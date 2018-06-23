Биография Маруси Климовой: кто на самом деле был прототипом Мурки из воровской песни

СЕГОДНЯ 01:13 2018-06-23T02:25:57+03:00

«Комсомолка» попыталась разобраться, кем была Маруся Климова из знаменитого шлягера, которой недавно в Великом Устюге поставили памятник [видео]

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«Мурка» - главный блатной шлягер СССР, не потерявший популярности и сегодня. Его называют гимном воровского мира. Появился он в двадцатые годы прошлого века в Одессе-маме, криминальной столице царской еще России. По жанру это жестокий городской романс с обязательным трагическим финалом.

Прибыла в Одессу банда из Амура,

В банде были урки, шулера.

Банда занималась темными делами,

И за ней следила Губчека.

В банде была баба, звали ее Мурка,

Хитрая и смелая была.

Даже злые урки и те боялись Мурки,

Воровскую жизнь она вела.

Вот пошли провалы, начались облавы,

Много стало наших попадать.

Как узнать скорее - кто же стал шалавым,

Чтобы за измену покарать.

Случайно выяснилось, что засланный чекистами казачок - Мурка. Сидевшая в ресторане в кожаной тужурке, форменной одежке сотрудников ЧК. Банда вершит свой суд.

Слушай, в чем же дело? Что ты не имела,

Разве я тебя не одевал?

Кольца и браслеты, юбки и жакеты

Разве я тебе не добывал?

Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая,

Здравствуй, моя Мурка и прощай!

А ты зашухарила всю нашу малину

И за это пулю получай!

Эх, Мурка, ты мой Муреночек!

Мурка, ты мой котеночек!

Эх, Мурка - Маруся Климова,

Прости любимого!

Сюжет трагической любви чекистки и бандита здесь не оригинален. Из тех же 20-х дошел до нас дворовый шлягер «Парень в кепке и зуб золотой». Леля полюбила красавца-уркагана. Скрыв от него, что работает в ЧК. При налете на почту с деньгами паренька ранили, арестовали. Получив приказ расстрелять уркагана блатного, Леля вошла в камеру пьяной походкой и нажала крючок спусковой!

Грянул выстрел и парень свалился,

Как с гитарой весенней порой.

На полу лишь валялася кепка,

Пулей выбит был зуб золотой.

Жестокий преступный мир не чужд сентиментальности, что выражается в песнях.

Так выглядит памятник в Великом Устюге. Фото: facebook.com/viktor.chuchin

ТО ЛИ ДЕВУШКА, ТО ЛИ ВИДЕНЬЕ

Давно идут попытки расшифровать, кто же на самом деле скрывался под ласковой кличкой Мурка? Поскольку она работала на Губчека, энтузиасты вели поиск среди реальных одесских чекисток в кожанках. Одна из них – печально знаменитая Дора. «О ее тиранствах ходили легенды, - писал историк Сергей Мельгунов в книге «Красный террор в России. 1918-1923". - В течение двух с половиной месяцев ее службы в чрезвычайке ею одною было расстреляно 700 с лишком человек, то есть почти треть расстрелянных в ЧК всеми остальными палачами". Жуткие подробности ее зверств опускаю.

Но Дора и другие садистки Одесской Губчека, согласитесь, скорее прототипы песенной Лели, застрелившей парня в кепке и золотым зубом, а не жертвы бандитской пули. След оказался ложным.

Мурка – уменьшительно-ласкательное от имени Мария. Горький звал Мурой свою любовницу, баронессу Марию Будберг. А Корней Чуковский младшую дочь Машу - Мурочкой. - Тем более, в песне есть откровенная подсказка: «Мурка, Маруся Климова, прости любимого!» Любознательные граждане стали шерстить лихих украинских Марусь времен Гражданской войны, которые могли объявиться в Одессе и стать героиней криминального гимна.

Список получился внушительный. Сподвижница батьки Махно анархистка Мария Никифорова. Маруся Соколовская, мстившая красным за смерть мужа-атамана. Сестра другого бандитского атамана Мария Хрестовая. Командир конного отряда с Полтавщины по кличке Черная Маруся. Участница антоновского восстания на Тамбовщине Мария Косова, ее отряд периодически наведывался в Харьковскую губернию… Все не то.

Одно время Марусей Климовой считали сотрудницу угрозыска Марию Евдокимову. Благо, фамилии рифмуются. В 1926 году Евдокимову внедрили в бандитскую «малину» - трактир «Бристоль». За несколько месяцев она собрала сведения о десятках крупных преступников. Всех их разом взяли на «малине». В Ленинграде. А песенная Мурка зашухарила одесскую «малину». Значительно раньше. Ведь одесскую Губчека, следившую за бандой, в 1922-м переименовали в ГПУ. Да и сама песня появилась в начале 20-х.

