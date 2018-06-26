Михаил Мишустин - Владимиру Путину: Экономика очищается от фирм - "однодневок", от тех, кто не платит налоги

СЕГОДНЯ 15:05 2018-06-26T15:26:35+03:00

Изменить размер текста: A A

- ...Начнём с собираемости – традиционный вопрос, - такими словами во вторник, 26 июня, встретил президент руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

- У нас в январе-мае 2018 года, - начал доклад главный налоговик страны,-.держится достаточно неплохая тенденция по поступлению налоговых доходов во все уровни бюджета. В частности консолидированный бюджет – плюс один триллион рублей по сравнению с пятью месяцами 2017-го – это 8,3 триллиона. Федеральный бюджет – рост 18,9 процента, 4,4 триллиона.

В общем, цифр на встрече было очень и очень много, и все - нужные. И звучные.

Ну, хотя бы вот эти:

1. Рост ненефтегазовых доходов продолжается, - заметил Мишустин, - это больше 10 процентов. Конечно, значительный прирост дал налог на добычу полезных ископаемых. Это плюс 29,5 процента, из-за цены на нефть. Но ненефтегазовые доходы – растут.

2. Налог на прибыль, - продолжал глава ФНС. - плюс 12,5 процента. Что радует – это связано в том числе с деловой активностью, с темпом роста прибыли прибыльных предприятий: выше трёх процентов в первом квартале.

3. Налог на добавленную стоимость – (собираемость) растёт уже пять лет, неизменно растёт, - на слове "неизменно" докладчик сделал опор особый - президент это заметил.-,Плюс 14 процентов, несмотря на то, что предъявлялись достаточно значительные вычеты компаниями...

4. Налог на доходы физических лиц – плюс 12,9 процента при среднем темпе зарплаты в 12,1.

Звучало и много других показателей - Мишустин прямо целый доклад зачитывал президенту. И подробнее с этим важным материалом можно познакомиться на сайте Президента России - Kremlin.ru

Я же - с позволения читателей - остановлюсь вот на этом фрагменте беседы... Мне он показался самым вкусным.

- Я бы хотел также сообщить вам о такой важной цифре, которую мы зафиксировали, – это снижение количества «однодневок». - продолжал - немного таинственно - Мишустин. - Компании, которые, скажем так, занимались агрессивным налоговым планированием, – в 2016 году совместными усилиями с правоохранительными органами мы стали исключать их из реестра юридических лиц, заниматься очень серьёзно профилактическими мерами, связанными с тем, чтобы не позволять этим компаниям использовать схемы агрессивного налогового планирования. Снижение в пять раз. Если мы в 2016 году фиксировали так называемые «однодневки» на уровне где-то 1 миллион 649 тысяч компаний в стране, которые действовали, то это примерно 34,2 процента от общего количества юридических лиц вообще, которые действуют в Российской Федерации.

- Более трети? - Путин даже немного удивился.

- Да. Это то, что было. Сегодня 309540 – это прямо конкретно по нашему реестру юридических лиц, это примерно 7,3 процента, что просто даёт нам основания видеть, что экономика очищается от тех недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы.

- Это в результате применения вот этих новых методов, о которых вы сказали? - уточнил Путин.

- Совершенно верно, это целый комплекс мероприятий совместно с правоохранительными органами, с Центральным банком и с Росфинмониторингом. И это, собственно говоря, исключение из реестра, потому что законодательство поправили в 2016 году, и исключили из данного реестра более чем 1 миллион 300 тысяч недействующих компаний...