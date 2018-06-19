Укрепляем иммунитет шиповником: Профессор Тимирязевской академии изобрел тонизирующий напиток

СЕГОДНЯ 22:30 2018-06-19T22:44:22+03:00

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Профессор кафедры лекарственных растений Тимирязевской академии Виктор Стрелец уже несколько десятилетий изучает целебные свойства лекарственных трав и растений, способных улучшить здоровье и продлить жизнь. На днях ученый получил патент на разработанный им рецепт витаминного напитка «Цветущий сад». Вкусный и полезный напиток, укрепляющий иммунитет и насыщающий организм витаминами, готовится из айвы и шиповника.

В Тимирязевской академии Виктор Стрелец заведует участком многолетних лекарственных ароматических и витаминных растений лаборатории плодоводства. Здесь растет более 80 видов целебных трав, кустарников и деревьев. Профессор вывел 18 сортов шиповника, он является автором 36 изобретений и патентов.

- Любой человек может продлить себе жизнь, если будет ежедневно обогащать свой рацион сиропами и отварами плодов лекарственных растений, - уверен Виктор Стрелец.

Профессор Тимирязевской академии вывел 18 сортов шиповника. Вот названия лишь некоторых из них: Веселый, Глобус, Маяк, Пальчик, Победа, Рубин, Тимирязевский, Славутич и другие. Фото: timacad.ru

Профессор поделился с нами рецептом напитка «Цветущий сад»: в его основе - экстракты плодов айвы и шиповника, богатые витаминами, биологически активными веществами, макро- и микроэлементами. Напиток очень приятный на вкус, с тонким плодово-ягодным ароматом. Употреблять его рекомендуется каждый день всем взрослым и детям с трех лет.

- Из плодов айвы нужно сделать сироп, а из шиповника – отвар, -рассказывает Виктор Дмитриевич. – А после смешайте эти два состава и получите полезный напиток, который укрепит здоровье всей семьи.