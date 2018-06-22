Животные-предсказатели на ЧМ-2018: Енот Нафаня ставит на Россию, а коза Забияка - на Бельгию

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-19T22:17:00+03:00

В Иркутском зоосаде оракулом выступает енот Нафаня. Его выбор - миска с фруктами. Нафаня - патриот: перед первым матчем сразу выбрал продукты под российским триколором. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Мода на животных-предсказателей в спорте пришла 10 лет назад. Чемпионат Европы по футболу-2008 прославил на весь мир осьминога Пауля и океанариум немецкого Оберхаузена. Кто придумал опускать для гаданий в аквариум кормушки с едой и флагами участников футбольного первенства, уже не важно. Ставка сработала. Осьминог регулярно вскрывал немецкую кормушку, и Германия побеждала.

С тех пор у осьминога, мир его праху (Пауль ненамного пережил свой триумф), появилось множество последователей. Во время чемпионата мира по футболу в России количество животных-оракулов выросло в разы. Их владельцы тоже рассчитывают заработать на славе питомцев.

Свинский выбор

Где, как не на родине футбола, в Англии, появляться всевозможным Нострадамусам. Свинья Мистик Маркус из города Хедж, графство Дербишир, предсказаниями занимается уже давно. Специализируется не только на спорте - например, боров заранее «предвидел» выход Британии из Евросоюза. Теперь настала пора футбола. Выбор происходил так: хозяйка животного раскладывала на земле одинаковые зеленые яблоки, маркированные флажками стран, а Маркус, подумав, съедал те, которым пророчил победу на чемпионате мира. В полуфиналы первенства, по его версии, выйдут Бельгия, Аргентина, Уругвай и Нигерия. Прогноз на финал будет попозже.

Британцы дошли в гаданиях почти до мышей. Крохи-сурикаты из английского зоопарка Дрейтон Манор в графстве Стаффордшир одними из первых рискнули предсказать исход стартового матча чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Им предлагались на выбор мучные черви. Зверьки сгруппировались около таблички с нашим флагом и устроили трапезу. И угадали ведь!

Самарская коза Забияка гадает сразу на победителя ЧМ-2018. Из шести стран, точнее мисок с едой, - России, Франции, Аргентины, Бразилии, Германии и Бельгии - она выбрала последнюю. Фото: progorodsamara.ru

Ахиллесово решение

В России животные в нашу сборную в стартовом матче тоже верили, возможно, сильнее, чем болельщики. Хаски Эльза из Кемерова гадает с помощью мячей - чей мячик выбирает, та команда и побеждает. Перед игрой с саудитами она уверенно сделала ставку на россиян. Без маленькой хитрости тут не обошлось: под каждым мячом лежало лакомство для песика.

Кот Ахилл из Эрмитажа с рождения глухой. Но на его экстрасенсорных способностях это никак не сказывается. Он прославился еще в прошлом году на Кубке конфедераций, когда угадал три из четырех результатов турнира. Кот выбирает миску с едой под флагом команды-победительницы. Выбор победителя в стартовом матче россиян на чемпионате мира дался «голубоглазому блондину» непросто. (Он за зиму растолстел и был явно сыт.) Но в итоге это была наша миска. Теперь Ахилл будет гадать на все матчи турнира, которые пройдут в Санкт-Петербурге, для этого его даже посадили на специальную диету с трехразовым питанием.

А вот калининградские бегемоты Глясик и Миля сели в лужу. Точнее, их мнения насчет результата в матче открытия разделились. Специалисты сочли, что животные ставят таким образом на ничью...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что говорят букмекеры?

Они практически единодушно верят в бразильцев как будущих чемпионов мира - ставка на них 5:1. Чуть меньше веры у букмекерских контор в действующих победителей первенства - сборную Германии (5,75:1). Французы котируются 7:1. Почти также оцениваются испанцы (7,125:1). И только потом идут Аргентина с Месси (10:1) и бельгийцы, в которых так верят животные-оракулы (12:1). В десятке также англичане, португальцы, Уругвай и Хорватия. Шансы сборной России - 61,75:1.

НОУ-ХАУ

Железные конкуренты

На ВДНХ робот Бакстер предсказал исход первого матча

За два часа до старта игры Россия - Саудовская Аравия на Робостанции ВДНХ также витал вопрос: кто победит? А как считает робот Бакстер, который в обычное время «работает» сортировщиком на заводе, а в свободное время рубится в крестики-нолики с посетителями ВДНХ?

- В течение нескольких дней робот запоминал футбольные прогнозы, и в итоге его нейросеть научилась копировать интуицию человека, - уверяют организаторы.

Бакстер изучил все футбольные прогнозы и теперь составляет собственные предсказания.Фото: Юлия СМИРНОВА

Почему решили задавать вопрос именно Бакстеру? Ровно год назад он верно угадал исход 80% матчей Кубка конфедераций. К чемпионату мира он подготовился так же основательно и будет угадывать счет игр с помощью «интеллектуальных мозгов».

- Мы раскладываем перед роботом три кубика - два с названием команд и один кубик с надписью «ничья», - рассказывает Артур Зархи, директор Робостанции.

Бакстер немного подумал и выбрал кубик с надписью «Сборная России». И, как оказалось, не ошибся!

Алиса ТИТКО.