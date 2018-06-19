Московские гиды - зарубежным фанатам: Мы с украинцами столетиями жили одной семьей

СЕГОДНЯ 18:20 2018-06-19T19:46:50+03:00

«Кровавая диктатура, заказные покушения на беглых шпионов, война с Киевом из-за Крыма». Корреспондент «КП» устроилась помощником экскурсовода в Москве и поговорила с иностранными болельщиками о мифах, которые живут в их головах

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Как колумбийцы и мексиканцы Москву захватили

- У вас и правда медведи по улицам ходят, а я не верил, - хохочет мексиканец Хорхе. Он единственный надел на экскурсию зеленую футболку с эмблемой национальной сборной. Хорхе показывает мне видео, которое получило огромную популярность у всех иностранцев: гигантский бурый мишка с зажатой в лапах дудкой катается на машине по улицам Москвы - празднует победу сборной России над Саудовской Аравией. - Он настоящий?

Качаю головой и понимаю, что только русские могли догадаться вывести настоящего Потапыча кататься в час пик по столице на радость иностранным болельщикам. Что ж, укреплять стереотипы так уж до конца!

Мексиканские айтишники заговорили откровенно о России только тогда, когда увидели здание Сената в Кремле. Они настоятельно просили гида показать им окна кабинета Владимира Путина.Фото: Мария КАЛЯКИНА

Пока Хорхе умиляется медведю, гид Настя (и посовместительству моя же подруга, взявшая меня к себе стажером) ведет небольшую группу мексиканцев по стандартному столичному маршруту: Александровский сад - Кремль - Храм Василия Блаженного - Никольская - Храм Христа Спасителя - Московское метро.

- Я никогда бы не подумал, что Москва такая гигантская. У вас так много места, просторно. Очень красивое, большое, но такое глубокое метро. У нас в Мехико все иначе - лишь две линии подземки и сплошные пробки, - одновременно с тоской и восхищением говорит Энрике.

Любимцы москвичей - мексиканцы - настолько открыты и дружелюбны, что готовы фотографироваться со всеми желающими. Фото: Мария КАЛЯКИНА

Пока идем в сторону Кутафьи башни, Насте несколько раз звонят из разных турагентств с просьбой провести экскурсию на испанском и португальском.

- Какое-то сумасшествие, - говорит гид. - Ощущение, что Москву захватила вся Латинская Америка - предлагают мексиканцев, бразильцев, аргентинцев, перуанцев…

Экскурсии бронируют заранее, у Насти расписан каждый день на время чемпионата. Из-за наплыва латиноамериканцев в Москву гиды договорились об увеличении оплаты - один час стоит порядка 35-40 евро (было 20-25). Это при том, что экскурсия в среднем длится около 5-8 часов.

Московская жара произвела на японских туристов куда большее впечатление, чем достопримечательности Соборной площади. Гидам с трудом удавалось убедить японцев выйти из тени и охладиться в соборах Кремля. Фото: Мария КАЛЯКИНА

С алкоголем - беда!

Вторая группа мексиканцев, с которыми мы встречаемся на утро после победы их сборной над командой Германии (пусть даже и со скромным счетом 1:0), выглядит на удивление бодро.

- А где сомбреро? Флаги? Похмельная текила?! - спрашиваю болельщиков.

Ребята пожимают плечами - все в простых футболках и рубашках. Никаких отличительных знаков:

- Оставили сомбреро в хостеле. Иначе нам прохода не дают - везде просят сфотографироваться. Мы-то привыкли думать, что русские - хмурые. Но все наоброт!

Вскоре мне тоже начинает казаться, что мы, русские, и правда очень открытые. И нам в этом очень сильно помогают сами иностранцы. Спустя час после начала экскурсии мы все уже дружно обнимаемся, шутим. Мексиканцы постоянно смеются, с радостью бросаются на помощь всем испаноговорящим, которые попадаются на их пути.

Правда, все разговоры с иностранными болельщиками о русских и России скатываются к обсуждению классических стереотипов. Первый - русские девушки - самые красивые. Второй - русские морозы самые холодные. Иностранцы во все это неистово верят! Ну так ведь это же и правда, зачем их переубеждать?!

В дни чемпионата в Кремль очень сложно попасть. Очереди из туристов образовываются даже на входе в соборы. Юные перуанцы, не оказавшиеся готовы к московской жаре, прячутся в тени. Фото: Мария КАЛЯКИНА

Третий стереотип - борщ. Впервые приехавшие в Россию латиноамериканцы требуют этот суп немедленно (мы как раз зашли с группой в кафе на перекус). И плевать, что «борстч» (иностранцы именуют его именно так) - скорее украинское блюдо нежели русское. После борща затребовали бефстроганов с маринованными огурцами, строганину и оладьи. Я закономерно предлагаю взять водку. Ну чтобы уж совсем полностью окунуться в мир русской кухни. Но получаю ответ:

- Мы еще не всю свою текилу выпили!

