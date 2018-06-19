Рамазан Абдулатипов: Мой брат Раджаб на свободе. Слухи о его аресте - провокация. Мы с братом сейчас в Горном Алтае
- Рамазан Гаджимурадович! Алло! Салам алейкум, это Саша Гамов.
- Приветствую, дорогой!
- Вас с праздниками с прошедшими, со священным месяцем Рамаданом.
- По-моему, у нас нет ни праздников, ничего священного нету вообще уже.
- Ну, праздник празднуют все мои друзья мусульмане.
- Что мусульмане, что христиане, все злые, все какие-то странные, больные, распространяют разные слухи.
- Вот насчет Раджаба это слух, да?
Рамазан Абдулатипов о своём брате Раджаб
- Ну, конечно. Слушай, напиши, скажи, что Абдулатипов сказал, что в моем роду никогда за тысячу лет не было и нет, и не будет людей с подобными способностями на преступление и так далее. Не было никогда в моем роду!
- Ага. Скажите, но его задержали или нет? Или это деза?
- Ну какое задержали? Ты тоже странный человек. Он находится, мы сейчас находимся вместе в Горном Алтае.
- Серьезно? А дайте ему трубку.
- Ну, он не со мной, я могу сказать, чтобы он тебе позвонил.
- Пусть прямо сейчас позвонит и мы эти слухи развеем, дорогой Рамазан Гаджимуратович.
- Давай, конечно, слушай. Но вот эти бандиты, которых я убирал, всех этих воров, сейчас же все эти бандиты и воры вышли наружу и начинают мстить.
- Ага. А вы не помните наизусть его телефон?
- Сейчас дам.
- Стойте, сейчас я запишу. А кто это распространяет?
- Ну, куча негодяев, слушай, ну. Это люди, которые сами, видимо, приобщены к этим преступлениям…
- Давайте, я записываю, Раджаба.
Накануне появилась информация, о том что Раджаб Абдулатипов был задержан. ФОТО dagsport.ru
(Абдулатипов диктует номер телефона)
- А вы ему сейчас звякните, скажите, что я ему буду сейчас звонить, чтобы он не пугался, ладно?
- Хорошо.
- Скажите, звонит друг. Все…
- Обязательно дайте нормальную информацию, как она есть.
- Как вот вы мне сейчас сказали, прямо сейчас сразу все это пойдет и в эфир, и везде, что мой друг Рамазан Гаджимурадович все опроверг. И сейчас я брату Раджабу звоню.
Абдулатипов по другому телефону звонит брату.
- Раджаб, тебе позвонит Александр Гамов из «Комсомольской правды», очень коротко и четко скажи, что не было и не может быть, и так далее…
Раджаб что говорит в ответ. (Неразборчиво).
Рамазан:
- Это не надо, лишнее…
Гамов:
- Понял. Сейчас я ему звоню. А чего вы на Алтае делаете с Раджабом?
- Мы здесь в горах, потому что в Дагестане, видишь, какая обстановка? Поэтому решили освоить другие горы.
- Вы в любой ситуации шутите.
- На самом деле. Я не могу без гор. А что, если в Дагестане создана такая ситуация, что туда ехать не очень приятно, приходится сейчас на Алтае.
- Скажите, а вы надолго? Может, что-то помочь, мне не надо туда к вам ехать в горы?
- Да здесь все нормально. Если хочешь, приезжай отдыхать, а так – нет.
- Понял. Все. Держитесь. Вы знаете, как я люблю своих героев, как я им верю.
- Спасибо, дорогой, спасибо за поддержку. Счастливо.
- Сейчас звоню Раджабу...