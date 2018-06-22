Жены футболистов на ЧМ-2018: Красота спасет мяч
Певица Шакира замужем за испанским футболистом Жераром Пике восьмой год. Злые языки поговаривают, что у пары начались проблемы. Однако мы верим в лучшее! Фото: Instagram/globallookpress.com
Бельгийского полузащитника Акселя Витселя будет поддерживать прекрасная жена Рафаэлла, в прошлом - модель из Румынии, теперь домохозяйка.Фото: Instagram.com
Анна Левандовски не только жена нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, но и чемпионка мира по карате. Фото: Matthias BALK/globalookpress.com
Когда играет сборная Швейцарии, на трибунах выделяется очаровательная Эрьона Сулеймани, жена полузащитника Блерима Джемайли. Кстати, итальянский GQ два года назад признал девушку самой красивой болельщицей. Фото: imago/ActionPictures/globallookpress.com
Готовить защитнику сборной Аргентины Эсекьелю Гараю будет супруга Тамара Горро - телеведущая и модель из Испании.Фото: Instagram.com
Титулованный испанский защитник Серхио Рамос будет отдыхать после игр вместе со сногсшибательной женой, телеведущей Пилар Рубио.Фото: Instagram.com