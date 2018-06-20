Новая почта Mail.ru сама напишет ответ, рассортирует письма и даже оплатит штрафы

СЕГОДНЯ 19:40 2018-06-20T19:28:56+03:00

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В среду, 20 июня, в офисе Mail.ru прошла пресс-конференция, на которой Почта анонсировала новую продуктовую концепцию обновления - EGO.

Благодаря машинному обучению разработана система классификации писем, которая может защитить от спама, рассортировать поступающие рассылки, отмечать и выделять необходимые письма.

Новые возможности EGO

В направлении УМНОЙ ПОЧТЫ это:

"Smart Reply" - сервис умных ответов на русском языке, который работает уже сейчас. Для экономии времени занятых людей, вечно куда-то спешащих. Как это работает: содержание письма анализируется и пользователю предлагается три подходящих варианта ответа, которые он может отправить за секунду, нажав при этом лишь две кнопки.

Кроме того, появится возможность выделить электронные сообщения от различных сервисов и разделить их на 6 категорий, среди них - путешествия, заказы, финансы, билеты, регистрации и штрафы. Каждая категория визуально отмечается для того, чтобы было комфортнее. Также, пользователи получат возможность совершать поиск по категориям таких транзакционных писем.

Технологию умной группировки "Smart Groups" способна визуально очистить ящик, оставив на виду только важные письма. Это становится возможным благодаря формированию во входящих сообщениях смарт-трендов.

В Почте появится возможность группировать письма интернет магазинов по отдельным заказам. То есть, всю необходимую информацию о конкретной заявке можно будет получить в одном месте, а не искать среди десятков сообщений.

Также можно будет управлять почтовыми рассылками. Процесс отписки и подписки упрощён до пары кликов.

В направлении ПОЛЕЗНОЙ ПОЧТЫ это:

Возможность оплатить мобильный телефон с помощью кнопки быстрой оплаты прямиком из сообщения email. А ещё совсем скоро такую кнопку с быстрой оплатой смогут вставлять в письма все партнёры Mail.ru (сейчас этой функцией пользуются в тестовом режиме компании Ростелеком, ivi и Литрес).

Также в ближайшее время в приложении к письму будет присылаться дополнительная информация. То есть, если произошли какие-либо изменения, например, с предстоящей поездкой, пользователь незамедлительно получит об этом уведомление.

Наконец, собираются запустить систему рекомендованных действий: в сообщении о том же путешествии человек получит предложение о заказе транспорта или распечатке билета.

В направлении БЕЗОПАСНОЙ ПОЧТЫ это:

В частности, в помощь системе Marshal, предотвращающей попытки несанкционированного доступа, внедряется новый вид анализа к системе антифишинга (фишинг - это подделка писем известных компаний). Чтобы нейтрализовать недобросовестных мошенников, разработчики обучили нейросеть анализировать не только текст письма, но и логотипы.

Меры защиты постоянно совершенствуются и актуализируются. Так, в Mail.Ru Group действует программа Bug Bounty, в рамках которой за выявление продуктовых уязвимостей уже выплачено 200 000 долларов.

Кроме того, полменяется и внешний вид самой Почты.

Mail.ru продемонстрировала новый логотип и обновлённый интерфейс, которые создавались с учётом всех современных тенденций. Пользователи смогут работать в трехколоночном режиме, писать в одной вкладке браузера несколько писем одновременно, сворачивая их внизу экрана, и пользоваться всеми умными и полезными функциями, представленными в рамках обновления.

Такое масштабное обновление связано с тем, что в 2018 году Почте Mail.ru исполнится 20 лет. В то время, когда сервис только появился, функции интерната были сильно ограничены: он был просто огромной библиотекой данных и средством общения. Благодаря интернету люди имели возможность отправлять друг другу необходимую информацию. Но сейчас ситуация в корни изменилась. Интернет проник во все сферы жизни - теперь с помощью него можно покупать товары, заказывать транспорт, получать образование, зарабатывать и многое другое.

- Чем больше цифровых сервисов появляется, тем больше различных типов дел решается в почте. Почта действительно уступила свое место мессенджерам в качестве инструмента для развлекательного общения. Но вместо этого она стала инструментом получения практической пользы и выполнения огромного количества личных дел, - комментирует вице-президент Mail.ru Group, директор бизнес-юнита Почта и портал Анна Артамонова.

Более подробно с новой продуктовой концепцией и всеми обновлениями можно познакомиться на специальном сайте по адресу ego.mail.ru.

Напомним, что в прошлом году, на нашем сайте kp.ru, мы рассказали вам о шести неизвестных Вам возможностях Mail.ru почты.