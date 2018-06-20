Новое исследование: лучшие двуспальные матрасы по версии Роскачества

СЕГОДНЯ 08:05 2018-06-19T20:37:44+03:00

Успешно прошли тестирование пружинные блоки всех матрасов: в процессе эксплуатации они не будут скрипеть и щелкать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Роскачество завершило всероссийское исследование двуспальных матрасов, для которого были закуплены самые популярные среди потребителей образцы – двуспальные, средней жесткости, с независимым пружинным блоком. Специалисты выбрали 20 самых популярных брендов, в том числе IKEA, Vegas, «Орматек», «Релакс», Askona и Hoff и др.

Никаких нарушений исследователи не зафиксировали. Все матрасы не токсичны, безопасны, не воспламеняются от тлеющей сигареты. Другими словами, прошли все проверки. К пяти маркам были претензии лишь в плане правильности маркировки.

По результатам всех испытаний, включая обязательные требования и потребительские свойства, рейтинг Роскачества возглавили матрасы Релакс, Askona, Bremen, Serta и Sonberry. При этом недорогие модели также получили высокую оценку (см. Кстати).

Как проверяли прочность...

29 тысяч раз (!) по каждому матрасу прокатывали особый ролик, имитирующий движения человека во сне. Испытание прошли все образцы: ни на одном изделии по итогам эксперимента видимых повреждений не обнаружено, а по показателям «усадка» и «неравномерность усадки» все матрасы отвечают опережающим требованиям стандарта Роскачества.

При этом лучшие показатели продемонстрировали односторонние матрасы марок IKEA, Sealy и Vegas. Среди двусторонних отличились «Матрасовъ», «Орматек», Luntek, Serta.

А вот тест на податливость и деформацию мягкого элемента под нагрузкой прошли не все: изделия DrеamLine и Vegas оказались более жесткими, чем должны были быть, а это значит, что на них спать менее комфортно.

Зато успешно прошли тестирование пружинные блоки всех матрасов: в процессе эксплуатации они не будут скрипеть и щелкать.

...и стойкость ткани

А ткань матрасов еще специально терли и давили 15000 раз. Все обивочные ткани справились на «отлично», а некоторые выдержали и куда больше циклов трения. Причем, как выяснили специалисты, на показатель «истираемости» не влияет состав ткани – она может быть из натурального, искусственного или смешанного материала.

Когда и как нужно переворачивать матрас.

А все ли по размеру?

Не все образцы прошли проверку размеров – отклонения нашлись в изделиях торговых марок «Промтек. То есть такой матрас может быть не совсем по размеру вашей кровати.

Какой наполнитель для матраса лучше

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый из современных материалов обладают своими достоинствами и недостатками.

ВОЙЛОК: получают из шерсти, уплотняя (прессуя) волокна. Для его изготовления не используют химические вещества, достаточно просто высоких температур. В многослойном матрасе войлочное полотно защищает пласты из более уязвимых материалов и служит для создания надежного каркаса.

Плюсы: войлочный пласт обладает высокой прочностью и долговечностью. Устойчив к истиранию. Не задерживает влагу. Невысокая цена.

Минусы: в натуральной шерсти нередко заводятся постельные насекомые.

ВАТИН: нетканый материал из полушерстяного, синтетического или хлопчатобумажного волокна. Используют в качестве прослойки между другими материалами.

Плюсы: хороший воздухообмен, хорошая теплоизоляция.

Минусы: недолговечен.

КОКОСОВАЯ КОЙРА: на 85% состоит из кокосовых волокон, скрепленных 15% натурального латекса. Кокосовая прослойка является жестким наполнителем, служит для придания повышенной жесткости готовому изделию.

Плюсы: натуральный материал, не подвержен разрушению, гниению и нашествию насекомых. Гипоаллергенен. Хорошо пропускает воздух, переносит влагу.

Минусы: высокая цена.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН (поролон): различные современные добавки превращают обычный поролон в износостойкий материал, схожий по своим свойствам с дорогими синтезированными и натуральными материалами, такими как латекс, меморикс и т. п. Почти в каждом матрасе есть пенополиуретан. В зависимости от плотности и наличия различных добавок может использоваться в качестве комфортных настилов, в качестве самостоятельного компонента, в качестве укрепления торцов (короб матраса).

Плюсы: устойчив к деформации и появлению насекомых.

Минусы: сложно почистить в домашних условиях.

СТРУТТОФАЙБЕР или периотек: современный нетканый, полусинтетический материал из полиэфирных волокон высокого качества. 50% синтетического и 50% натурального материала (хлопок, шерсть и т. д.). Используется в качестве настилочного слоя для придания мягкости и комфорта.

Плюсы: высокая устойчивость к деформации.

Минусы: если прошивка этого наполнителя была осуществлена недостаточно качественно, долго матрас с таким наполнителем не прослужит.

МЕМОРИКС, (MemorуFoam) (материал с эффектом памяти): основа для изготовления меморикса такая же, как для пенополиуретана, а добавки к стандартному сырью придают конечному продукту уникальные свойства – эффект запоминания формы.

Плюсы: отлично поддерживает тело и хорошо восстанавливает форму. Максимально расслабляет мышцы и исключает лишнее давление на сосуды. Высокая износостойкость.

Минусы: высокая цена.

ВАЖНО

Советы от Роскачества: главные параметры идеального двуспального матраса

* двусторонний;

* с независимым пружинным блоком;

* не менее 250 пружин на 1 м2;

* с дополнительным настилочным слоем не менее 3 мм (на качество изделия этот показатель не влияет, а вот спать на таком матрасе приятно);

* толщина настилочного слоя у двусторонних матрасов должна быть не менее 30 мм с каждой стороны (дольше прослужат);

* наличие покрытия «зима-лето»;

* в качестве наполнителя – либо материал с эффектом памяти (MemoryFoam), либо кокосовая койра и пенополиуретан;

* наличие вентиляционных отверстий (необязательный параметр по ТР ТС и ГОСТу. Но они позволяют матрасу «дышать», а значит, матрас в использовании будет более гигиеничным);

* наличие ручек (чтобы удобнее было переворачивать).

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Зачем так много пружин?

– Качественными считаются модели, у которых плотность пружин – более 200 штук на квадратный метр, – поясняет директор АНО «Центр сертификации и исследований “Метроном”», эксперт по мебельной продукции Алла Булгакова. – Все основные типы независимых пружинных блоков именно такие. В отличие от зависимых пружин, где на каждый метр квадратный приходится всего по 100–150 пружин… В классических матрасах пружинный блок один. А вот в моделях премиум-класса может быть сразу три пружинных блока! Они дополняют друг друга и усиливают ортопедический эффект, выдерживают вес до 170 килограмм на спальное место и делают вашу постель выше на 40–50 сантиметров.

КСТАТИ

Цена не важна

Рейтинг матрасов по версии Роскачества.Фото: Рушан КАЮМОВ

Один из главных выводов исследования - цена никак не влияет на качество. Безопасными и качественными могут быть как изделия, стоимость которых не больше 9999 рублей (IKEA), так и изделия, стоимость которых составляет 49700 рублей (Sealy). Поэтому эксперты составили также топ-лучших матрасов по цене до 15 500 рублей.