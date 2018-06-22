2018-06-22T01:23:25+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Жены футболистов на ЧМ-2018: Красота спасет мяч

Поддержать мужей на чемпионате мира по футболу в Россию прилетела и «женская сборная»: «Комсомолка» выбрала самых ярких красавиц среди жен футболистов, которые вдохновляют звездных игроков [фото]
Егор АРЕФЬЕВ
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Аргентинская суперзвезда Лео Месси прилетел на базу в Бронницы вместе с Антонеллой Рокуццо, которая родила любимому уже троих детей.Аргентинская суперзвезда Лео Месси прилетел на базу в Бронницы вместе с Антонеллой Рокуццо, которая родила любимому уже троих детей.Фото: Instagram.com
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Певица Шакира замужем за испанским футболистом Жераром Пике восьмой год. Злые языки поговаривают, что у пары начались проблемы. Однако мы верим в лучшее! Фото: Instagram/globallookpress.com

Певица Шакира замужем за испанским футболистом Жераром Пике восьмой год. Злые языки поговаривают, что у пары начались проблемы. Однако мы верим в лучшее! Фото: Instagram/globallookpress.com

Бельгийского полузащитника Акселя Витселя будет поддерживать прекрасная жена Рафаэлла, в прошлом - модель из Румынии, теперь домохозяйка. Фото: Instagram.com

Бельгийского полузащитника Акселя Витселя будет поддерживать прекрасная жена Рафаэлла, в прошлом - модель из Румынии, теперь домохозяйка.Фото: Instagram.com

Анна Левандовски не только жена нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, но и чемпионка мира по карате. Фото: Matthias BALK/globalookpress.com

Анна Левандовски не только жена нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, но и чемпионка мира по карате. Фото: Matthias BALK/globalookpress.com

Когда играет сборная Швейцарии, на трибунах выделяется очаровательная Эрьона Сулеймани, жена полузащитника Блерима Джемайли. Кстати, итальянский GQ два года назад признал девушку самой красивой болельщицей. Фото: imago/ActionPictures/globallookpress.com

Когда играет сборная Швейцарии, на трибунах выделяется очаровательная Эрьона Сулеймани, жена полузащитника Блерима Джемайли. Кстати, итальянский GQ два года назад признал девушку самой красивой болельщицей. Фото: imago/ActionPictures/globallookpress.com

Готовить защитнику сборной Аргентины Эсекьелю Гараю будет супруга Тамара Горро - телеведущая и модель из Испании. Фото: Instagram.com

Готовить защитнику сборной Аргентины Эсекьелю Гараю будет супруга Тамара Горро - телеведущая и модель из Испании.Фото: Instagram.com

Титулованный испанский защитник Серхио Рамос будет отдыхать после игр вместе со сногсшибательной женой, телеведущей Пилар Рубио. Фото: Instagram.com

Титулованный испанский защитник Серхио Рамос будет отдыхать после игр вместе со сногсшибательной женой, телеведущей Пилар Рубио.Фото: Instagram.com

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