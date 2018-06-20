"Мексиканцы и бразильцы самые смелые". Приключения иностранцев на ЧМ-2018 в России

СЕГОДНЯ 23:03 2018-06-20T23:06:14+03:00

Воробьевы горы стало самым интернациональным местом в стране. Все флаги в гости прибыли к нам.

Лучшие кадры "Инстаграма" с футбольными болельщиками со всех стран мира за минувшие сутки

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Любовь с первого взгляда - кажется, так можно описать чувства, которые испытывают от России множество болельщиков, приехавших на чемпионат мира. А хозяева турнира отвечают гостям взаимностью. Результат - тысячи и тысяч жизнерадостных солнечных селфи, которые станут лучшей рекламой нашей страны во всем мире со времен Олимпиады в Сочи.

"Комсомольская правда" следит за страничками иностранных туристов мундиаля в "Инстаграме" и выбирает из них лучшие кадры.

zubayda_13 Марокканцы по цветам хорошо сочетаются с Красной площадью

aleshka1234 Яркие иранцы в Санкт-Петербурге

ir2187 Жизнерадостные колумбийцы не слишком расстроились поражению своей сборной и гуляли в Саранске до утра.

rom_a_grek Казань встречает испанскую кавалерию

voinescu_razvan_marian Из Румынии тоже приехали болельщики на ЧМ в Москву. Хотя эта сборная даже не попала в число участников.

baryaba_ Настоящему индейцу.... Праздник футбола продолжается!

avg.tmn Праздник на Никольской улице в Москве не прекращается ни на час.

vlada001 Уругвайцы разогрелись в Ростове перед игрой своей сборной с Саудовской Аравией.

anna_naumova Невероятные сейчас времена. Боже, храни этот народ) #russia2018 #worldcup2018 #fifa2018

vika_vikos_13 Фанфест на Воробьевых горах: место где Швейцария пересекается с Сенегалом.