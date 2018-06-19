В "Одноклассниках" к ЧМ-2018 стартовал проект "Вести с полей"

СЕГОДНЯ 17:53 2018-06-19T17:53:30+03:00

Пользователи соцсети смогут выкладывать видео и трансляции из городов Чемпионата мира по футболу, а также первыми узнавать о горячих новостях мундиаля

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Популярная в России социальная сеть "Одноклассники" (ОК) специально к проходящему в настоящее время в стране Чемпионату мира-2018 запустила проект "Вести с полей". Он поможет любителям популярной игры быстро ориентироваться в происходящих событиях и следить за футбольными баталиями. А также первыми узнавать о последних футбольных новостях мундиаля.

В рамках проекта «Вести с полей» все пользователи соцсети смогут выкладывать видео и трансляции из городов чемпионата мира по футболу с фанатами, переживающими и болеющими за свои сборные. Посты будут сопровождаться хештегом #вестисполей.

"Присоединиться к проекту могут все желающие пользователи, жители и гости городов чемпионата мира: для этого нужно создать трансляцию в стриминговом приложении OK Live или загрузить видео в ОК с хештегом #вестисполей", - говорится в сообщении пресс-службы социальной сети «Одноклассники».

В пресс-службе добавили, что автор лучшего видео сможет поехать в страну, чья сборная выиграет турнир. Победителя также определят сами пользователи.

Все видео можно будет смотреть на специальной витрине в футбольном приложении ОК, где в режиме онлайн будут доступны результаты и календарь матчей, последние новости ЧМ-2018, составы команд и статистика турнира.