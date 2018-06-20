Артем Дзюба: В России сейчас праздник, и мы горды что смогли подарить его стране

СЕГОДНЯ 01:30 2018-06-20T02:06:15+03:00

Лидер сборной России Артем Дзюба снова забил на чемпионате мира, и снова устроил с главным тренером команды пантомиму. А потом рассказал журналистам, что все это значило

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- Артем, 32 года нас не было в плей-офф чемпионатов мира. У вас есть сейчас ощущение, что вы сотворили историю?

- Да. Мы всю жизнь к этому стремились и об этом мечтали. На домашнем чемпионате мира все для нас – прекрасные стадионы, прекрасная атмосфера. Мы работали, пахали, и получили определенную отдачу. Вся страна нас поддерживает, во многих городах по всей стране огромные экраны на площадях, столько энергии передается. Мы это чувствуем и безумно счастливы.

- Но если бы за неделю до этого ЧМ вам бы сказали, что сборная будет забивать по четыре гола в среднем за матч, а вы будете забивать в каждой игре вы бы вызвали этому человеку «дурку»?

- Ха! На самом деле мы верили в это. Может, мы не думали, что все получится так круто, но мы верили в успех, мы хотели уже за два матча решить задачу. Потому нас немного и раздражало, что так много критики. Но я не хочу сейчас говорить об этом. Мы сейчас безумно счастливы, и давайте больше позитива. Реально в стране сейчас праздник, и мы горды, что смогли подарить его стране.

- С каким теперь настроением вы будете смотреть матчи группы В, где играют Испания и Португалия – наши возможные соперники по 1/8 финала?

- С удовольствием. Это потрясающие команды. Но мы сейчас не об Испании и Португалии думаем, а об Уругвае. Нам повезло, что мы играем с соперниками, с постепенно повышаемым классом. Сначала Саудовская Аравия – хорошая команда, потом Египет – лучше, скоро Уругвай – еще лучше. В следующий стадии будут еще сильнее.

- Показалось, первый тайм сборной не удался…

- Что значит не удался? Меня это поражает: идет борьба на каждом участке, или мы их или они нас. Мы сантиметра не отдали им, Салаха накрывали сразу же, по всему полю прессинговали, не давали мяч ему принять. Соперник не сдавался, мы не сдавались, вязкая борьба, кто кого переломит. Мы в итоге переломили. Это был сильный матч, хорошая игра.

- Вы забили гол и снова разыграли пантомиму – отдали воинскую честь Черчесову. Он видел?

- Саламыч все видит, даже если делает вид, что это не так. Это началось еще с первого матча. Я там вышел на замену, забил, а потом бежал ему и кричал, что я должен быть на поле. Он услышал, отдал мне честь. А сейчас я вернул – снова забил, и отбалгодарил его за то, что тренер поверил в меня.

- Когда узнали, что вы в стартовом составе?

- На установке перед матчем. За два дня мы наигрывали состав, но там до конца не было ясности – все могло поменяться в любой момент, как мы меняемся жилетками во время тренировок. Но уже тогда приятные ожидания закрались. Правда, на установке я очень волновался, очень хотел выйти и сыграть.

- Вся история ваших взаимоотношений с главным тренером… Можно сказать, что Черчесов вас разозлил?

- Он как-то сказал, что в сборной я играю как в аренде. Ведь многие сичтают6 что в аренде я играю сильнее, чем в тех клубах, которым принадлежу, что я там злее. Хотя6 я всегда злой.

- Два года назад вы запустили тему, что «Мы – г…»

- Это не мы запустили, а вы. Викторович (Слуцкий, главный тренер сборной России на тот момент – прим. ред) сказал в одном интервью, но немного в другом контексте. А вы подхватили. Но Викторович, если ты слышишь, – ты лучший телекомментатор!

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- С победой, Станислав Саламович. За счет чего удалось переиграть египтян?

- Нам в этом матче надо было выиграть, чтобы решить свои задачи, а а Египет должен был обязательно побеждать, чтобы остаться в турнире. Это совершенно разные психологические установки, тем более если учитывать, что Египет играет вторым номером (подробности)

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