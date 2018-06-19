Стэнфордский тюремный эксперимент объявили постановкой - американский журналист обнаружил доказательства

СЕГОДНЯ 15:45 2018-06-19T15:50:22+03:00

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В 1971 году профессор психологии Филипп Зимбардо провел Стэнфордский тюремный эксперимент, который представлял собой психологическое исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и влияние навязанной социальной роли на поведение. Со временем метод получил огромную известность как в научных кругах, так и в массовой культуре. Однако новые данные, найденные журналистом и писателем Беном Блюмом, показывают, что эксперимент, возможно, был поддельным и постановочным.

Что такое Стэнфордский тюремный эксперимент

Психолог Филипп Зимбардо провел эксперимент в Стэнфордском университете в 1971 году. Он отобрал 24 добровольца из числа студентов и разделил их на две группы. Первым предстояло стать заключенными, а вторые должны были быть охранниками.

Зимбардо полностью воссоздал условия настоящей тюрьмы. Эксперимент должен был продлиться две недели, но завершился уже через шесть дней - “надзиратели” начали проявлять настоящий садизм (каждый третий), а у “заключенных” начались проблемы с психикой (почти у всех).

Из этого Зимбардо сделал вывод, что люди, получившие власть, будут жестко доминировать над подчиненными, даже если ситуация этого не требует. Заключенные, напротив, быстро становятся пассивными и перестают сопротивляться.

Важно отметить, что Зимбардо платил деньги студентам за участие в эксперименте. Кроме того, в документе 1971 года, описывающем эксперимент, он подчеркнул, что “охранникам не было дано никакой конкретной инструкции о том, как быть надзирателями”.

“Вместо этого, они были свободны делать все, что, по их мнению, необходимо для поддержания правопорядка в тюрьме и для того, чтобы командовать заключенными”, - заявил Зимбардо.

Что удалось найти Блюму

В расследовании Блюму удалось найти доказательства того, что охранники в этом эксперименте не действовали согласно своим собственным желаниям. Аудиозаписи и интервью с теми, кто участвовал в эксперименте, показывают, что надзирателям советовали, как нужно вести себя, а сами они не считали эксперимент “импровизацией”. Например, Дэвид Джафф, один из учеников Зимбардо, который выступал в качестве тюремного надзирателя, рассказал, что профессор наказывал охрану за то, что те ведут себя слишком мягко, и настаивал на том, чтобы они проявляли больше грубости.

Более того, некоторые из так называемых заключенных признались, что симулировали свои душевные травмы. Один из добровольцев-заключенных Дуглас Корпи рассказал Блюму, что он имитировал сумасшествие, чтобы поскорее выйти из эксперимента и успеть подготовиться к выпускному экзамену.

“Я был не так хорош в игре. Я имею в виду, что я неплохо работаю, но у меня случались истерики, а не серьезные психические расстройства”, - заметил Корпи.

Сам Зимбардо обвинения в свой адрес отверг и заявил, что его эксперимент останется “самым знаменитым психологическим исследованием на сегодняшний день”, несмотря на критику.

“Восстание узников против охранников, о котором все вспоминают, говоря об этом эксперименте, было забавным. Для нас не было никаких последствий. Мы отлично понимали, что охранники не могут навредить нам. Это такие же ребята, как мы, - белые студенты из колледжа. Ситуация там была очень безопасной”, - подытожил Корби.