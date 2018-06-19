2018-06-19T11:59:13+03:00
Умные вещи

Разработчики из Facebook создали алгоритм, открывающий глаза на фотографии

По мнению экспертов, технология выдает заметно более реалистичный результат, чем Photoshop
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
Благодаря многоэтапному обучению нейросеть соцсети научилась реалистично исправлять неудачные фотографии.Благодаря многоэтапному обучению нейросеть соцсети научилась реалистично исправлять неудачные фотографии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Разработчики из Facebook создали алгоритм на базе нейронных сетей, способный исправлять неудачные фотографии, на которых человек моргнул и представлен с закрытыми глазами. По сути технология может “открывать” глаза на снимке.

Во время тестирования разработчики натренировали нейронные сети с помощью изучения тысяч фотографий людей с открытыми и закрытыми глазами. На основе огромной базы глаз и особенностей лица пользователя алгоритм может пририсовать ему зрачки и веки. Благодаря многоэтапному обучению нейросеть научилась делать это реалистично.

Главная задача алгоритма - он способен определять снимки, на которых человек моргнул или просто сфотографирован с закрытыми глазами, определять типаж, ракурс, освещение, учитывать макияж, а затем подставлять подходящие открытые глаза на фото.

Примеры использования новой технологии. Фото: Facebook

Примеры использования новой технологии.Фото: Facebook

Разработчики сообщили, что при тестировании люди ошибочно принимали фальшивые фотографии с открытыми глазами за настоящие. Но в некоторых ситуациях алгоритм по-прежнему терпит неудачу, создавая странные снимки: например, если глаза человека частично закрыты волосами. Кроме того, у технологии регулярно возникают проблемы с воссозданием цвета. Но, по мнению специалистов, это “исправляемые проблемы”.

Эксперты подчеркнули, что разработка от специалистов Facebook выдает заметно более реалистичный результат, чем Photoshop. При обработке с помощью алгоритма глаза не выглядят вырезанными из другого изображения, без очевидных склеек и несовпадения цветов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Одноклассники открыли библиотеку аудиокниг с произведениями Пушкина и Булгакова
Социальная сеть Одноклассники запустила архив с аудиокнигами, доступный в отдельном разделе на музыкальной витрине соцсети. На первом этапе в библиотеку вошли более 100 известных произведений, в дальнейшем архив будет постоянно пополняться
Новости 24
Госдума одобрила во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2018 год
Шляпу Наполеона, потерянную в битве при Ватерлоо, продали на аукционе
Песков: У Путина пока нет в графике совещания по поводу пенсионной реформы
МВД собирается упростить процесс получения российского гражданства
Нацполиция применила слезоточивый газ против митингующих в Киеве шахтеров
Чавушоглу: Турция покупает российские С-400, этот вопрос закрыт
Экс-депутат Рады убежден, что Россия никогда не отдаст Крым Украине
Госдума одобрила увеличение пошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тысяч рублей
Молоко в полиэтиленовой таре признали опасным для человеческого организма
В США в перестрелке погиб второй рэпер за сутки
Опрос: Почти половина россиян считает банки лучшим местом для хранения сбережений
Минфин намерен усилить контроль за госзакупками лекарств
В России появятся подразделения морской полиции
Ученые нашли самые древние следы курения
Порошенко инициировал конституционную проверку лишения Януковича президентства
Минтранс рекомендовал перевозчикам оборудовать все автобусы кондиционерами
Первый президент Украины допустил добровольный отказ России от Крыма
Минэкономразвития сообщило о замедлении роста цен в России