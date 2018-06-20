2018-06-19T22:35:06+03:00
Звезды

Кэмпбелл, Каста, Шифер, Мосс и Кроуфорд: Как стареют супермодели

Что сегодня происходит с манекенщицами, чьи параметры фигуры знает весь мир
Петр СИМОНОВ
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Самые яркие женщины 90-х, кажется, не стареютСамые яркие женщины 90-х, кажется, не стареютФото: Instagram.com
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Главные топ-модели современности или разменяли шестой десяток, или подошли к нему вплотную. Они были первыми с приставками «топ» и «супер». И они не забудутся. Хотя на смену давно пришло новое поколение. А что с теми первыми сегодня? Как они выглядят сейчас? Чем занимаются? Создали ли семью? Мы решили вспомнить самых ярких женщин с фантастическими телами и чертами лиц.

Наоми Кэмпбелл

«Черная пантера», пожалуй, самая успешная чернокожая модель. Ее знает весь мир. И восхищается ее красотой до сих пор. Параметры ее фигуры 86-61-86 см при росте 176 см и весе 51 кг.

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Черная пантера
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Она родилась в Великобритании, ее мама афро-ямайская балерина Валери Моррис в документе о рождении дочери в графе поставила «отец» прочерк. Фамилию Кэмпбелл Наоми дал второй муж матери. Она могла пойти по маминым стопам - училась в балетной школе. Но во время прогулок по парку Covent Garden будущую супермодель заметил скаут.

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Наоми было всего 14 лет. А через год она уже появились на обложке Elle. Она стала первой темнокожей на передовице глянца. С тех пор Кэмпбелл в профессии. 34 года.

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16-летняя Наоми
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Уже пару десятков лет ей на смену приходят другие. На этом фото за спиной «пантеры» новая супермодель Бэлла Хадид. Ей всего 21 год.

Но все-таки чернокожая богиня подиума для своих 48 лет выглядит невероятно хорошо. На то она и топ-модель, пускай уже не такая молодая.

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2018 год, по-прежнему на подиуме
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Она по-прежнему выходит на подиумы, рекламирует разные бренды, украшает обложки. Ее никто не списал.

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В свои 48 Наоми продолжает рекламировать разные бренды
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Она великолепна! Может быть и потому, что встречается с молодым репером. Джозефу Джуниору всего 35 лет.

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Наоми Кэмпбелл
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Клаудия Шиффер

Эта немецкая штучка очаровала планету своей милой улыбкой и, разумеется, безупречными модельными данными: 94-62-91,5 см при росте 180,5 см и весе в 57 кг!

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#couture #fashion #paris
49076 отметок «Нравится»330 комментариевInstagram

Она росла в многодетной семье в небольшом городке в Германии. Семья Клаудии Шиффер была достаточно обеспеченной благодаря юридической фирме отца. Мама будущей модели была домохозяйкой, растила детей. В детстве и юности внешние данные Шиффер не признавали, напротив, девочка комплексовала из-за высокого роста и худощавости. Она могла бы так всю жизнь и проработать в папиной конторе, если бы не случай.

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Клаудия в конце 90-х
20077 отметок «Нравится»252 комментариевInstagram

В 17 лет в ночном клубе она познакомилась с директором модельного агентства, который уговорил ее родителей разрешить отправиться во Францию, чтобы попробовать себя на модельном поприще.

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#tbt #90s #denim X
29032 отметок «Нравится»308 комментариевInstagram

И уже в 19 лет лицо блондинки украшало французский Elle. Как только ее не звали: самая красивая немка, блондинка, самая высокооплачиваемая модель и прочее. Но главное, что Шиффер — одна из «изначальных супермоделей».

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#TBT photographed by my dear friend @arthurelgortX
55747 отметок «Нравится»526 комментариевInstagram

Клаудия Шиффер давно не только топ-модель со стажем (продолжает сниматься и выходить на подиумы), но и актриса, а также посол доброй воли ЮНИСЕФ.

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Клаудия продолжает сниматься и выходить на подиумы
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47-летняя немка 16 лет она в браке с Мэттью Воном, британским продюсером и режиссером. У них трое детей: 15-летний сын Каспар, 13-летняя дочь Клементина и 8-летняя Козима Вайолет Вон Драммонд.

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47-летняя Клаудия Шиффер
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Кейт Мосс

10 лет имя этой британки находилось в самом верху списка самых высокооплачиваемых моделей современности. Кейт Мосс родилась в Лондоне в семье бармена и турагента.

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ELLE, 1994.
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В 14 ее заметили в аэропорту Нью-Йорка и позвали в модели. Через два года имя Мосс уже гремело. Как раз в ту пору, когда андрогинность (внешнее проявление и женских и мужских качеств одновременно) была жутко модной.

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#TBT #1993 #katejamanddiamonds #katemoss
1328 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

Кейт Мосс стала символом этого времени. Тогда появилась одежда в стиле унисекс, которую популяризировал Кельвин Кляйн — первый ее работодатель.

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WHAT S UP? #TBT
1521 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

Фигура модели с параметрами 86,5-58-89 см при небольшом росте в 168 см и весе в 48 кг очень ценилась.

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Forever young! Best wishes to the one and only @katemoss
5081 отметок «Нравится»34 комментариевInstagram

Теперь она такая. Уже давно не в деле. Кстати, Наоми — ее старая подруга.

