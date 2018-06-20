2018-06-20T23:06:14+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"Мексиканцы и бразильцы самые смелые". Приключения иностранцев на ЧМ-2018 в России

Лучшие кадры "Инстаграма" с футбольными болельщиками со всех стран мира за минувшие сутки
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
Воробьевы горы стало самым интернациональным местом в стране. Все флаги в гости прибыли к нам.Воробьевы горы стало самым интернациональным местом в стране. Все флаги в гости прибыли к нам.
Изменить размер текста:

Любовь с первого взгляда - кажется, так можно описать чувства, которые испытывают от России множество болельщиков, приехавших на чемпионат мира. А хозяева турнира отвечают гостям взаимностью. Результат - тысячи и тысяч жизнерадостных солнечных селфи, которые станут лучшей рекламой нашей страны во всем мире со времен Олимпиады в Сочи.

"Комсомольская правда" следит за страничками иностранных туристов мундиаля в "Инстаграме" и выбирает из них лучшие кадры.

zubayda_13zubayda_13
Марокканцы по цветам хорошо сочетаются с Красной площадью
27 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
aleshka1234aleshka1234
Яркие иранцы в Санкт-Петербурге
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
ir2187ir2187
Жизнерадостные колумбийцы не слишком расстроились поражению своей сборной и гуляли в Саранске до утра.
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
rom_a_grekrom_a_grek
Казань встречает испанскую кавалерию
4 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
voinescu_razvan_marianvoinescu_razvan_marian
Из Румынии тоже приехали болельщики на ЧМ в Москву. Хотя эта сборная даже не попала в число участников.
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
baryaba_baryaba_
Настоящему индейцу.... Праздник футбола продолжается!
11 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram
avg.tmnavg.tmn
Праздник на Никольской улице в Москве не прекращается ни на час.
33 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
vlada001vlada001
Уругвайцы разогрелись в Ростове перед игрой своей сборной с Саудовской Аравией.
15 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
anna_naumovaanna_naumova
Невероятные сейчас времена. Боже, храни этот народ) #russia2018 #worldcup2018 #fifa2018
72 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
vika_vikos_13vika_vikos_13
Фанфест на Воробьевых горах: место где Швейцария пересекается с Сенегалом.
38 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
sugarhotchickensugarhotchicken
отдельная часть чемпионата это латиноамериканские болельщики ну как же им нравятся российские девушки! первую неделю они просто восхищенно смотрели и кричали, спустя неделю уже целуют мексиканцы и бразильцы самые смелые, даже не спрашивают
9 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Еще больше материалов по теме: «Приключения иностранцев на ЧМ-2018 в России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Испания - Иран 20 июня 2018: Прямая онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу
Футбол, матч Испания - Иран. Прямая онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 20 июня 2018 в Казани на стадионе «Казань Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель: "Нам нужно играть лучше, чем с Перу, и быстрее принимать решения"
Голкипер "Лестер Сити" рассказал, как его команда готовится к поединку с Австралией и какую роль в сборной играет Эриксен, а тренер сборной отметил, что завтра на поле не выйдет Квист
Новости 24
Умер Биг Ван Вейдер - известный американский рестлер
Медведев провел обсуждение предложений по пенсионной реформе
Госдума одобрила законопроект, разрешающий рекламу вин из стран ЕАЭС
МИД Румынии подтвердил наличие у Карины Цуркан гражданства этой страны
Минобороны Украины хочет купить у США комплексы ПВО Patriot
Турчинов заявил, что Крымский мост представляет угрозу для Украины
Экстрадированный в РФ глава банды киллеров Гагиев заключен под стражу
Пол Маккартни объявил о выходе сольного альбома и выпустил две песни
В Венгрии введут уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам
Путин назвал уникальной роль ООН в разрешении международных кризисов
Москва и Подмосковье создадут совет по организации детского отдыха
Теперь это официально: футболисты сборной России впервые в истории вышли в 1/8 финала чемпионата мира
Замглавы Минэнерго проходит свидетелем по делу Карины Цуркан
На Украине могут переименовать две области
МИД запретил латвийским русофобам въезжать на территорию России
Закон о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные сайты принят Совфедом
В ЛНР опровергли заявления Киева о занятии ВСУ села Желобок
Евросоюз назвал условия отмены пошлин на ряд американских товаров
Москалькова просит СЕ помочь морякам судна «Норд»
В ЕС заявили, что отношения России и Евросоюза – это больше, чем вопрос Украины
Большой десантный корабль «Иван Грен» принят в боевой состав ВМФ РФ