Реабилитация экономических врагов народа

СЕГОДНЯ 19:30 2018-06-19T19:41:06+03:00

Обозреватель КП предлагает поступить с заключенными предпринимателями как в былые времена с военспецами: освободить из колоний и СИЗО и направить поднимать экономику. А чтобы не шалили — приставить к каждому бизнес-комиссара

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На днях бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил, что собирается бороться за права не только уехавших из страны предпринимателей, но и тех, кто не успел это сделать и угодил в лапы правоохранительных органов. До этого, напомним, Титов ездил в Лондон, откуда, как известно, выдачи нет, и встречался со сбежавшими туда российскими деловыми людьми, которым путь на родину заказан: злой Бастрыкин под горой не пускает их домой. Статьей грозит уголовной.

Конечно, на некоторых прохиндеях пробы ставить негде, но есть, уверен Титов, и те, кого полиция и следователи обижают почем зря. Он целый список составил. Одного такого уполномоченный по защите прав предпринимателей уже привез в Москву, заручившись гарантией Генпрокуратуры, это Сергей Капчук. Еще 8 человек на очереди.

Однако гораздо больше преследуемых — в России. У них либо инстинкт самосохранения недостаточно развит, либо правоохранители оказались проворнее, а может и впрямь люди не чувствовали за собой никакой вины, - как бы то ни было, они не уехали, а находятся в России, и им грозят «срока огромные». Как правило, все ходят под одной статьей — мошенничество в особо крупных размерах.

По словам Титова, в работе у него 276 дел. Это только те, кто сам обратился к нему за помощью. «Подавляющее большинство этих людей находятся в СИЗО, лишь некоторым повезло - и они под подпиской о невыезде, - говорит бизнес-омбудсмен. - Эти предприниматели стали жертвами рейдеров, коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, пострадали от нечестного отношения своих государственных партнеров. Большинство из них потеряли бизнес, жизнь некоторых прямо сейчас находится в реальной опасности. Когда недобросовестные представители государства уничтожают инициативных, энергичных людей, которые могут принести государству пользу – с этим мириться нельзя». В российской части «списка Титова» около 20 человек.

Общался недавно со знакомым адвокатом — человек с возмущение огласил известные ему расценки. 20 млн руб — за невозбуждение уголовного дела. 10 млн руб — лишь за то, чтобы человек дожидался суда не в камере, а дома. «Высказал свое возмущение следователю, - продолжает мой знакомец, - а тот глянул на меня и сказанул: «А мне за державу обидно, когда такие хапуги на свободе гуляют!» Представляешь, цинизм какой!» И это районный уровень — что же творится на более высоких должностях.

Можно было бы и не обращать внимания на стенания Титова, его подопечных и их адвокатов, если бы не одно «но». Нам постоянно талдычат о необходимости экономического рывка. О том, что только он и выведет страну к процветанию и благосостоянию. А кто рывок этот будет делать, если всех предпринимателей пересажают?

Тут напрашивается параллель с предвоенными временами, когда загнали в лагеря, а то и вовсе порасстреливали опытных военачальников. По решению суда, между прочим, то есть, законно. Помним, чем это обернулось в первые месяцы войны, какими потерями. Сколько крови было даром пролито, пока молодые командиры не овладели воинским искусством. Конечно, сравнение хромает, как и любое сравнение, но организация и ведение бизнеса требует не меньших умений, чем военное искусство. Не каждому дано стать военачальником — то же можно сказать и про бизнесмена, тем более успешного. Не минцами ж едиными и ходорковскими пополняются ряды предпринимателей.

Так может, не стоит так яростно со всеми бизнесменами? Какой выигрыш обществу от их посадок? Когда компания лишается руководителя, она практически гибнет — даже если удается сохранить название и статус юрлица. Без хозяина любой дом рушится. Показательна история, например, с сетью «Арбат-Престиж». Владельца Владимир Некрасова арестовали, бизнес разрушился. Потом его выпустили за истечением срока давности, а после и вовсе признали претензии необоснованными. Но позиции в бизнесеуже не вернуть. И где сейчас этот «Арбат», где его «Престиж»? Магазины закрыты, люди уволены.

Таких историй немало. Интересен в этом отношении опыт соседней Беларуси. Там президент Александр Лукашенко досрочно отпустил посаженного за взятку бывшего замгенерального прокурора страны Александра Архипова. Но не просто отпустил — а отправил восстанавливать отстающий колхоз. Если получится у прокурора — то, наверное, возникнет целое движение по перековке, как говорили в эпоху лагерей, трудных предпринимателей.

И действительно - почему бы не использовать ресурс людей, которые имеют управленческий опыт, но в какой-то момент оступились. Вместо того чтобы проедать деньги налогоплательщиков в колониях и вязать варежки, пусть идут экономику поднимать.

Правда, бизнесмен — он, как правило, тип жадный и нахальный. И вообще, склонный к побегу. Отпустишь его, а он раз — бизнес по-тихому продаст, и за границу, в тот же Лондон. Для того, чтобы этого не произошло, нужно, конечно же, приставить к нему идеологически правильного человека. Как в ЦК республиканских компартий первый секретарь всегда был из местных, а второй — из Москвы. Так обеспечивалось сочетание интересов республики и всего СССР. Или как комиссары были приставлены при красных командирах, среди которых, кстати, было немало бывших белогвардейцев.

Да что там вспоминать былое! В современном Китае, например, здоровый авантюризм бизнесменов уравновешивается вдумчивостью и совестливостью заводских парткомов — без их визы ни одно решение не прокатывает.

Может, и нам пора приставить к бизнесмену ну не партком, и даже не электронный браслет, а такого бизнес-комиссара, возможно, в статусе замгенерального. Который будет удерживать своего шефа от неправильных поступков. И отмазывать, в смысле отстаивать его законные интересы перед следственным комитетом. И без одобрения которого деньги из Пенсионного фонда не пойдут неизвестно куда. Пусть работают на благо общества, создают новые рабочие места и догоняют Америку. Ну а кто и в этих условиях страх потеряет — тем и Титов не поможет.