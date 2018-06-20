Читатели «КП» - о репортажах Владимира Ворсобина «Как я работал журналистом районки»: Давайте к нам - не такое увидите!

СЕГОДНЯ 02:44 2018-06-20T02:50:56+03:00

В ответ на 10-серийный рассказ о житье-бытье самого обыкновенного русского городка Балашова читатели на нашем сайте рассказали о своей жизни

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Все части репортажа читайте здесь.

«ТКНИТЕ ПАЛЬЦЕМ В ЛЮБОЕ МЕСТО»

Сергей:

Насчет маленьких зарплат. Безуспешно полгода ищу человека на несложную работу. Зарплата 20 - 40 тыс. Для наших краев очень даже ничего. Сменились 10 человек. Или конкретно тупые, способные только мешки таскать или более-менее соображающие, но алкашня. Так что не надо втирать, что нельзя в России получать нормальную зарплату. Основная масса просто элементарно не хочет или не может работать. Это вам любой бизнесмен скажет.

Роман:

Ворсобин, приезжайте в Башкирию. Удивитесь, что можно хозяйствовать с умом... Сельхозпрограммы работают. А людям дома не сидится. То скворечники на деревья ставят, то мусор на трассе убирают, то пруд хотят сделать... И во многих местах так.

Гость:

Говорил Шукшин: «Мокануть бы вас, московских надутых, да в деревенское основище. Крякнула б харя силиконовая».

Екатерина Захарова:

Приезжайте в еще в большую глушь - в Удмуртию, а особенно в ее северные районы, где фермеров душат налогами местные князьки. Оставшиеся колхозы уничтожают, продавая технику и скот. Тут еще большая разруха и зарплата 8 тысяч в месяц. Приезжайте и увидите сами.

«О МЕСТНОЙ ВЛАСТИ - ИЛИ НИЧЕГО, ИЛИ ВОСХВАЛЕНИЕ»

Алексей:

Читаю «КП» 30 лет, а тут Ворсобин в моем поселке. Описанных им персонажей знаю лично, жаль, не знал, а то бы рассказал, как 43 человека лишили земельных наделов из-за банкротства фермера.

Дмитрий:

Если прокуратура на эту статью следственных действий не произведет, то Владимир Владимирович зря «Прямую линию» проводил... Никому ничего не нужно!!!

Нюся:

То же самое с нашим городишкой. То же самоуправство главы и чиновников без оглядки на жителей. Тупо взятки берут, подвязаны крупные промышленные группы, поддерживающие главу для своих целей. И кругом тишина и благость. В местных СМИ о власти - или ничего, или восхваление! Тупик полный! При СССР хотя бы работала вертикаль власти и местные чинуши боялись переступить красную черту...

Константин:

Главная причина нищеты, бессилия - в разобщенности. Несчастный будет рядом барахтаться - пусть. Набрал кредитов и не можешь отдать? Сам виноват. Работу потерял? Сам виноват! Нет ОБЩЕСТВА - нет понимания, что сообща можно добиться перемен к лучшему и друг друга поддержать - все боятся.

Мейд ин Чайна:

Экономика умирает, потому что нет сбыта. Знакомая работала на производстве сковородок. Сначала им платили 15 тысяч в месяц, затем 4, товар лежал на складе - сбыта не было. Потому что нет стабильных поставок - сегодня ты производишь 50 кг, а завтра 25 кг, потому что станок сломался. А всем нужны стабильные объемы. Сделать в Китае, растаможить, доставить в сеть - выгодно, а произвести в стране невыгодно.

Светлана:

Наконец-то я прочитала ПРАВДУ! Невозможно в глубинке жить по-человечески! Нельзя заработать нормальные деньги! Я - учитель начальных классов в Ставропольском крае, зарплата - 12 000. Муж - преподаватель колледжа, зарплата - 15 000. Всё!!! Мы реально НИЩИЕ! Не бездельники, держим огромное хозяйство, но не на что одежду купить! Невозможно бесит, когда слышим - не умеете зарабатывать. В телевизор плевать хочется!

Кристина:

Вы поcещали наш Балашов и убедились, какой там беспредел творится... К вам за помощью! 12 мая в мою подругу влетел на встречке пьяный мужчина, она погибла, с ней был четырехлетний сын. Сына удалось спасти, находится в Саратове в больнице. Виновник из армянской диаспоры, которая все купила, включая сотрудников полиции. Он без прав ездил на машине, которая числилась 10 лет в угоне, а номера от «КамАЗа», и срок ему не светит. И таких историй много. Я понимаю, что 28-летнюю девчонку не вернуть, но наказание он должен понести!

ЕСТЬ ИДЕЯ

А если издать книгу?!

Есть идея - о моих (Владимира Ворсобина) экспедициях в настоящую Россию выпустить хорошо, даже богато иллюстрированную книгу с фотошедеврами Виктора Гусейнова. В нее войдут репортажи из путешествий, во время которых читатели (пусть мы того и не заслуживали) искренне переживали за нас.

