"В стране сейчас праздник": как в России отмечают победу нашей сборной над Египтом на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 08:09 2018-06-20T09:40:26+03:00

Россияне с размахом отметили вторую победу футбольной сборной на домашнем чемпионате мира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Во вторник вечером, 19 июня, наша сборная по футболу выиграла у Египта во втором групповом матче Чемпионата мира-2018. И как выиграла - 3:1, такой результат не прогнозировал никто! И это несмотря на великого и ужасного Салаха, которым российскую команду пугали на протяжении всех дней до игры.

- В стране сейчас праздник, и мы горды, что смогли подарить его стране, - сказал после матча форвард сборной Артем Дзюба. И эта наша победа действительно стала праздником не только для футбольных болельщиков, но и для всей России. На улицы городов вышли тысячи людей, чтобы поддержать спортсменов и поздравить друг друга.

Как Россия отмечала триумф в игре с Египтом - смотрите в нашей подборке.

great_opium "Катюша" в самарском трамвае

nadezhdaoracle В одном из московских баров: "3:1 помог нам Иисус, помог нам Аллах... Победа! )))"

baltic_owl Уличные гуляния в Калининграде!

vikistar3107 После победного матча!!!Урааа!!!атмосфера Дружбы народов воцарила в фан зоне на Воробьёвых горах! Иностранцы от души поздравляли нас. Было очень круто!!!

pp_iron_warrior Атмосфера у уличного экрана в Курске.

e.plotonenko А это перуанские болельщики в Екатеринбурге празднуют нашу победу!#чемпионатмира #футбол

swetlana__99 Нереально крутая атмосфера царила на Центральной Набережной Волгограда!

timon570 На стадионе не были, в фан-зону болельщиков не попали, но эмоции от победы нашей команды зашкаливают. Покутили в баре, погудели в метро, разбудили всех на районе! Верим в наших ребят! #футбол #fifa2018 #фанатыфутбола #россия

rostovnadonu История . Плей - офф ЧМ. Парни - молодцы Рад , что работал на этом матче с Лео Слуцким

operator.tv Гуляет фан-зона на Конюшенной площади Санкт-Петербурга.

kcu9 Веселье в баре Зеленограда.

aschoolbooks В одном из книжных магазинов Новосибирска :)

pavel_seliverstov Вечер удался !!!Футбол Россия-Египет 3:1 ИИИ... Победа Замечательная компания,позитив,супер настроение,море эмоций,а больше и не нужно Друзья Друзей продолжают свои похождения и встречи

sakhaextreme Невский проспект в Санкт-Петербурге гулял до рассвета!

leyaboho "Где-то под Липецком. Когда интернет в поезде появился только на одном телефоне, все купэ сбежалось посмотреть игру России с Египтом. Футбольный мир - это своя особая культура. А вы говорите мужчины не плачут. Плачут!"

artemperelygin Победный жест Артёма Дзюбы "ушел в народ"!

momenty_ekb В Екатеринбурге сегодня творилось нечто нереальное. Вы тоже всю ночь отмечали победу сборной? #чм2018 #чм2018пофутболу #футбол