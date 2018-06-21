Управление жильем становится прозрачнее

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-21T00:23:54+03:00

Управляющие компании должны не только обслуживать жилье, но и развивать инфраструктуру рядом с домами. Фото: Минстрой РФ

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«А у нас управдом - друг человека!» Ироничное утверждение из легендарной кинокомедии «Бриллиантовая рука» всерьез входит в жизнь современной России. Власти установили компаниям, управляющим многоэтажками, жесткие правила игры. 1 мая 2015 года вступили в силу новые требования к лицензированию «управдомов». По данным Минстроя России, с тех пор 13% недобросовестных управляющих компаний (УК) вынуждены были уйти с рынка, каждый десятый руководитель УК не сдал экзамен и уволился.

Как еще изменился рынок?

Два нарушения - и на выход

Еще относительно недавно рынок организаций, управляющих многоквартирным фондом, славился вседозволенностью. Аппетиты УК зависели лишь от их руководства. Не устраивает работа компании? Заменить ее практически невозможно. В результате жители нередко оказывались заложниками, которых жуликоватые персонажи нередко использовали в качестве дойных коров.

Долго так продолжаться не могло. Поэтому Минстрой России выстроил последовательную стратегию по ужесточению требований к управляющим компаниям. Например, в результате введения лицензирования решена проблема «двойных» квитанций - данные об организациях, управляющих многоквартирными домами, размещаются в открытом доступе. На сегодня управлением жилыми домами занимаются 21 217 УК, при этом действие 673 лицензий прекращено и 24 лицензии аннулированы.

Дальше - больше. В январе 2018 года в Жилищный кодекс внесены поправки по упрощению процедуры исключения многоквартирных домов из управления недобросовестными управляющими компаниями. Появился механизм смены УК во внесудебном порядке - по решению государственной жилинспекции. Для этого управляющей организации в течение года достаточно совершить всего два грубых нарушения лицензионных требований.

Да и от контроля жилинспекторов управляющим не уклониться. УК лишается домов из управления, если в течение года трижды привлекалась к ответственности за препятствование работе Государственной жилинспекции или признана банкротом.

«Клонов» задушили

И это еще не все. На сегодня законодательно решена проблема компаний-«клонов»: работа УК со схожими названиями запрещена - это одно из лицензионных требований. Причем оно касается не только новых компаний. Сотрудники жилинспекций выявили управляющие организации со схожими названиями, им выданы предостережения о необходимости в течение полугода уточнить свое наименование. Срок действия лицензии ограничен 5 годами.

Жители меняют УК на новую? Чтобы пресечь споры между старой и новой командами управляющих органы государственного жилнадзора имеют полномочия вносить изменения в реестр лицензий на основании заявления хотя бы от одной организации - либо старой, либо новой управляющей компании, а не от обеих сразу, как это было ранее. Причем органы госжилнадзора могут своим решением исключать дом из управления компании, если решение собственников о ее выборе признано недействительным.

Кроме того, теперь четко определено, что выставлять платежные документы имеет право только та компания, в управлении которой находится многоквартирный дом согласно реестру лицензий.

Андрей Чибис. Фото: Минстрой РФ

Полчаса на ликвидацию аварии

«Клиентоориентированность - одно из главных требований к любым современным компаниям. На рынке коммунальных услуг и управления жильем мы эти требования упорядочили и в марте этого года утвердили стандарты сервиса работы управляющих организаций, которые прежде всего предусматривают совершенствование работы аварийно-диспетчерских служб», - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, главный государственный жилищный инспектор России Андрей Чибис.

Так, время дозвона в службу ограничено 5 минутами. Служба оснащена функцией «обратный вызов» или «автоответчик». Сообщение необходимо обработать в течение 10 минут. Регламентируется время локализации аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем (в течение 30 минут с момента регистрации заявки), ликвидации засоров (в течение двух часов с момента регистрации заявки) и устранения аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем (не более трех суток).

Предоставление потребителям возможности круглосуточного обращения в аварийно-диспетчерскую службу и вызова ее сотрудника, в том числе ночью;

введение требований к внешнему виду и оснащению сотрудников управляющей организации - служебное удостоверение личности, бейдж с названием организации, фамилии, имени, отчества и профессиональной специализации, одноразовые бахилы.

Оплата через мобильный

При этом сами управляющие компании идут значительно дальше и стараются не только отвечать требованиям законодательства, но и расширять спектр предоставляемых услуг, не ограничиваясь областью жилищно-коммунального хозяйства. Так, доставляют интернет-товары, оказывают клининговые услуги, ремонт по дому и т. п. Широта дополнительных услуг становится одной из главных ценностей в работе УК.

При умном и рациональном подходе управление жилым фондом может быть выгодным и для жителей, и для самих управляющих организаций. Для добросовестных управляющих организаций введены стимулирующие меры в виде сохранения за ними права на распоряжение сэкономленными при управлении деньгами собственников, так называемая «экономия подрядчика».

Меняется и оформление офисов УК, которые становятся функциональными, с удобным зонированием, чтобы жителям комфортно было в них находиться. К примеру, основной визуальный образ офиса компании ПИК-Комфорт - современное открытое пространство с дружелюбной и гостеприимной атмосферой, руководство компании уходит от типичных и скучных офисов, делая их более домашними и уютными.

Повсеместно упрощается система оплаты коммунальных услуг, в том числе при помощи мобильных приложений. В личном кабинете на сайте УК перечислять деньги за «коммуналку», как правило, можно без комиссии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Только за 2017 год Госжилнадзором проведена 384 831 проверка. Особенно важно, что подавляющее большинство из них - 381,5 тыс., - это внеплановые проверки, которые проведены на основании обращений жителей. Обследовано 600 тыс. многоэтажек - это 60% от общего количества домов, расположенных на территории страны. В результате выявлено 680 тыс. нарушений, 80% из них уже устранены, что подтверждает эффективность законодательства.

КСТАТИ

История одного дома

Отопительные чудеса в Обнинске

Несколько месяцев назад этот дом на улице Звездной в Обнинске сменил управляющую компанию. Новая УК начала с того, что предложила повысить тариф за текущий ремонт до 58 рублей за метр. Казалось бы, мера не самая популярная. Но дальше начались чудеса.

За счет собранных денег отремонтировали трубы, восстановили отопление в подъезде, частично отремонтировали крышу, поставили новые двери в общих коридорах. В старом доме появилась современная система видеонаблюдения, новый домофон, энергосберегающие светильники и мелочи: теплоотражающие пленки за батареями, красивые почтовые ящики.

Но главное: поставили систему отопления, позволяющую регулировать подачу тепла в зависимости от погоды. Благодаря этой установке в марте жители сэкономили по 16 рублей с квадрата, а в апреле - уже по 30!

Что интересно, плата за текущий ремонт тоже скоро снизится примерно на 30 рублей/метр - основные работы уже закончены.