Сборная России обыграла Египет и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира

19 Июнь 23:47 2018-06-20T00:55:57+03:00

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Еще пару недель назад эту команду считали никчемной бандой миллионеров, уставшей от футбола и от самих себя. Но первая победа – 5:0 над Саудовской Аравией, вторая – 3:1 над Салахом и его Египтом. И теперь вся страна влюблена в сборную России. Если это сон, то не будите нас – хочется досмотреть до финала.

ФИФА решила не накрываться

Более изменчива, чем отношение российских болельщиков, только одна вещь в мире – питерская погода. Еще утром Северную столицу поджаривало солнце, но к вечеру подоспели тучи, и взяли небо Санкт-Петербурга в осаду. За три часа до начала матча сверху полилось основательно. Все те, кто оделся в этот день легкомысленно, неслись к стадиону на Крестовском острове на четвертой скорости.

Погода в Петербурге оказалась еще более изменчива, чем отношение российских болельщиков к сборнойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У египетских болельщиков сразу же наметились проблемы в экипировке – зонтов у них не было. Поэтому они растягивали над головой флаги своей страны, и под их прикрытием неслись по аллеям парка к арене. И тут же становились похожи на небольшие самолетики, которые атакуют огромную летающую тарелку, которую больше всего и напоминает стадион в Санкт-Петербурге.

А кроме космического внешнего вида, у питерской арены есть очень редкая характерная особенность. Это один из немногих стадионов в Европе с задвигающейся крышей. Но, несмотря на серьезный дождь, ФИФА приняла решение поле не закрывать. И очень правильно. Потому что полтора часа до матча Питер снова был залит солнцем. Все точно так же, как и у болельщиков сборной России: после тайма тревог, эйфория и счастье.

На стадионе в Санкт-Петербурге трибуны сидели, зажав рот руками, чтобы не спугнуть удачуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Салах – это хорошо? Не факт

Кажется, никогда еще сборная России не ждала объявления состава соперников с таким нетерпением. Но из 11 позиций всех интересовала только одна строчка – сыграет ли нападающий под №10 с именем Мохаммед Салах. И когда твиттер сборной Египта раскрыл главную тайну этого вечера, по пресс-центру стадиона понеслась волна – Салах в составе!

- Здорово! – откликнулись в зале на русском.

- Почему? – удивился кто-то рядом.

- Египет будет надеяться на своего лидера, играть на него, надеяться, что Салах вытащит их в этом матче. А в какой он сейчас форме? Он же не тренировался в полную силу целый месяц! И если у него не пойдет игра, Египет может сломаться.

Больше всего от таких матчей выигрывают оптовые поставщики валокординаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Египет действительно сломался. Но для этого самим пришлось сделать немало.

Дзюба снова здесь

Чемпионат мира – это такой турнир, который определяет судьбы. Здесь становятся и героями и изгоями, здесь устраиваются футбольные карьеры и определяется будущее. В сборной России есть один футболист, который возлагал на этот ЧМ-2018 особые надежды - Федор Смолов, лучший российский бомбардир нескольких последних чемпионатов.

В российской Премьер-лиге за «Краснодар» он кладет голы пачками. Полгода назад форварда едва не перекупил набитый деньгами «Зенит», а прошлым летом за ним охотился «Спартак». Но Смолов хочет успеть сыграть в каком-нибудь топовом чемпионате – в Англии, Испании, Германии, попробовать, что такое Лига чемпионов, и каково это, выходить и биться против «Барселоны» или «Манчестер Сити» каждую неделю.

Черышев теперь спорит за титул лучшего бомбардира турнира с самим Криштиану Роналду – у обоих по три голаФото: REUTERS

Но этот чемпионат начался для Смолова с разочарования: в матче, где Россия разносила Саудовскую Аравию, лучший русский бомбардир не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи. Федор был разочарован. Как выяснилось, главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов тоже. Нападающий, который считался главной надеждой сборной России на этом ЧМ-2018, остался в запасе. Вместо него против Египта вышел Артем Дюзба – тот самый, с которым вроде у Черчесова был конфликт. Но, видимо, в этом матче впереди нашей сборной нужен был высокий нападающий, который будет бороться за верховые мячи всеми 196-ю сантиметрами своих амбиций.

