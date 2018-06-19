Кому и зачем нужны YouTube Music и YouTube Premium

СЕГОДНЯ 12:53 2018-06-19T13:04:01+03:00

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18 июня в России состоялся запуск двух новых сервисов от Google: музыкального стриминга YouTube Music и сервиса YouTube Premium, дающего доступ к расширенным возможностям YouTube. Тезисно рассказываем о новых возможностях для пользователей.

YouTube Music

В какой-то степени это клон Google Play Music. Но кроме сервиса прослушивания музыки он может предоставлять пользователю и видео. Обычная базовая версия музыкального стриминга с рекламой и рядом ограничений доступна бесплатно. Существует и возможность платной подписки - YouTube Music Premium. В ней доступно фоновое прослушивание и скачивание контента, также плюсом является отсутствие рекламы. Месячная цена подписки составляет 169 рублей в месяц при оплате в приложении или через Google Play, либо 229 рублей при оплате через App Store. Также есть опция семейной подписки, которая обойдется в 269 или 349 рублей соответственно.

Платная подписка на сервис предоставляет доступ и к видеохостингу YouTube Originals - это более 65 американских шоу, серии которых обновляются каждую неделю. Оригинальных шоу из России пока не будет, а зарубежные доступны только с субтитрами, без озвучки.

С помощью технологий машинного обучения сервис будет предоставлять пользователям специальные подборки музыки - они могут быть ситуативные (в зависимости от времени суток или деятельности), привязанные к геолокации, основанные на предпочтениях пользователя (при первом использовании сервис предлагает выбрать исполнителей по вкусу) или на основе прослушанной ранее музыки.

YouTube Premium

Ранее сервис был доступен в ряде стран под названием YouTube Red. Он предполагает отсутствие рекламы, а также возможность скачивать контент и воспроизводить ролики и треки в фоновом режиме, причем как и в самом YouTube, так и в YouTube Music. В эту подписку также входит доступ ко всем фильмам, сериалам, YouTube Originals и некоторому другому контенту.

Подписка на YouTube Premium стоит 199 рублей в месяц при оплате в приложении или через Google Play, либо в 249 рублей при оплате в App Store. Стоимость семейной подписки составит 299 или 379 рублей в зависимости от способа оплаты. Подписчики Google Play Music автоматически получат доступ к YouTube Music Premium, и для них все останется без изменений: в Google Play Music по-прежнему будут доступны загруженные файлы, плейлисты и приобретенная музыка.

В целом, главное о YouTube Premium - подписка на сервис стоит чуть дороже подписки на YouTube Music Premium, но дает больше дополнительных функций YouTube и отключает всю рекламу. В России такая возможность появилась впервые.