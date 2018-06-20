Путину сказали: «Сорвется спасение Собчака - вы нигде не сможете работать»

СЕГОДНЯ 02:32 2018-06-20T02:40:39+03:00

1990 год. В команде главы Ленсовета Анатолия Собчака появляется Владимир Путин - помощник ректора Ленинградского госуниверситета. Через семь лет он рискнет карьерой в Кремле ради бывшего босса. Фото: youtube.com

В России идет фильм экс-кандидата в президенты Ксении Собчак и режиссера Веры Кричевской о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке и о времени, которое вознесло и убило знаковую фигуру российской политики рубежа веков. Журналисты «КП» посмотрели это кино

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ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ИДЕАЛИСТА

Масса статусных персонажей - от Путина до Чубайса и Юмашева - создают портрет человека, чей приход к власти был возможен лишь в те наивные времена, на волне перестроечных обновлений, в тот краткий период российской истории, когда народ предпочитал свободу колбасе (такой лозунг мелькал в картине). Прошло немного времени - и появились лозунги ровно противоположные. И Анатолий Собчак - человек, об «инаковости» которого говорило все, от модных клетчатых пиджаков до лица, на котором запечатлелся профессорский статус, - быстро впал в немилость. И у обожавшего его вчера народа, и у президента Бориса Ельцина, которому несговорчивый демократ не стеснялся резать правду-матку в лицо.

Как бывает в России, на Собчака быстро нашли «компромат» и сочинили уголовное дело по смехотворному поводу - расширение квартиры на Мойке в Питере. Над уже тяжело больным экс-мэром нависла угроза реального заключения. Ему повезло - его спас Путин, в то время зам главы администрации президента. Как следует из его слов в фильме, он не верил в виновность своего бывшего начальника. Личное отношение оказалось сильнее жерновов российского правосудия. Но было уже поздно...

Фильм об отце Ксении Собчак - еще одна «обыкновенная история» взлета и падения неординарного блестящего человека, демократа-идеалиста, которого уничтожил молох государства, которое он самонадеянно пытался изменить. История о цене подобных амбиций и людях, соглашающихся эту цену платить.

В эксклюзивных интервью «больших людей», лично знавших Анатолия Собчака, многие факты о той переломной для страны эпохе прозвучали впервые. Приводим самые интересные цитаты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ «ИЗ КГБ? НУ И ФИГ С НИМ!»

Людмила Нарусова (вдова Собчака):

- Я отговаривала Толю идти на выборы в Верховный Совет. Есть фото, где он едет в троллейбусе по Невскому. Мне сказали: «Он обречен. В советском троллейбусе едет человек в светлом пальто и в шляпе».

Владимир Путин:

- Меня вызвал ректор (Ленинградского госуниверситета, где профессор Собчак заведовал кафедрой. - Ред.): «Вас Анатолий Александрович приглашает». Пришел, Собчак говорит: «Хочу вас пригласить на работу». Я ответил: «С удовольствием, но это невозможно». Он удивился: «Почему?» Ответил: «Я действующий сотрудник КГБ». После длительной паузы сказал: «Ну и фиг с ним!»

В России идет фильм экс-кандидата в президенты Ксении Собчак и режиссера Веры Кричевской о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке

«ОРГАНИЗУЙТЕ В ЛЕНИНГРАДЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ»

Почему Собчака, символа перестройки, не было у «Белого дома» в августе 91-го, когда Ельцин призывал Москву восстать против ГКЧП?

Татьяна Юмашева (дочь Бориса Ельцина):

- Я думала, что они с папой пойдут в «Белый дом». Но Собчак сказал, что в такое тревожное время должен быть в Петербурге.

Александр Коржаков (начальник охраны Ельцина):

- Ельцин Собчаку поручил: поезжайте в Ленинград и организуйте массовые выступления (к тому времени Собчак стал мэром. - Ред.) Он один поехал в аэропорт. Ему нечего было бояться.

Путин:

- Я работал с Собчаком. Он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина. А силовые структуры - на стороне тех, кто осуществлял переворот. Я не мог быть и там, и там. И я Собчаку сказал: «Я выбор сделал. Самым правильным будет уйти в отставку». На что он мне: «Хорошо. Я позвоню главе КГБ Крючкову». Я удивился. Он действительно позвонил Крючкову - и рапорт мой был подписан.

