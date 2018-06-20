2018-06-20T02:45:23+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Чувства не остыли? После победы сборной России Федор Смолов отдал «счастливую» футболку бывшей жене Виктории Лопыревой

Интересно, что на это скажет жених Вики Николай Басков? [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Федор Смолов и Виктория Лопырева прожили вместе два года. Фото: Инстаграм.Федор Смолов и Виктория Лопырева прожили вместе два года. Фото: Инстаграм.
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Победа сборной России над командой Египта воодушевила всех болельщиков без исключения: впервые со времен СССР наши футболисты вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Телеведущая Виктория Лопырева одной из первых поздравила нашу сборную с выигрышем. В статусе посла Международной федерации футбола (FIFA) Вика посещает все главные матчи мундиаля и болеет за наших ребят особенно горячо. В своем Инстаграме «Мисс Россия» восхитилась игрой российской сборной и написала футболистам слова поддержки.

Свой пост Виктория сопроводила снимком на котором она, как всегда, выглядит сногсшибательно – длинные ноги, глубокое декольте… Но далеко не прелести красавицы привлекли внимание поклонников, а футболка, которую Лопырева держит в руках. На майке красуется номер 10 и фамилия одного из игроков сборной – Федора Смолова. Который когда-то был мужем Виктории, и с которым у нее был довольно болезненный разрыв.

- Вперёд Россия! Расцеловала Станислава Саламовича (Черчесов, главный тренер сборной России – Ред.), вручила приз лучшему игроку Денису Черышеву и получила подарок от моего бывшего мужа Федора Смолова.

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Теперь поклонники гадают: что означает этот неожиданный подарок Смолова бывшей жене? Неужели чувства экс-супругов не остыли, и потому свою «счастливую» футболку Федор презентовал именно Вике? А главное, как к этому неожиданному презенту отнесется официальный жених Лопыревой – певец Николай Басков? К слову, сама Вика перед мундиалем пошутила: мол, мы с Колей сыграем свадьбу, если наша сборная выиграет Чемпионат мира. Теперь, глядя, как наша команда уверенно одерживает победу за победой, Николаю, пожалуй, стоит поверить в то, что судьба подает ему знаки.

Среди футбольных фанатов давно ходят слухи, что Федор Смолов никак не может забыть красавицу Викторию. Пара жила в гражданском браке два года, с 2013 по 2015-й. С тех пор 28-летний футболист менял одну девушку за другой, но ни одна из них не стала ему такой же близкой, как Вика. Со своей последней пассией, ростовской моделью Юлией Левченко, Федор расстался в феврале этого года. Так что теперь сердце спортсмена совершенно свободно.

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В феврале Федор Смолов расстался с моделью Юлией Левченко.
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