Источник: Члена правления российского энергохолдинга Карину Цуркан могли завербовать еще студенткой

СЕГОДНЯ 17:40 2018-06-20T18:02:28+03:00

Ее подозревают в шпионаже в пользу разведки Румынии и спецслужб ряда стран НАТО

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Сотрудники ФСБ России доставили в Лефортовский суд столицы симпатичную и стройную брюнетку. Женщину проводили в зал люди в штатском, где судья Елена Канева арестовала ее. Уже позже на сайте суда появится информация о том, что К.В. Цуркан задержана по статье «шпионаж» и помещена под арест. Ее отправили в специзолятор, где содержат особо опасных преступников.

Источники в силовых структурах отметили, что задержанная - член правления — руководитель Блока трейдинга ПАО «Интер РАО» Карина Валерьевна Цуркан.

- Цуркан обвиняется в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну и иную охраняемую законом информацию в интересах внешней разведки Румынии и спецслужб ряда стран НАТО. Цуркан задержали сотрудники ФСБ России. Они следили за ней, собирая доказательства. О слежке знали и сотрудники службы безопасности холдинга, - сообщил «КП» собеседник в правоохранительных органах.

Корреспондент «КП» попытался связаться с руководством холдинга, чтобы прояснить ситуацию вокруг задержания 44 -летней топ-менеджера. Меня переадресовали в пресс-службу.

- Можно уточнить ситуацию с Кариной Цуркан? Она была задержана сотрудниками собственной безопасности корпорации «Интер РАО», или сотрудниками ФСБ РФ?

- Член правления ПАО «Интер РАО» Карина Цуркан находится в отпуске, - ответил пресс-секретарь энергохолдинга Николай Горелов.

- И выйдет она из него 28 числа, когда ее доставят в Мосгорсуд (адвокаты опротестовали арест, который через неделю будет рассматриваться в Мосгорсуде - Ред.) ? - попытались мы уточнить сроки отпуска.

- Я этого не говорил, - ответил пресс-секретарь.

Где и когда могли завербовать единственную женщину в совете директоров «Интер РАО»?

В 1999 году Карина, получившая диплом юриста Международного независимого университета Молдовы, вышла замуж за коллегу Александра Цуркана. Тот уже входил в совет директоров Американской торгово-промышленной палаты в Молдове, и владел юридической фирмой Turcan & Turcan. Карина стала партнером Александра. Но в 2002-м их союз распался. Цуркан уехала в Россию. Магистратуру окончила в Испанском консорциуме университетов IUP (МВА). Уже находясь на должности в холдинге получила российское гражданство, отказавшись от молдавского.

- Спецслужбы Молдовы видят, кто и где из бывших соотечественников устраивается, и может на любого поднять компромат. В Молдове остаются друзья, родственники, через которых можно «дергать за ниточки». Легче завербовать женщину, скомпрометировав ее «по личным мотивам», например при обучении за границей, - пояснил «КП» источник в российских спецслужбах.

С 2012 года Цуркан руководила Географическим дивизионом «Европа». Она курировала направление, отвечавшее за российскую энергетику в Молдове, Украине и Румынии. Возглавляла правление AB Inter RAO Lietuva (сектор в Балтии) и совета директоров Молдавской ГРЭС.

Основные вопросы у спецслужб вызвала работа Цуркан до 2017 года, когда она входила в совет директоров «Аккую нуклеар аноним ширкети», что развивала проект строительства в Турции АЭС «Аккую». В истории этой атомной станции оказалось слишком много странных ситуаций, одно время ее строительство практически остановили.

Как у члена правления «Интер РАО» оказался портфель из 159 029 000 акций холдинга? Как молдаванка Цуркан попала в руководство холдинга - единственного уполномоченного поставщика российской электроэнергии за рубеж? Кто составлял ей протекцию?

Озадаченные последним вопросом следователи пришли к замминистру энергетики России Вячеславу Кравченко. Он с 2013-го отвечает за координацию и контроль деятельности Департамента развития электроэнергетики. Тоже юрист по образованию, ему 41 год, женат, имеет двух сыновей...

Что же его могло связывать с Цуркан?

- Может быть то, что в с 2008 по 2015 года Вячеслав Кравченко был также членом совета директоров ПАО «Интер РАО», - отметил собеседник.

Говорят, кабинет Кравченко осмотрели, задали ему несколько вопросов, обвинений не предъявили. Возможно, чиновника вызовут на судебное заседание как свидетеля по делу. Пока можно лишь предположить, что Цуркан использовала коллегу как ценный источник информации. И он в ее списке мог быть не единственным.

По мнению источника «КП» симпатичную Цуркан завербовали еще студенткой, когда она сотрудничала с центральным органом государственного управления США в области оказания помощи за рубежом - «Агентством США по международному развитию», который имел свое представительство в Молдове.

Если это подтвердится, то ее «отпуск» в СИЗО может затянуться лет на двадцать.