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Hiiiii, @iamnaomicampbell
3422 отметок «Нравится»88 комментариевInstagram

44-летняя Кейт прошла многое. Она, будем надеяться, справилась с наркотической и алкогольной зависимостями.

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Dress bought at @sk_vintage picture by @darren_gerrish.
1024 отметок «Нравится»17 комментариевInstagram

Кейт Мосс имела очень много романов. Среди ее возлюбленных был и Джонни Депп.

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@kegrand burberry @bbccin link to bid in bio!
1295 отметок «Нравится»20 комментариевInstagram

Она однажды побывала замужем за Джейми Хинсом, гитаристом The Kills. Через 4 года они развелись. От издателя Джефферсона Хэка у Кейт есть 17-летняя дочь Лила Грэйс.

Линда Евангелиста

Ее фраза давно стала крылатой: «Меньше чем за десять тысяч доллаpов я даже с постели не встану». Это Линда Евангелиста. Канадская топ-модель с итальянскими корнями. То, что девочка умопомрачительно красива, поняли еще в детстве.

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#fbf Bracing for the cold. #Miami #vogueitalia #stevenmeisel #francoisnars @oribecanales @sgambaccini @fabienbaron
15170 отметок «Нравится»281 комментариевInstagram

Она в 15 лет уже была победительницей подросткового конкурса красоты. Первый успех неудивителен с такими параметрами: 86,5-61-89 см при весе 55 кг и росте 176 см.

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#mood #fbf #hopeful
17232 отметок «Нравится»258 комментариевInstagram

После победы Линда получила предложение попробоваться в модельном агентстве.

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Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста
29901 отметок «Нравится»220 комментариевInstagram

С тех пор лет 20 ее лицо не сходило с обложек, об одном ее присутствии на каком-либо мероприятии мечтали, за это платили миллионы!

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Happy 50th birthday to the divine @cindycrawford.
15020 отметок «Нравится»335 комментариевInstagram

Сегодня Евангелисте 53 года.

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Евангелисте 53 года
21250 отметок «Нравится»529 комментариевInstagram

Она в разводе. Одна растит сына от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

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Vogue celebrating 125 years!
18661 отметок «Нравится»448 комментариевInstagram

Когда совладелец модной империи узнал о том, что Линда беременна, то бросил ее. Сегодня Пино женат на Сальме Хайек. Сыну Евангелисты 11 лет. Очень много времени и сил Линда потратила на то, чтобы выбить из отца ребенка алименты. Теперь она посвящает себя сыну.

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Bravo! We did it! Always proud to help. #soupkitchen #HappyThanksgiving. We are truly grateful... Time now for #football #sofa.
3213 отметок «Нравится»138 комментариевInstagram

Синди Кроуфорд

Одна из самых красивых моделей в мире. Синди Кроуфорд безусловно вне конкуренции. Она первая среди первых. Будущая американская модель родилась в маленьком городке в Иллинойсе в многодетной семье электрика и медсестры.

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Uh yes, @Zendaya...
33766 отметок «Нравится»338 комментариевInstagram

Могла стать специалистом по химическим технологиям, которые изучала в университете, но учебу решила бросить почти сразу после поступления.

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Loved being in Austin with @roomstogo for a few days! Saying goodbye with a little Texas #TBT
104055 отметок «Нравится»859 комментариевInstagram

Она решила стать моделью. Соблазнил ее на это фотограф из местной газеты, когда Синди было всего 16 лет.

cindycrawfordcindycrawford
Working off Thanksgiving like...#repost @MeaningfulBeauty.
46879 отметок «Нравится»688 комментариевInstagram

Он сделал фото Кроуфорд, которое произвело фурор. Через некоторое время она уже участвовала в конкурсе «Elite Model Look», где заняла второе место.

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World Series ready
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При росте 177 см и весе 59 кг ее параметры были и, наверное остаются: 86-66-89 см.

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Walking into the weekend like...
152649 отметок «Нравится»1138 комментариевInstagram

И, кстати, когда-то ее родинку ретушировали.

Теперь 52-летняя Кроуфорд редко выходит на подиум.

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There are so many great causes to be part of this is one of them. Thank you @ward_hair for introducing me to @orange_babies @wardements X Africa project @inezandvinoodh @vmagazine
54436 отметок «Нравится»451 комментариевInstagram

За нее это делает ее 17-летняя дочь Кайа.

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17-летняя Кайа - копия матери
74506 отметок «Нравится»665 комментариевInstagram

Она просто копия мамы. Но на обложках глянца Синди появляться продолжает.

cindycrawfordcindycrawford
Taking you to the beach in the new issue of @TownandCountryMag, out today! @VictorDemarchelier
47050 отметок «Нравится»370 комментариевInstagram

Муж модели тоже бывший манекенщик, а теперь ресторатор Рэнди Гарбер.

cindycrawfordcindycrawford
20 years ago today walking down the aisle. @RandeGerber, I couldn t have chosen a better man to do this thing called life with. I love you! @ArthurElgort
241595 отметок «Нравится»2122 комментариевInstagram

У них есть еще сын Пресли, ему 19 лет и он тоже красавчик.

cindycrawfordcindycrawford
Семья Синди Кроуфорд
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