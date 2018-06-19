Разработчики из Facebook создали алгоритм, открывающий глаза на фотографии

СЕГОДНЯ 11:55 2018-06-19T11:59:13+03:00

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Разработчики из Facebook создали алгоритм на базе нейронных сетей, способный исправлять неудачные фотографии, на которых человек моргнул и представлен с закрытыми глазами. По сути технология может “открывать” глаза на снимке.

Во время тестирования разработчики натренировали нейронные сети с помощью изучения тысяч фотографий людей с открытыми и закрытыми глазами. На основе огромной базы глаз и особенностей лица пользователя алгоритм может пририсовать ему зрачки и веки. Благодаря многоэтапному обучению нейросеть научилась делать это реалистично.

Главная задача алгоритма - он способен определять снимки, на которых человек моргнул или просто сфотографирован с закрытыми глазами, определять типаж, ракурс, освещение, учитывать макияж, а затем подставлять подходящие открытые глаза на фото.

Примеры использования новой технологии.Фото: Facebook

Разработчики сообщили, что при тестировании люди ошибочно принимали фальшивые фотографии с открытыми глазами за настоящие. Но в некоторых ситуациях алгоритм по-прежнему терпит неудачу, создавая странные снимки: например, если глаза человека частично закрыты волосами. Кроме того, у технологии регулярно возникают проблемы с воссозданием цвета. Но, по мнению специалистов, это “исправляемые проблемы”.

Эксперты подчеркнули, что разработка от специалистов Facebook выдает заметно более реалистичный результат, чем Photoshop. При обработке с помощью алгоритма глаза не выглядят вырезанными из другого изображения, без очевидных склеек и несовпадения цветов.