2018-06-19T22:06:10+03:00
Звезды

Сын Ксении Собчак похож на своего деда

Пока мама пропадала на кинопоказах, за сыном Ксении Собчак приглядывала няня [фото]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Ксения привезла на фестиваль документальный фильм о своем отце «Дело Собчака».Ксения привезла на фестиваль документальный фильм о своем отце «Дело Собчака».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже второй год подряд Ксения Собчак берет с собой в Сочи на кинофестиваль «Кинотавр» своего сына Платона. Правда, в прошлом году журналистка жила в отеле, принадлежащем миллиардеру Олегу Дерипаске, который своей огромной территорией с виллами и садами больше напоминает элитный санаторий.

А в этом году Ксения остановилась в более скромной гостинице, хотя тоже очень дорогой. Такой территории для прогулок, как в гостинице Дерипаски, в отеле не было, только бассейн и холл. Поэтому годовалый Платон проводил время у бассейна или в спортзале и спа, куда каждое утро наведывалась его мама. Когда Ксения пропадала на кинопоказах (телеведущая привезла на фестиваль документальный фильм о своем отце «Дело Собчака») или отлучалась на пару дней по работе в Москву, за Платоном приглядывала няня. Бабушка Платона Людмила Нарусова в это время в одиночку прогуливалась по сочинской набережной. А годовалый Платон, не имея других развлечений в гостинице, бродил с няней вокруг витрин с бриллиантами, которые были выставлены в холле отеля.

Мальчик гулял по территории отеля. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Мальчик гулял по территории отеля. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Говорят, мальчик растет копией своего деда Анатолия Собчака. По словам Ксении, они с мамой давно заметили, что у Платона даже форма головы такая же, как у деда.

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