"Мексиканцы и бразильцы самые смелые". Приключения иностранцев на ЧМ-2018 в России
Лучшие кадры "Инстаграма" с футбольными болельщиками со всех стран мира за минувшие сутки
Воробьевы горы стало самым интернациональным местом в стране. Все флаги в гости прибыли к нам.
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Любовь с первого взгляда - кажется, так можно описать чувства, которые испытывают от России множество болельщиков, приехавших на чемпионат мира. А хозяева турнира отвечают гостям взаимностью. Результат - тысячи и тысяч жизнерадостных солнечных селфи, которые станут лучшей рекламой нашей страны во всем мире со времен Олимпиады в Сочи.
"Комсомольская правда" следит за страничками иностранных туристов мундиаля в "Инстаграме" и выбирает из них лучшие кадры.
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Жизнерадостные колумбийцы не слишком расстроились поражению своей сборной и гуляли в Саранске до утра.
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Невероятные сейчас времена. Боже, храни этот народ) #russia2018 #worldcup2018 #fifa2018
Фанфест на Воробьевых горах: место где Швейцария пересекается с Сенегалом.
отдельная часть чемпионата это латиноамериканские болельщики ну как же им нравятся российские девушки! первую неделю они просто восхищенно смотрели и кричали, спустя неделю уже целуют мексиканцы и бразильцы самые смелые, даже не спрашивают
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