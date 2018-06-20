2018-06-20T14:16:45+03:00
Общество

Что делать, если ветки соседского дерева затеняют дачу

Читателей «КП» консультирует Почетный адвокат России Леонид Ольшанский
Анна НИКОЛАЕВА
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Ветки, попадающие на участок и причиняющие неудобства, можно обрезать.Ветки, попадающие на участок и причиняющие неудобства, можно обрезать.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО НА РАБОТЕ: ПОД ЗАПРЕТОМ ИЛИ НЕТ?

Подскажите: можно ли пить в рабочее время безалкогольное пиво?

Игорь

- Главный принцип гражданского права — разрешено все, что прямо не запрещено законом. А в законе у нас прописан запрет только на алкоголь в рабочее время. Но в любом случае, если не хотите испортить отношения с работодателем, меру надо знать: стаканчик безалкогольного пива это одно, а выдуть на работе целую бутыль это уже другой разговор.

УЧАСТОК ДАЛИ, А СТРОИТЬ НА НЕМ НЕЛЬЗЯ

Мне как многодетному отцу выделили участок земли, а по нему идет газовая труба прямо посередине. Из-за этого я не могу на участке ни построить что-нибудь, ни вообще что-то делать. Причем, горгаз выдал письменное заключение, что к этой трубе и подключения никакого нельзя сделать, и надо отступать по 2 метра с каждой стороны. Всего у меня около 6 соток.

Александр

- Напишите в местную администрацию, которая вам предоставила участок: что вас ввели в заблуждение и дали землю, которую невозможно использовать по назначению. То есть нельзя построить на ней дом из-за газовой трубы. И приложите копию заключения горгаза о запретах и ограничениях.

ЕСЛИ РАЗВЕЛСЯ И ОСТАВИЛ БЫВШЕЙ КРЕДИТ

Я в разводе, незадолго до него обанкротился как индивидуальный предприниматель, и на мою бывшую жену повесили как на поручителя кредит в 1 млн рублей. Она подала иск, хочет через суд поделить со мной этот кредит. Она может выиграть?

Сергей

- Да, это вполне реально. Все имущество супругов, нажитое в браке, делится пополам — как активы, так и пассивы, то есть долги. Так что и кредит вам поделят.

ВЕТКИ СОСЕДСКОГО ДЕРЕВА ЗАТЕНЯЮТ ДАЧУ

Можно ли на своем садовом участке обрезать нависающие ветки, создающие тень, которые идут от дерева соседа?

Ольга

- Вы можете воспользоваться таким аргументом: все, что находится на моем участке и в воздухе над ним в разумных пределах — это мое. Так что ветки, попадающие на участок и причиняющие неудобства, можно обрезать. Но исходите из здравого смысла и имейте совесть — если к вам свешивается клен, то это одна песня, а если кремлевская голубая ель, то рубить ее ветви — настоящее варварство.

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