Кэмпбелл, Каста, Шифер, Мосс и Кроуфорд: Как стареют супермодели
Главные топ-модели современности или разменяли шестой десяток, или подошли к нему вплотную. Они были первыми с приставками «топ» и «супер». И они не забудутся. Хотя на смену давно пришло новое поколение. А что с теми первыми сегодня? Как они выглядят сейчас? Чем занимаются? Создали ли семью? Мы решили вспомнить самых ярких женщин с фантастическими телами и чертами лиц.
Наоми Кэмпбелл
«Черная пантера», пожалуй, самая успешная чернокожая модель. Ее знает весь мир. И восхищается ее красотой до сих пор. Параметры ее фигуры 86-61-86 см при росте 176 см и весе 51 кг.
Она родилась в Великобритании, ее мама афро-ямайская балерина Валери Моррис в документе о рождении дочери в графе поставила «отец» прочерк. Фамилию Кэмпбелл Наоми дал второй муж матери. Она могла пойти по маминым стопам - училась в балетной школе. Но во время прогулок по парку Covent Garden будущую супермодель заметил скаут.
Наоми было всего 14 лет. А через год она уже появились на обложке Elle. Она стала первой темнокожей на передовице глянца. С тех пор Кэмпбелл в профессии. 34 года.
Уже пару десятков лет ей на смену приходят другие. На этом фото за спиной «пантеры» новая супермодель Бэлла Хадид. Ей всего 21 год.
Но все-таки чернокожая богиня подиума для своих 48 лет выглядит невероятно хорошо. На то она и топ-модель, пускай уже не такая молодая.
Она по-прежнему выходит на подиумы, рекламирует разные бренды, украшает обложки. Ее никто не списал.
Она великолепна! Может быть и потому, что встречается с молодым репером. Джозефу Джуниору всего 35 лет.
Клаудия Шиффер
Эта немецкая штучка очаровала планету своей милой улыбкой и, разумеется, безупречными модельными данными: 94-62-91,5 см при росте 180,5 см и весе в 57 кг!
Она росла в многодетной семье в небольшом городке в Германии. Семья Клаудии Шиффер была достаточно обеспеченной благодаря юридической фирме отца. Мама будущей модели была домохозяйкой, растила детей. В детстве и юности внешние данные Шиффер не признавали, напротив, девочка комплексовала из-за высокого роста и худощавости. Она могла бы так всю жизнь и проработать в папиной конторе, если бы не случай.
В 17 лет в ночном клубе она познакомилась с директором модельного агентства, который уговорил ее родителей разрешить отправиться во Францию, чтобы попробовать себя на модельном поприще.
И уже в 19 лет лицо блондинки украшало французский Elle. Как только ее не звали: самая красивая немка, блондинка, самая высокооплачиваемая модель и прочее. Но главное, что Шиффер — одна из «изначальных супермоделей».
Клаудия Шиффер давно не только топ-модель со стажем (продолжает сниматься и выходить на подиумы), но и актриса, а также посол доброй воли ЮНИСЕФ.
47-летняя немка 16 лет она в браке с Мэттью Воном, британским продюсером и режиссером. У них трое детей: 15-летний сын Каспар, 13-летняя дочь Клементина и 8-летняя Козима Вайолет Вон Драммонд.
Кейт Мосс
10 лет имя этой британки находилось в самом верху списка самых высокооплачиваемых моделей современности. Кейт Мосс родилась в Лондоне в семье бармена и турагента.
В 14 ее заметили в аэропорту Нью-Йорка и позвали в модели. Через два года имя Мосс уже гремело. Как раз в ту пору, когда андрогинность (внешнее проявление и женских и мужских качеств одновременно) была жутко модной.
Кейт Мосс стала символом этого времени. Тогда появилась одежда в стиле унисекс, которую популяризировал Кельвин Кляйн — первый ее работодатель.
Фигура модели с параметрами 86,5-58-89 см при небольшом росте в 168 см и весе в 48 кг очень ценилась.
Теперь она такая. Уже давно не в деле. Кстати, Наоми — ее старая подруга.
44-летняя Кейт прошла многое. Она, будем надеяться, справилась с наркотической и алкогольной зависимостями.
Кейт Мосс имела очень много романов. Среди ее возлюбленных был и Джонни Депп.
Она однажды побывала замужем за Джейми Хинсом, гитаристом The Kills. Через 4 года они развелись. От издателя Джефферсона Хэка у Кейт есть 17-летняя дочь Лила Грэйс.
Линда Евангелиста
Ее фраза давно стала крылатой: «Меньше чем за десять тысяч доллаpов я даже с постели не встану». Это Линда Евангелиста. Канадская топ-модель с итальянскими корнями. То, что девочка умопомрачительно красива, поняли еще в детстве.
Она в 15 лет уже была победительницей подросткового конкурса красоты. Первый успех неудивителен с такими параметрами: 86,5-61-89 см при весе 55 кг и росте 176 см.
После победы Линда получила предложение попробоваться в модельном агентстве.
С тех пор лет 20 ее лицо не сходило с обложек, об одном ее присутствии на каком-либо мероприятии мечтали, за это платили миллионы!
Сегодня Евангелисте 53 года.
Она в разводе. Одна растит сына от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.
Когда совладелец модной империи узнал о том, что Линда беременна, то бросил ее. Сегодня Пино женат на Сальме Хайек. Сыну Евангелисты 11 лет. Очень много времени и сил Линда потратила на то, чтобы выбить из отца ребенка алименты. Теперь она посвящает себя сыну.
Синди Кроуфорд
Одна из самых красивых моделей в мире. Синди Кроуфорд безусловно вне конкуренции. Она первая среди первых. Будущая американская модель родилась в маленьком городке в Иллинойсе в многодетной семье электрика и медсестры.
Могла стать специалистом по химическим технологиям, которые изучала в университете, но учебу решила бросить почти сразу после поступления.
Она решила стать моделью. Соблазнил ее на это фотограф из местной газеты, когда Синди было всего 16 лет.
Он сделал фото Кроуфорд, которое произвело фурор. Через некоторое время она уже участвовала в конкурсе «Elite Model Look», где заняла второе место.
При росте 177 см и весе 59 кг ее параметры были и, наверное остаются: 86-66-89 см.
И, кстати, когда-то ее родинку ретушировали.
Теперь 52-летняя Кроуфорд редко выходит на подиум.
За нее это делает ее 17-летняя дочь Кайа.
Она просто копия мамы. Но на обложках глянца Синди появляться продолжает.
Муж модели тоже бывший манекенщик, а теперь ресторатор Рэнди Гарбер.
У них есть еще сын Пресли, ему 19 лет и он тоже красавчик.