А тут еще скептики заявили, что «мурками» в 20-40-е годы звали всех сотрудниц МУРа (Московского уголовного розыска). На блатном же языке «мурка», «маруха», «маруся» и вовсе - кликуха бандитских подруг. Не важно, как их имя по паспорту.

Поиски зашли в тупик.

ПОДРУГА МАХНО?

И вдруг несколько лет назад в прессе грянула сенсация. Дескать, Маруся Климова долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК, ГПУ, НКВД. А в популярной блатной песне зашифрована спецоперация Лубянки такого уровня сложности, что все документы, проливающие свет на ее детали, были вывезены в Москву и там надежно спрятаны от посторонних глаз под грифом «Совершенно секретно». И до сих пор архивы не раскрывают. Мол, ЧК, обеспокоенная ростом преступности в крупном морском порту, решила в 1922 году зачистить верхушку одесского криминала. Под видом «банды гастролеров» отправила туда группу наиболее опытных сотрудников МУРа. Поскольку главаря одесских бандитов Бриллианта никто из чекистских агентов не знал в лицо, в группу включили сотрудника ЧК Марусю Климову. Как приманку для любвеобильного Бриллианта. Тот клюнул. Маруся представилась ему подругой батьки Махно Марго Дмитриевской. Настоящая Марго, по данным чекистов, скрывалась в ту пору с батькой в Румынии. Однако случится провал. Бандиты отыскали настоящую Дмитриевскую под Одессой. Тогда Бриллиант застрелил … нет, не Мурку, а ее двойника. Либо настоящую Марго. А Климова спаслась.

Жесть! Даже душещипательный криминальный гимн не опустился до такой «клюквы». Но автор сенсации сообщил, что в запасниках Одесского краеведческого музея хранится кошелек с выгравированной надписью «Любочке от Мурки. 1941 г.» Возможно, той самой, песенной. А в материалах Главного информационно-архивного Центра МВД России он отыскал учетную карточку капитана милиции Марии Прокофьевны Климовой, 1897 года рождения. Значит, на момент операции ей было 25. Поскольку звания в милиции были введены в середине 30-х, Климова избежала пули Бриллианта. И в 1952-м благополучно ушла в запас. Ну и дела!

Расшифровщик блатного шлягера в своих интервью непременно ссылался на съемки 12-серийного художественного фильма «Мурка», в котором заняты звезды Михаил Пореченков, Алёна Бабенко, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Максим Дрозд... «Правда, генеральный продюсер картины Джаник Файзиев ни за что не расскажет нам ни о том, какая именно спецоперация была проведена в Одессе в начале 1922 года, ни что стало с Муркой на самом деле, - интриговал он. - Все это по-прежнему под грифом «Cовершенно секретно».

Какая, к черту, секретность, недоумевал я. Те события происходили почти сто лет назад. К тому же Одесса давно уже входит в другое государство. Чего скрывать-то?

В 2017 году «Мурка» вышла на Первом канале. В главной роли – актриса Мария Луговая. Сюжет мелодрамы оказался знакомым. «1922 год. Сотрудница ГПУ НКВД РСФСР Мария Климова направлена в Одессу усмирять разгулявшуюся преступность, внедрившись под прикрытием в банду одного из самых крупных авторитетов - Бриллианта. Теперь она обычная воровка по кличке Мурка. Мария так хорошо вживается в роль, что довольно скоро приобретает большое уважение со стороны своих новых «коллег».

В тройке сценаристов я нашел фамилию автора сенсации о Мурке из МУРа. Ну, ребята, вы даете! Из блатной песни сделали аж 12 серий «телемыла». Периодически сбрасывая в прессу расшифровку «Кода Мурки», чтобы подогреть интерес к будущей картине. Отличный рекламный трюк.

Но встает резонный вопрос. А была ли на самом деле «Мурка, секретный агент НКВД»? Или это банальная «телеклюква»?

Михаил Гулько-МУРКА.Место встречи изменить нельзя & Легендарная "МУРКА" в исполнении Михаила Гулько

БАНДА ИЗ АМУРА

- Обратите внимание: сюжет о Мурке с Губчека известен только по песне, - говорит писатель Эрик КОТЛЯР, историк МУРа. – Песню называют народной. Но у нее есть авторы. Одесский поэт Яков Ядов и композитор Оскар Строк, король танго.