Война за удачу

Но это завтра диванные аналитики футбола расчертят поле на квадратики, отметят проблемные зоны, разрисуют их стрелочками и расскажут, как надо было играть, кому и почему. А там, на стадионе в Санкт-Петербурге, трибуны порой сидели, зажав рот руками, чтобы не спугнуть удачу, за которую в этот момент на поле шла война. А потом, словно опомнившись, вдруг взрывались «Нужен гол!»… А затем снова завороженно молчали, глядя с высоких трибун, как внизу команды бодаются за свой шанс.

Больше всего от таких матчей выигрывают оптовые поставщики валокордина. Тягучая игра, невысокий темп. То Египет вяло раскатывает мяч, пытаясь найти хоть небольшую щель во внимательной обороне россиян. То наши ищут подступы к штрафной, вынося мяч на Дзюбу. Ауты, фолы, вносы, ожидание чужой ошибки, снова ауты… И сквозь нервы игры то и дело билась мысль: не проспать бы Салаха, не проспать бы Салаха, не проспать… И один раз в первом тайме все-таки упустили. Но он простил.

Больше всего от таких матчей выигрывают оптовые поставщики валокординаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За 10-го номера сборной Египта у нас персонально никто не отвечал. Чаще всего он оказывался рядом с Жирковым, хотя тот не был привязан к Мо невидимой цепью. Но когда нужно было, именно Жирков выбивал мяч из-под ноги грозного нападающего. Он же его и упустил в самом конце первого тайма – Салах развернулся, пробил, но чуть мимо ворот. К счастью для нас мимо.

А мы таких явных моментов не имели. Хотя старались доставить мяч до ворот Дзюбе. А еще два раза опасно били издалека – Головин в самом начале матча, и Черышев в самой середине первого тайма. Оба раза герои первого нашего матча были не точны.

Парень по имени «автогол»

В таких матчах есть два главных слова «внимание» и «концентрация». Такие игры вообще больше похожи на работу – тяжелую и кропотливую. И очень часто они идут до первой грубой ошибки. Эту ошибку совершил капитан сборной Египта Фатхи. Атака сборной России была простой, как доисторический молоток – навес Головина на удачу, голкипер играл на выходе, выбитый им мяч подхватил Зобнин и в одно касание вернул его в штрафную. Без особого расчета – опять же на удачу. И в этой игре счастливый случай носил футболку с фамилией «Фатхи» - мяч, отскочив от его колена, проскочил мимо других защитников, вратаря и заполз под самую штангу – 1:0.

Возможность забить Салах получил, а вот выиграть - нетФото: REUTERS

И сразу дышать стало легче. И уже каждое касание мяча Салахом не заставляло сердце пропускать один удар. И все больше это стало походить на игру, а не на сражение. А когда есть игра – есть и небольшие шедевры. Снова атака правым флангом, и ворвавшийся туда Марио Фернандес финтом закружил голову защитнику и вложил мяч в ногу Черышеву. Промахнуться было невозможно – 3:0. А этот парень теперь спорит за титул лучшего бомбардира турнира с самим Криштиану Роналду – у обоих по три гола.

32 года спустя

А потом Дзюба, эффектно разбомбив всю оборону Египта, положил контрольный – 3:0. Нет, мы, конечно, гостеприимные ребята, мы дали Салаху не остаться без гола на этом чемпионате мира, и подарили парню пенальти. 3:1 это тоже солидно и достойно. И мы ждем 25 июня матч с Уругваем за 1-е место в группе.

Наши победили Египет 3:1 на чемпионате мира по футболуФото: REUTERS

Но главное, что Россия так и так вышла в плей-офф чемпионата мира. Последний раз мы там были в 1986-м, но это была совсем другая команда совсем из другой страны. Через 32 года парни, которые считались не самыми талантливыми, которых с трудом наскребли на приличную сборную, сделали то, что до них не могли сотворить те, кого мы называли звездами. Но очень хочется, чтобы они смогли нас удивить еще несколько раз. Черт возьми, мы только в них поверили по-настоящему!

На улицах Санкт-Петербурга и Москвы гуляют толпы фанатыФото: Михаил ФРОЛОВ

Самые яркие моменты матча, и как Россия празднует победу смотрите в нашей онлайн-трансляции