - французский. Иногда на лбу ещё France - для убедительности.

Французские фанаты - самые колоритные.Фото: Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Я провела опрос среди сограждан: «Почему?»

Потому что флаги похожи.

Потому что по-французски написана половина «Войны и мира».

Потому что Франция - это вино и пармезан.

Потому что хлебушек у них вкусный.

Никто не вспомнил про Макрона, Евросоюз, санкции.

Кто санкции помянет, тому глаз вон.

Уже на матче, в трудный для Франции момент, россияне вдруг как давай орать: «Россия, вперёд!» В ответ французские болельщики на соседней трибуне встали, как по команде. Вслед за ними поднялись другие, австралийцы переглянулись - и тоже давай вставать. Море в сорок одну тысячу человек всколыхнуло амфитеатр.

Это было странное и величественное зрелище. Я впервые в жизни поняла, что футбол - это больше, чем игра.

Больше, чем спорт

По пути в Казань 16 июня я знала только одну вещь: французская сборная намного сильнее противника.

С начала матча все шились у ворот австралийцев. Их голкипер метался, как чёрт перед заутреней. За первые двадцать минут он поймал наверное, мячей семь, если не десять... Потом - после взаимного пенальти, ему пришлось ещё труднее.

Мне вспомнились слова Цветаевой: когда видите человека в смешном положении, прыгайте к нему, вдвоём глупое положение делится пополам. И я мысленно присоединилась к бедному вратарю австралийцев. Хотя прежде колебалась, за кого болеть: хранила разоруженный нейтралитет.

Французские фаны будто подхватили мое настроение: после своей победы - два-один - они уже не пели «Марсельезу», а принялись брататься с австралийцами. Да, футбол - это больше, чем спорт, друзья.

Женщины, переоденьтесь!

Многие российские аналитики предрекают нашей родине интернациональный беби-бум, как после Фестиваля молодёжи в 1957 и «Олимпиады-80». Бог в помощь, но есть один нюанс.

По казанскому Арбату - улице Баумана - фланируют полубогини на каблучищах. Их лица одухотворены. Подолы платьев трепещут на ветру, зовут в райские кущи.

Австралийцы с французами сидят в баре, будто мешки с картохой. Они обнялись, распевают что-то нестройным хором. И глядят на русских барышень, как на ростовые куклы.

Я подхожу к девам и заговорщицки сообщаю: «Значит так. Срочно дуйте домой и переодевайтесь в штатское - джинсы, треники, кроссовочки - и назад. Садитесь в бар, заказывайте пивка. Можете не пить. Главное - не победа, а участие».

...Чем-то эти российские девы на шпильках напоминают рестораны, которые не успели сделать вывески на латинице.