Это пробег на ноябрьских электричках по маршруту Москва - Владивосток, где мы любовались настоящей Россией с ее маленькими полустанками вроде Ерофея Павловича или Тайги. Это жизнь в чеченском ауле под Гудермесом под автоматные выстрелы и хождение по-соседски в гости к Рамзану Кадырову. Это и Великорецкий крестный ход с его трудным чудесным приближением к вере. И наконец наше трагикомичное путешествие по Китаю, как попытка ответить на вечные русские вопросы...

Если соберем от читателей «КП» достаточное количество заявок на приобретение, мы выпустим книгу. А тем, кто подписался на нее, пришлем с благодарственной подписью на память. От всей-всей-всей нашей бродяжьей души!

Адрес для заявок: kniga@kp.ru.

Или на почтовый адрес редакции.

Жительница Балашова попыталась задать вопрос президенту. Из-за технической ошибки операционистки город убедился: для Москвы Балашов не существует.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я не писал. Я кричал

Владимир ВОРСОБИН

Ожидал, что так будет. Еще в Балашове знал. Но поделать с этим ничего не мог.

Знал, что читатели будут гневаться на меня.

- Неужели в русской глубинке, - будут ругаться они, - нет ничего светлого? Обнадеживающего?

- Да, - скажет в расстройстве читатель. - Мы так живем. Иногда даже хуже, чем описано. Но и у нас есть свои радости, надежды.

Саратовские чиновники, конечно, воспалятся претензиями (вот и знак - балашовские сайты прекратили публиковать сериал ровно с той части, где речь зашла о недвижимости чиновников).

Уверен, и у коллег по «Балашовской правде» ко мне, «московскому снобу», будет обида. И когда прощался с ними, мне было очень больно. Я знал: они меня вряд ли простят (поэтому шутка пользоваться моментом и меня побить была не совсем шуткой).

А теперь попытаюсь объяснить, почему я написал именно так. Прямолинейно. Не пытаясь сгладить впечатление, выкопать, найти, обязательно обнаружить добрую человеческую историю. Почему я старательно нарушал правило фармацевтики - в горькое лекарство надо добавлять сироп.

В архивах я нашел письмо местных крестьян.

«Нам из обширных степей достались ничтожные клочки, - жаловались они балашовскому начальству, - за которые положили разорительные подати. Чтобы уплатить подати и налоги, нам приходится выжимать последние соки, отдавать последние силы. Мы выбились из сил, голодаем и мрем как мухи. От нашей нищеты и земля наша истощилась, не дает урожая, а подати выколачивают кнутом и плетью».

Подумал тогда: если бы я приехал сюда, в русскую глубинку, в начале ХХ века, мне бы тоже сказали: что ты бродишь вокруг землянок и хибар, иди к купцу Ветрову, к нему привезли новый хранцузский прибор на электричестве - посмотри и на хорошее тоже. Насладись благотворительным балом. Опиши, как в храме проходит торжественная литургия.

- А вы знаете, что вы так скоро доиграетесь? - закричал бы я. - Скоро крестьяне на вашу беду перестанут писать челобитные, и строители железной дороги, те, что в землянках, станут большевиками. И храм на центральной площади взорвут под аплодисменты тех, кто сейчас молится в сияющих золотом церквях. Вы понимаете, что стоите на краю?!

И то же самое я кричу и здесь. Не Балашову любимому. Стране!

Я с ужасом здесь почувствовал, что мы ходим по кругу, что путь этот фатальный, суицидальный и разорвать его - задача почти невозможная, потому что глубинка России, сердце страны, одряхлела, ослабла и словно умирающая звезда сжимается, чтобы взорваться уже в последний раз.

И конечно, я описывал не Балашов. Разве вы не узнаете в нем Киров? Воскресенск? Анадырь? Ведь наши чиновники где-то чуть совестливее, где-то - менее, но в целом однородны, и общероссийские порядки не меняются при масштабировании от мегаполиса к маленькому городку!

И можно миролюбиво согласиться с тем, что Россия идет эволюционным путем, в результате которого - дай бог! - люди станут сами обустраивать свои города. Что люди станут настоящими гражданами и решатся по-настоящему контролировать чиновников, а те, в свою очередь, так же эволюционно изменятся, и расцветут в вверенных им угодьях заводы, фабрики и Силиконовые долины.

И получается - я зря волнуюсь.

Но черт побери, я волнуюсь не зря!

Читательница из Балашова прислала мне этот скрин (см. фото внизу), который сам по себе мистический ответ, зачем я написал эти 10 частей моей балашовской истории. Даже не написал. Прокричал. И как в сказке: «Орал мужик в поле и выорал драгоценный камень», так и мы с «Балашовской правдой», кажется, выорали... мост. На днях область выделила 100 миллионов рублей на ремонт моста через Хопер, который в последний раз ремонтировался в 20-х годах прошлого века.

И то хорошо...