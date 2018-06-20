2018-06-20T09:40:26+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"В стране сейчас праздник": как в России отмечают победу нашей сборной над Египтом на ЧМ-2018

Блестящая игра российских футболистов порадовала не только болельщиков [фоторепортаж]
Александра ЕГОРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Россияне с размахом отметили вторую победу футбольной сборной на домашнем чемпионате мира.Россияне с размахом отметили вторую победу футбольной сборной на домашнем чемпионате мира.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Во вторник вечером, 19 июня, наша сборная по футболу выиграла у Египта во втором групповом матче Чемпионата мира-2018. И как выиграла - 3:1, такой результат не прогнозировал никто! И это несмотря на великого и ужасного Салаха, которым российскую команду пугали на протяжении всех дней до игры.

- В стране сейчас праздник, и мы горды, что смогли подарить его стране, - сказал после матча форвард сборной Артем Дзюба. И эта наша победа действительно стала праздником не только для футбольных болельщиков, но и для всей России. На улицы городов вышли тысячи людей, чтобы поддержать спортсменов и поздравить друг друга.

Как Россия отмечала триумф в игре с Египтом - смотрите в нашей подборке.

great_opiumgreat_opium
"Катюша" в самарском трамвае
46 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
nadezhdaoraclenadezhdaoracle
В одном из московских баров: "3:1 помог нам Иисус, помог нам Аллах... Победа! )))"
4 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
baltic_owlbaltic_owl
Уличные гуляния в Калининграде!
12 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
vikistar3107vikistar3107
После победного матча!!!Урааа!!!атмосфера Дружбы народов воцарила в фан зоне на Воробьёвых горах! Иностранцы от души поздравляли нас. Было очень круто!!!
7 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
pp_iron_warriorpp_iron_warrior
Атмосфера у уличного экрана в Курске.
7 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
e.plotonenkoe.plotonenko
А это перуанские болельщики в Екатеринбурге празднуют нашу победу!#чемпионатмира #футбол
6 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
swetlana__99swetlana__99
Нереально крутая атмосфера царила на Центральной Набережной Волгограда!
40 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
timon570timon570
На стадионе не были, в фан-зону болельщиков не попали, но эмоции от победы нашей команды зашкаливают. Покутили в баре, погудели в метро, разбудили всех на районе! Верим в наших ребят! #футбол #fifa2018 #фанатыфутбола #россия
27 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
rostovnadonurostovnadonu
История . Плей - офф ЧМ. Парни - молодцы Рад , что работал на этом матче с Лео Слуцким
629 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
operator.tvoperator.tv
Гуляет фан-зона на Конюшенной площади Санкт-Петербурга.
28 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
kcu9kcu9
Веселье в баре Зеленограда.
3 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
aschoolbooksaschoolbooks
В одном из книжных магазинов Новосибирска :)
4 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
pavel_seliverstovpavel_seliverstov
Вечер удался !!!Футбол Россия-Египет 3:1 ИИИ... Победа Замечательная компания,позитив,супер настроение,море эмоций,а больше и не нужно Друзья Друзей продолжают свои похождения и встречи
38 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram
sakhaextremesakhaextreme
Невский проспект в Санкт-Петербурге гулял до рассвета!
615 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
leyaboholeyaboho
"Где-то под Липецком. Когда интернет в поезде появился только на одном телефоне, все купэ сбежалось посмотреть игру России с Египтом. Футбольный мир - это своя особая культура. А вы говорите мужчины не плачут. Плачут!"
14 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
mmmariyamorozovammmariyamorozova
Оле-оле!!! #россиявперед #россияегипет #санктпетербург #чемпионатмирапофутболу #чм2018 #fifa2018
6 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
artemperelyginartemperelygin
Победный жест Артёма Дзюбы "ушел в народ"!
13 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
momenty_ekbmomenty_ekb
В Екатеринбурге сегодня творилось нечто нереальное. Вы тоже всю ночь отмечали победу сборной? #чм2018 #чм2018пофутболу #футбол
108 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
blogery_mirablogery_mira
Россия впервые за 32 года вышла 1/8 финала ЧМ по футболу. ПОЗДРАВЛЯЮ #блогер#любовь#чечня#грозный#россия#москва#санктпетербург#ингушетия#дагестан#дубай#moscow#moscowcity#топ#время#instagood#футбол#победа#чемпионатмира
4 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Московские гиды - зарубежным фанатам: Мы с украинцами столетиями жили одной семьей
«Кровавая диктатура, заказные покушения, война с Киевом». Корреспондент «КП» устроилась помощником экскурсовода в Москве и поговорила с иностранными болельщиками о мифах, которые живут в их головах [фото]
Россия - Египет 19 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата мира по футболу 2018
Футбол, матч Россия - Египет 19 июня 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 июня 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата мира по футболу 2018 [видео]
Новости 24
США в четверг передадут Турции два истребителя F-35
США в четверг передадут Турции два истребителя F-35
Эксперты рассказали о грядущих в школьных учебниках истории изменениях
«Произносит чужой текст»: в Госдуме прокомментировали слова Грибаускайте о «вторжении» России
Минфин намерен повысить цены на крепкий алкоголь
В Росстандарте намерены прописать норму парковочных мест у стадионов и концертных залов
Банк России заявил об улучшении делового климата в стране
В результате взрыва в лондонском метро пострадали не менее пяти человек
Российские авиакомпании будут возить домашних животных без ветсправок
Израильские военные засекли пуски 45 ракет из Газы
Канадские власти приняли законопроект о легализации марихуаны в стране
Британская The Guardian назвала Россию замечательным местом проведения чемпионата мира по футболу
Матч чемпионата мира обошел по популярности свадьбу принца Гарри в Великобритании
Россия готова войти в состав Совета ООН по правам человека
СМИ сообщили о готовящейся отставке тренера сборной Египта после разгрома на ЧМ-2018
В США оценили способность России защитить Калининград
В постпредстве России при ООН прокомментировали выход США из СПЧ
Израиль поприветствовал решение США о выходе из Совета ООН по правам человека
Погода в Москве на 20 июня 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
Театральные постановки в кремле и в монастыре увидят жители и гости Вологды
В селе Косиха Алтайского края откроется памятник Роберту Рождественскому
Слуцкий прекращает комментировать матчи ЧМ-2018 на первом канале
Из сектора Газа по Израилю было выпущено 13 ракет
СМИ: Путин может второй раз выступить с послание Федеральному собранию