2018-06-26T16:00:13+03:00
Экономика

Роскачество рассказало, где в России хлеб самый хороший

В 15 регионах страны «Роскачество» не нашло ни одного некачественного батона
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Качество российского хлеба на рынке превзошло ожиданияКачество российского хлеба на рынке превзошло ожиданияФото: Михаил ФРОЛОВ
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86% белого хлеба и булок в России – качественные и выпекаются без нарушений. Такой вывод сделали эксперты «Роскачества». В течение года они исследовали 176 торговых марок в 62 регионах страны. Батоны подвергали тщательной проверке. В том числе на наличие пестицидов, фосфатов и прочей «химии». Определяли степень натуральности продукта, придирчиво разбирая каждый ингредиент. Наконец, тестировали на вкус и даже цвет.

В итоге, исследователи составили топ регионов страны, в которых к хлебу не было никаких претензий. Абсолютными лидерами стали: Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Здесь хлеб не просто качественный. А такой, что даже ГОСТы по сравнению с ним проигрывают. Похожая ситуация в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области. Замыкают топ лидеров Вологодская область, Тульская область, Кировская область, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. В этих регионах не было найдено ни одного батона с нарушениями. Качество булки в Москве и Московской области – наихудшее в Центральном федеральном округе. Всего в ЦФО нарушения нашли у 12 брендов. Так вот, 9 из них выпекают свою продукцию в столице и ее пригородах.

В Минпромторге результатами исследования остались довольны.

- Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания, – сказал глава ведомства Денис Мантуров. - Особенно приятно, что масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространенных потребительских мифов.

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