2018-06-20T15:47:26+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Пугачева звала Смолова, Мацуев чуть не сорвал голос, а Шнур праздновал победу с народом

Как болели звезды за наших футболистов, выигравших у Египта 3:1 [видео]
Елена БОДУЭН
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Дима Билан во время просмотра футбола записал ролик для видеоблога.Дима Билан во время просмотра футбола записал ролик для видеоблога.Фото: Из личного архива
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Страна в едином порыве поддерживает сборную России на чемпионате мира по футболу. Никто не остался равнодушным - все понимают, как «нужен гол» нашей стране именно сейчас. Первый матч был настолько вдохновляющим, что второй, с Египтом нельзя было не смотреть - на носу была возможность выйти в плей-офф (впервые за последние 32 года). И мы ее успешно реализовали! Рассказываем, как болели наши артисты за футболистов.

Алла Пугачева и Максим Галкин, находясь на отдыхе в своей кипрской резиденции, смотрели матч по телевизору. Алла Борисовна неплохо разбирается в этом виде спорта, поэтому было не удивительно, что она знает футболистов по именам: «Смолов, ты где?» - вопрошала Примадонна.

Татьяна Навка смотрела второй матч вместе с супругой модельера Валентина Юдашкина, Мариной. Да, не на стадионе, а дома, но зато с российским флагом в руках.

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Две супер болельщицы !!! Россия вперёд !! #маринаюдашкина #татьянанавка
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В Санкт-Петербург приехал поддержать команду пианист Денис Мацуев. Компанию ему составил Михаил Боярский. Мужчины по-настоящему «пора-пора-порадовались» победе наших ребят. Музыкант буквально сорвал голос: «Ура, я вам что говорил! Браво, Россия! Мы в 1/8 финала впервые за 32 года, я говорил вам это!».

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Ура!!!!!!! Победа!!!! #мацуев #matsuev #denismatsuev #fifa18 #football #russia #victory #победа
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Ты просто космос, Стас! Стас Черчесов!.Ты просто космос, Стас! Болельщики поют хит Ленинграда в поддержку тренера Российской сборной.

Яна Чурикова тоже пошла в народ - на Никольскую улицу в Москве, где последние дни и разворачивается основное веселье. Утром в ее Инстаграме появилась запись: «Лайк, если опоздали сегодня на работу! Но эту ночь потрясающего единения самых разных россиян и всей остальной планеты пропустить было нельзя! Как гуляла Москва - я такого не видела никогда! Она такая простая - любовь к Родине! И дружба народов - она существует! Спасибо футболу за его магию: 11 человек и 90 минут могут реально перевернуть мир!».

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Лайк, если сегодня опоздали на работу))))
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Ольга Бузова болела за наших в ресторане, находясь за границей: «Топим за Россию! Хочу сказать огромное спасибо родному Санкт-Петербургу за такую поддержку наших футболистов»

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Даааааааа #мирунуженчемпион Такая гордость за наших ребят Сборная России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу!
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Диана Арбенина смотрела матч в ресторане Shore House со своими детьми, Артемом и Мартой: «Мы выиграли с классным счетом! Это наша вторая победа, сегодня «закрепились» с Египтом. Я получила удовольствие. Непобедимых нет, а мы можем играть в футбол».

Дима Билан в своем Инстаграме передавал эмоции, обуревавшие его в важные моменты игры: «Слушайте, я вспотел уже. Ну неужели мы сможем? Только бы не сглазить! Дальше будет непросто, но все невозможное возможно, верим!». Дима поддержал нашу сборную, подключившись к шуточной акции Ивана Урганта «Усы надежды», сбрив бороду и оставив растительность только под носом: «Вся страна на ушах и на усах!». Как мы видим, эта манипуляция помогла нашей команде.

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Чемпионат мира по футболу , все ждут матча Россия -Египет!!! Вся страна на ушах и на УСАХ! #Усынадежды - новый тренд
27786 отметок «Нравится»745 комментариевInstagram

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Артем Дзюба: В России сейчас праздник, и мы горды что смогли подарить его стране

- Артем, 32 года нас не было в плей-офф чемпионатов мира. У вас есть сейчас ощущение, что вы сотворили историю?

- Да. Мы всю жизнь к этому стремились и об этом мечтали. На домашнем чемпионате мира все для нас – прекрасные стадионы, прекрасная атмосфера. Мы работали, пахали, и получили определенную отдачу. Вся страна нас поддерживает, во многих городах по всей стране огромные экраны на площадях, столько энергии передается. Мы это чувствуем и безумно счастливы. (подробности)

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