Загадка кроется уже в первой строчке: «Прибыла в Одессу банда из Амура». Все думают, что с Дальнего Востока. Реактивные самолеты тогда не летали, скоростных поездов не было. Зачем бандитам тащиться оттуда тысячи верст на другой конец России?

- Логично!

- Так возникла версия, якобы в первоначальном тексте песни банда прибыла «из-за Мура». То есть, это были переодетые муровцы.

- А на самом деле?

- «Амур» – район в Днепропетровске, где в 20-е орудовала очень жестокая банда. Советской милиции потребовалось несколько лет, чтобы ликвидировать ее. «Амурчане» спокойно могли отправиться на гастроли в близкую им Одессу.

- Выходит, МУР не при делах в истории с Муркой?

- Московский уголовный розыск был создан в 1918 году. В октябре будем отмечать столетний юбилей. МУР быстро стал грозой бандитов не только в столице, но и в других городах. Муровцы выезжали на помощь местным органам, фактически на боевые операции. Работали в тесном контакте с чекистами.

Об этом мне рассказывал бывший зам начальника одесской Губчека Федор Тимофеевич Фомин. Легендарная личность! Мы с ним готовили книгу, но в СССР ее зарубили.

- Мурку вспоминал?

- Нет. Больше про Мишку Япончика, одесского преступного короля. Тот сотрудничал с ЧК. А про Мурку уже не спросишь Фомина. Умер. Все мы смертны.

- Что скажете про одесского Бриллианта, ставшего королем преступного мира после расстрелянного комиссарами в 1919 году Мишки Япончика?

- Уголовному розыску известен один Бриллиант. Легендарный вор в законе Владимир Бабушкин, отбывший за решеткой 35 лет. В мир иной ушел в ИТК особого режима «Белый лебедь». Там, в Соликамске, и похоронен. На могиле стоит восьмитонный гранитный памятник. Но этот Бриллиант родился в 1928 году, уже после событий в песне. Впрочем, если в уголовном мире было три Япончика, то мог быть и одесский Бриллиант.

Одно могу сказать определенно – в МВД была сотрудница Мария Климова. Есть даже ее фото из личного дела.

- Профиль и анфас? Скорее, это из уголовного дела, Эрик Соломонович!

- Так фотографировали сотрудников органов в 20-е годы. Думаю, Климова могла стать прототипом романтической Мурки.

Это фото, гуляющее по интернету, и вдохновило создателей памятника.

НУ И НУ!

ЗЕМЛЯЧКА ДЕДА МОРОЗА

В учетной карточке капитана запаса МВД Марии Никифоровны Климовой, вроде бы найденной в милицейских архивах, значится, что она родилась в 1897 году в Великом Устюге Вологодской области. Город считается родиной Деда Мороза. Здесь его резиденция. Теперь подфартило с легендарной землячкой. Горожане оперативно поставили памятник Марусе Климовой для привлечения новых туристов. Планируется установить подсветку, чтобы народ и ночью шел к монументу. Подключат также датчик на движение. При его срабатывании будет врубаться песня про Мурку в кожаной тужурке. Лепота!

КРАХ ЛЕГЕНДЫ

Я вырос на блатных песнях. Сам когда-то бренчал на гитаре. До сих пор помню огромное их количество, напеваю за рулем в дальних поездках. Потому новость про памятник Мурке, как говорится, зацепила за живое. Неужто действительно отыскали реальную сотрудницу Губчека в кожаной тужурке с наганом под полой? Но, изучив эту историю, разочаровался. Очередная красивая легенда, не более того. Где конкретные доказательства, что именно уроженка Великого Устюга Мария Прокофьевна Климова работала под прикрытием в банде из Амура? Покажите ее личное дело с записями про Одессу, тогда поверю! А пока все это ля-ля- тополя, ребята. Если как следует покопаться в архивах МВД, обнаружится не одна Мария Климова, работавшая в милиции в первые десятилетия советской власти. По теории вероятности. И всех их записывать в Мурки, всем ставить памятники на исторической родине, снимать сериалы? Я даже не верю, что на гуляющих в Интернете фото из личного дела та самая Мария Прокофьевна. Дела-то нет! И вообще, почему у Мурки должен быть реальный прототип? Может, Яков Ядов от фонаря написал душещипательную бандитскую историю по законам жанра? Дав Мурке фамилию Климова для рифмы к застрелившему ее любимому. Маруси Иванова, Петрова, Сидорова как-то не катят в припеве. Константин Паустовский вспоминал, что бедный поэт буквально за гроши сочинял песенки для всей портовой и окраинной Одессы. За каждой стояли реальные люди? Да бросьте!