После этих слов болельщики начинают сетовать, что русские как-то подозрительно мало пьют. И вообще - законы в России о распитии алкоголя слишком суровы. Просто так с бутылкой по улице не пройдешь, выпивку купить сложно - только в магазине и лишь в определенные часы. С крепким на стадион не пройдешь. Приходится напиваться перед матчем и тратить деньги на пиво уже на стадионе.

Открытие Красной площади для туристов стало прекрасным поводом для всех болельщиков выгулять свои праздничные наряды. Фото: Мария КАЛЯКИНА

Почему так много Украины?

На третий день экскурсий с латиноамериканцами я сдаюсь и мысленно соглашаюсь с мудрым мексиканцем Хосе:

- Ну чего ты ко мне пристаешь с вопросами про политику, - взмолился он, когда я в очредной раз спросила у него про «инцидент в Солсбери» и то, как это освещают в западных СМИ. - На чемпионат едут люди, которым плевать на политику, санкции и всякие другие страшилки. Нам важен дух, кураж, веселье футбола!

Всякий раз, когда я завожу речь об «агрессивной России», молодые болельщики с какой-то тоскливой вежливостью пытаются поддерживать эту тему.

Как признаются иностранные фанаты, самое красивое здание в Москве - это Храм Василия Блаженного. Каждый считает своим долгом сделать снимок на его фоне. Фото: Мария КАЛЯКИНА

Иностранцы постарше - куда более осведомленные. В разговорах то и дело всплывает кодовое слово «Новичок» (так на Западе называет нервно-паралитический газ, которым отравили британского шпиона Скрипаля в том самом Солсбери).

- Ну так и кто его отравил? Наш «кровавый режим», - подсказываю ответ мексиканцам, думаю, что вот сейчас выведу их на скользкую дорожку пропагандистской русофобии.

- Конечно, все это устроили американцы! - смотрят на меня мексиканцы, как на неразумную первоклашку.

- Эх, нам бы такого президента, как у вас! - мечтательно улыбается болельщик Эдуардо. - Наш-то (Энрике Пенья Ньето. - Авт.) - так себе, марионетка Трампа!

Мексиканцы, захватившие московские улицы, не расстаются с национальными флагами не на минуту. Уверены, что только так можно выиграть в следующем матчах с Южной Кореей и Швецией. Фото: Мария КАЛЯКИНА

Ближе к вечеру экскурсанты постарше начинают вспоминать времена, когда СССР был еще жив (Советский Союз хоть и развалился 18 лет назад, но по-прежнему вызывает у них восхищение и трепет). Как много СССР попогал странам Латинской Америки!

- И Россия - тоже наш друг, - звучит от семейной пары бразильцев.

Традиционно во время экскурсии по московскому метро у латиноамериканцев возникает закономерный вопрос: почему в подземке встречается так много упоминаний стран, - в барельефах, мозаичных панно, надписях, названиях станций - которые сейчас как бы не имеют к России никакого отношения.

- Украина, Украина, кругом одна Украина. Вы разве не воюете с ними из-за Крыма? - удивляется пожилая бразильянка.

Гид Настя тяжело вздыхает. Она до этого мне призналась, что практически все иностранцы знают о вхождении Крыма в состав России и о сложных взаимоотношениях между нашей страной и Украиной. Но при этом мало кто знает о многовековой совместной истории наших народов, поэтому фраза «Киев - мать городов русских» и последующий краткий пересказ истории России увеличивает продолжительность экскурсии еще на один час. Но бесплатный. За это денег Настя не берет...

Чемпионат мира по футболу, как повод сделать в Москве совместный снимок болельщикам сборной Египта и Туниса. Фото: Мария КАЛЯКИНА

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

«Освободители Америки»

- Мы - масоны! - вместо приветствия заявляет почтенный глава бразильской семьи Леонардо. Он приехал в Россию вместе с двумя сыновьями, чтобы не только поддержать сборную Бразилии, но и посетить московскую ложу.

Леонардо протягивает тетрадный листок, на котором написан номер телефона. Мы с гидом Настей переглядываемся и с трудом сдерживаемся от смеха.

- Организуйте нам встречу! Мы с сыном должны познакомиться с московскими братьями.

Настя предоставляет мне, как своему помощнику, заниматься организацией масонской встречи. Звоню.

- Здравствуйте, это масонская ложа?

- Здравствуйте. Смотря для кого.

Я пускаюсь в объяснения: поймите, я гид, приехали бразильцы, говорят, что масоны, хотят к вам в гости.

- А из какой они ложи? - спрашивают на другом конце трубки. Как выяснилось, в Бразилии существует почти 200 масонских лож и далеко не все признаются московскими братьями.

- «Освободители Америки»! - подсказывают мне бразильские гости.

- Ааа, братья из «Освободителей Америки». Мы рады им!