РОКОВАЯ ОШИБКА

На выборы питерского мэра в 1996-м «внезапно» пошел первый зам Собчака Владимир Яковлев. Это была «операция Москвы». Собчак как потенциальный соперник Ельцина мешал многим. Пошла травля.

Нарусова:

- Когда Толя взлетел, он сказал: «Мы должны изменить свой стиль жизни». Я ответила: «У меня впечатление, что я танцевала в кордебалете, заболела прима-балерина, и меня взяли на главную роль». Он сказал: «Наверное, так и есть». Это была ошибка...Когда мы переехали на Мойку, там была большая трехкомнатная квартира. У соседей - коммуналка. Мы стали их расселять. Все были довольны. Я не представляла, что это может привести к роковым последствиям.

Виктор Золотов (экс-телохранитель Собчака, сейчас - глава Росгвардии):

- Ельцина убедили в том, что Собчак враг. Он хотел донести определенные моменты - ему не давали. Коржаков мне сказал: «Все, сваливай от Собчака. Мы знаем, что он делает, что говорит».

Путин:

- Не думаю, что между Собчаком и Ельциным была трещина. Допускаю, что была трещина между Анатолием Александровичем и людьми из близкого окружения президента.

Коржаков:

- Служба безопасности президента вообще Собчаком не занималась. Я генпрокурора Скуратова вызвал к себе. Сказал: «Об одном прошу. Кто бы ни звонил вам - хоть я, хоть президент, - чтобы смягчить или еще что, ваша задача - действовать по закону».

Анатолий Чубайс (вице-премьер в 1997 - 98 гг.):

- Коржаков - глава Службы безопасности президента. Барсуков - ФСБ. Генпрокурор у них в кармане. Это силовые структуры государства. Конечно, они имели сильное влияние на Ельцина.

Валентин Юмашев (глава администрации президента в 1997 - 98 гг.):

- Дело Собчака запустил Скуратов, генпрокурор. Для него было важно продемонстрировать Ельцину, что дело, возбужденное в 96-м году, было возбуждено не напрасно.

Борис Немцов (архивная съемка):

- Чубайс мне позвонил. Я сказал Ельцину, что огромные проблемы у Собчака. Президент мне сказал: «А что, он вор?» Я сказал: «Вор он или не вор - может решить только суд. Собчак может умереть». После тягостной паузы: «Скажите Скуратову - лежачих не бьют».

Людмила Нарусова призналась: было ошибкой так резко менять стиль жизни. Фото: Наталья ОНИЩЕНКО/ТАСС

НАРУСОВА УХОДИЛА ОТ СЛЕЖКИ ПО ИНСТРУКЦИИ ПУТИНА

Проигрыш Собчака на выборах мэра обернулся угрозой для его жизни. Бывшего начальника спас его зам, к тому времени перебравшийся в Кремль.

Путин:

- Собчак не гримасничал на больничной койке. Он был болен. Если бы я знал, что он виноват, - я бы и пальцем не пошевелил. Но я на 100 процентов знал, что он невиновен.

Юмашев:

- Мне звонит Путин, который был тогда моим замом, и говорит: «В ближайшие 2 - 3 дня Собчака должны арестовать. Я еду его спасать». Я ответил, что не могу доложить об этом Ельцину - потому что он не отпустит. И добавил: «Если все у вас сорвется, вы больше нигде уже не сможете работать».

Нарусова:

- Путин дал четкие инструкции. На Большой Морской есть агентство «Эйр Франс», там - прямые телефоны в Париж. Я захожу в магазин «Труссарди» и через черный ход и общий двор с «Эйр Франс» попадаю в агентство. Спрашиваю определенного сотрудника. Она дает доступ к телефону. Я позвонила в Париж, вернулась в «Труссарди», купила какое-то платье. На следующий день писали: пока Собчак в реанимации, его дама ходит по бутикам.

Но мы смогли вылететь в Париж, Толе там сделали операцию.

Юмашев:

- Это один из тех эпизодов (спасение Собчака. - Ред), на которые Ельцин обратил внимание. И которые привели к тому, что Ельцин сделал выбор в пользу Путина.

Дмитрий Медведев:

- Я сидел в приемной у Путина. Мы с Собчаком договорились встретиться 24 января 2000 года. Мне пришло письмо: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич. У меня в 18.30 телесъемка, поэтому должен уйти. Хотел обсудить с вами ряд вопросов по предвыборной кампании. Президент должен избираться как кандидат от народа».

Через 25 дней Собчака не стало.