Яков Ядов - автор знаменитой песни

Впрочем, «Мурка» - главный дворовый шлягер России. На него по-прежнему спрос в кабаках и вообще… Народу хочется знать, кто такая загадочная Маруся Климова. А коль есть тайна, будут новые легенды, версии, книги, фильмы и, возможно, памятники.

Так что: «Здравствуй, моя Мурка!» И рано еще говорить тебе: «Прощай!»

СПРАВКА «КП»

СПАСЛО ПИСЬМО СТАЛИНУ

Яков Ядов (настоящая фамилия Давыдов) – поэт, сатирик, киносценарист. Родился в Киеве в 1873 году. После революции переехал в Одессу, писал стихотворные фельетоны на злобу дня для местных газет, юморески, куплеты эстрадным артистам. Там познакомился с Катаевым, Ильфом, Петровым, Паустовским. Сочинил «Мурку», «Гоп со смыком», «Бублики», «Лимончики», «Фонарики» («Ночка надвигается, фонарики качаются…» ) Впрочем, позже авторство популярнейших блатных песен обернулось для Ядова боком. Ведь они не помогали строить социализм! Позже поэт перебрался в Москву. После очередной проработки коллег с требованием «ликвидировать Ядова, как классового врага» получил кровоизлияние в мозг. Ни одна больница его не принимала. Спасло обращение жены к Сталину. Ядова вылечили.

Умер автор «Мурки» в 1940 году. Похоронен на Донском кладбище.

КСТАТИ

КОМУ ЕЩЕ ИЗ ГЕРОЕВ ПЕСЕН УСТАНОВИЛИ МОНУМЕНТЫ

«Катюша». Та самая, что выходила на берег крутой. Памятники воздвигнуты во Владивостоке и на Смоленщине, на крутом берегу реки Угры, где жил поэт Михаил Исаковский, автор самой знаменитой, пожалуй, советской песни.

«Чижик-пыжик». В Санкт-Петербурге, на Фонтанке, где он водку пил. Установлен в 1994 г. С тех пор около десятка раз захмелевшую птичку воровали. Не удивительно, ведь ее рост 11 см, а вес – 5 кг. Но кражу возвращали или скульптуру восстанавливали.

«Рыбачка Соня и моряк Костя». Стоят в Одессе. Сюда Костя и приводил шаланды, полные кефали.

«Бродяга». Скитавшийся по диким степям Забайкалья с сумой на плечах. На байкальском острове Ольхон.

«Женатый». Которого безнадежно любит героиня песни «Огней так много золотых на улицах Саратова». В Саратове, конечно.

«Уральская рябинушка». Под ней героиню ждут токарь и кузнец. Девушка мается, кого из парней выбрать, ведь оба хороши. Город Чусовой, Пермский край.

«Орленок». Из одноименной песни о комсомольцах Гражданской войны. Челябинск. «Крокодил Гена, Чебурашка, старуха Шапокляк, крыса Лариса.» Раменское, Московская область.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

ОНИ БАЦАЛИ «МУРЕНОЧКА-КОТЕНОЧКА»

Первым исполнителем шлягера еще до Великой Отечественной был легендарный Константин Сокольский. Тогда же эстафету перенял сам Леонид Утесов! Пели ее мэтры «русского шансона» Аркадий Северный и Михаил Гулько, за рубежом – знаменитые ресторанные певцы Борис Рубашкин и Алеша Димитриевич. В списке исполнителей – Владимир Высоцкий, Андрей Макаревич, Михаил Шуфутинский, Трофим, Татьяна Кабанова… Николай Басков спел ее вместе с Хором Турецкого, вставив отрывок из оперы Леонкавалло «Паяцы». Звучит она в фильме «Место встречи изменить нельзя». Когда сотрудник МУРа Шарапов внедрялся в банду «Черная кошка», его попросили, испытывая, сбацать на пианино именно «Мурку».

Недавно «Мурку» сбацал один священник. Видео попало в Интернет, стало популярным. Рассерженное церковное начальство отправило беднягу в дальний приход.

О популярности песни говорит и тот факт, что известно более двадцати ее вариантов. Другого подобного примера история «блатняка» (русского шансона) не знает. Есть даже еврейская «Мурка». Там с чекистами спуталась Сара (Хая), Рабиновичу поручили пристрелить ее за измену в темном переулке возле синагоги. Финал умопомрачительный!

Рабинович стрЕльнул, стрЕльнул – промахнулся.

И попал немножечко в меня!

Я лежу в больнице, Сара на свободе,

Рабинович пьет уже три дня.