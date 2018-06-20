Как Бано выжила в концлагере и смогла снова поверить в людей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-19T13:13:45+03:00

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ГУЛАГ ДЛЯ СОБАК

Как зовут на самом деле эту маленькую темно-рыжую девочку, ее нынешние опекуны не знают.

Собака попала к ним из страшного места. Из приюта для животных «ЭКО-Вешняки» - из того самого приюта, который журналисты окрестили концлагерем. («Комсомолка» писала об этом скандале c БАНО «ЭКО» в 2016 году - см. сайт kp.ru)

Животных содержали там в ужасных условиях: их не кормили и не поили неделями. Не выпускали из вольеров и не убирали за ними месяцами. В том приюте в мучениях погибли сотни собак и кошек. Когда волонтеры наконец буквально с боем пробились к выжившим зверям, чтобы забрать, спасти, вытащить из этого ада, - они не могли сдержать слез...

- Из ЭКО мы забрали четырех кошек и двух собак, - рассказывает ветврач «Лесного приюта» для животных Валерий Космачев. - Состояние их было ужасным, и дело не только в болячках. Котов дольше месяца мучила психогенная жажда: они никак не могли напитаться, снова и снова подходили к миске с водой, до тошноты. Видимо, там им бросали в окно только сухой корм - но не давали пить.

Рыжую собаку назвали Бано. Чтобы не забыть (и никогда не простить) тех, кто делал такие вещи с животными.

«НИКОГО К СЕБЕ НЕ ПОДПУСКАЛА»

- Бано попала к нам в тяжелом, в психологическом плане, состоянии, - вспоминает Валерий Космачев. - Она очень боялась людей, до ужаса. Никого не подпускала к себе. Убегала и пряталась. Ела и пила только по ночам, когда все остальные животные спали.

Бано до лечения. Автор фото: Иван СЕРГЕЕВ

Так длилось несколько месяцев: Бано не пускала к себе даже врача, чтобы осмотреть, насколько она плоха.

- При приюте есть дом, где постоянно живут люди и где собаки социализируются - то есть учатся жить с человеком, - продолжает ветврач. - Животному нужно общение с людьми, иначе никак. Мы забрали Бано в дом. И начали давать ей успокоительный препарат «Анотен»: наш приют сотрудничает с предприятием «Материа Медика», которое и разработало этот релиз-активный препарат под руководством профессора Олега Эпштейна. Он как раз помогает от стрессов, при социализации животных. Насколько я знаю, есть и человеческие аналоги такого лекарства - его назначают для улучшения мозговой деятельности, после травм психологических и так далее.

После первого приема лекарства Бано наконец подпустила к себе врача. Через несколько дней начала есть с рук. А после окончания двухнедельного курса стала общаться с другими собаками и гулять по дому. Мало-помалу, спустя примерно полгода, Бано смогла простить людей...

ЕСТЬ ЛИ ШАНС НАЙТИ ХОЗЯИНА?

Прошли громкие митинги, на которых требовали наказать владельцев БАНО «ЭКО». Подзабыты разговоры о том, что в России надо бы ввести должность омбудсмена для кошек и собак. Потерялся где-то на подступах к Госдуме Закон о защите прав животных.

- А Бано до сих пор живет у нас в приюте. Ей сейчас где-то пять лет, точнее же не знаем. И нельзя сказать, что она совершенно социализированная собака, - говорит Валерий Космачев. - Все-таки у нас 200 псов, и чтобы уделить каждому хотя бы пять минут ласки, нужно очень и очень много времени. Но у каждого животного есть шанс найти хозяина. Те коты, которых мы забрали из «ЭКО-Вешняки», которые все никак не могли напиться, давно уже живут у людей, любимы и счастливы.

Значит, у Бано есть шанс.