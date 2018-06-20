2018-06-20T16:34:29+03:00
Политика

Шойгу в Крыму: Это исконно русская земля. Кто на нее посягнет, не будет иметь ни единого шанса

Коллегия Министерства обороны России впервые прошла в Крыму
Иван ГРАЧЕВ
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Шойгу напомнил, что в новой ядерной стратегии США Россия обозначена как основной противник. Фото: Антон Новодережкин/ТАССШойгу напомнил, что в новой ядерной стратегии США Россия обозначена как основной противник. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Здесь не раз решалась судьба Отечества. И сегодня Крым играет важнейшую роль для военной безопасности страны, - такими словами Сергей Шойгу открыл в Крыму историческое заседание Коллегии Минобороны России. Историческое — поскольку он проходило на полуострове впервые, что о уже многом говорит. - В Крыму создана уникальная межвидовая группировка войск. Она не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на эту исконно русскую территорию.

После этого Шойгу напомнил, что в новой ядерной стратегии США Россия обозначена как основной противник. А с 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей.

То есть, такая красивая и грозная формула 30х30х30х30. Или «Четыре тридцатки».

- Возникает вопрос: для чего все это делается и против кого? - задался Шойгу вопросом, ответ на который, впрочем, и так всем известен.

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