Новые дорожные разметки и знаки в 2018 году: дороги станут разноцветными

СЕГОДНЯ 01:02 2018-06-19T22:11:49+03:00

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Разметка на дорогах постепенно усложняется. Не так давно - 28 апреля этого года - ввели так называемую вафельную, на которую нельзя заезжать, пока ее не проехал впереди идущий автомобиль.

Желтые и голубые

А с 1 июня этого года Росстандарт ввел очередное новшество: одинарные или двойные линии можно рисовать как белого, так и желтого цвета. Желтый цвет будет обозначать участки, где нельзя совершать обгоны или выезжать на встречную полосу.

Сейчас линии желтой разметки применяются лишь для обозначения зон, на которых запрещена остановка и стоянка. В черте города или на автомагистралях сплошную линию, отделяющую полосу для движения от бордюра или обочины, в таких случаях наносят желтым цветом. Или на автобусных остановках, только тогда линию рисуют зигзагообразной. Желтый цвет также стали чаще использовать при нанесении зебры - так пешеходные переходы сильнее бросаются в глаза.

С синей разметкой все чуть иначе: ею будут обозначать направления движения на поворотах, а также размечать зоны платной и бесплатной парковки. Сразу повсеместно новая разметка не появится, пока это только изменение в ГОСТе. Но постепенно начнет попадаться на глаза и на дорогах, так что будьте готовы.

Раздолье велосипедистам

Реверанс в сторону велосипедистов: введение дорожных знаков «Начало велозоны» и «Конец велозоны». Это означает, что владельцы педального транспорта будут не просто равноправными участниками дорожного движения, но в некоторых местах окажутся в приоритете. В населенных пунктах появятся велозоны, где велосипедистам дадут право ездить не как можно правее, а по всей ширине проезжей части в своем направлении. Пешеходам в таких зонах позволят переходить дорогу в любом месте, но машинам там запретят двигаться со скоростью более 20 км/час, поворачивать налево или разворачиваться с трамвайных путей. Кроме того, Минтранс, разместивший этот законопроект для общественного обсуждения, предлагает исключить велосипедистов из числа тех, кому запрещен сквозной проезд через территории жилых зон.

Предложения пока не вступили в силу, это лишь проект Минтранса, вынесенный на общественное обсуждение. Но аргумент у них железобетонный: такие изменения в дорожные правила необходимы для развития общественных и пешеходных пространств без снижения уровня безопасности дорожного движения.

Еще Минтранс предлагает ввести информационную табличку для обозначения парковочных мест автомобилей дипломатического корпуса, это уже сугубо столичное дело. Потому что пока что перед зданиями посольств иностранных государств паркуются все подряд, а освобождать эти места для машин дипмиссий посольства могут только попросить. Или самостоятельно застолбить.

КСТАТИ

Полосы для движения будут уже

До конца года в России планируют принять предварительный национальный стандарт (ПНСТ) «Дорожная разметка», он позволит сужать полосы на проезжей части. На обычных дорогах в городах их ширина будет в пределах 3,25 м, а на скоростных трассах - не больше 3,5 м. Сейчас полосы на дорогах имеют ширину 3,75 м, и некоторые эксперты утверждают, что это плохо. Чем шире полоса, тем вольготнее водителям, машины сильнее разгоняются, все норовят опережать друг друга, тесно прижавшись в одной полосе. Если же ряды сделать уже, то водители начнут бояться уклоняться влево или вправо, а значит, поедут медленнее и аккуратнее, не создавая опасных ситуаций. В пользу этого говорит зарубежный опыт, но для наших реалий это спорное суждение.