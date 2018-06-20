Пополнить бюджет за счет детей: В Госдуме предложили обложить налогами самозанятых подростков

СЕГОДНЯ 18:49 2018-06-20T18:53:02+03:00

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Подростки старше 14 лет смогут официально заниматься предпринимательством, правда, с письменного согласия взрослых: родителей, опекунов, усыновителей. Инициатором идеи выступила ЛДПР. Видимо, Владимиру Жириновскому до сих пор не дает покоя тяжелое детство, когда приходилось разводить и продавать кроликов, чтобы купить себе велосипед.

Сегодня в стране немало несовершеннолетних, которые ведут популярные блоги, занимаются киберспортом, майнингом криптовалют, продают поделки или просто фотографируют за деньги. Отчего бы им не оформить ИП и не начать платить государству налоги. А на фоне того что Россия ежегодно теряет сотни тысяч трудоспособного населения, в молодежи нужно воспитывать гражданскую ответственность и сделать талантливых подростков «полноценными участниками рынка». Так считает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков, уверенный в том, что возраст 14 лет вполне подходит для занятия бизнесом: чем раньше набьешь шишек – тем быстрее научишься премудростям взрослой жизни.

С ним не вполне согласен председатель Экспертного совета по экономике и предпринимательству Молодежного парламента при Госдуме Алексей Мостовщиков. Разрешать заниматься бизнесом нужно лет с шестнадцати. Да и то, скорее, с акселерационных программ, то есть через систему наставничества, когда юному бизнесмену есть на кого опереться и у кого попросить совета. Такие программы уже существуют, в частности, в сфере цифровой экономики на базе Дальневосточного федерального университета. Кроме того, у начинающего предпринимателя должен быть полный доступ к информации, например, через «специально обученных» сотрудников МФЦ. В противном случае, вместо того чтобы подсчитывать прибыли, юные горе-бизнесмены будут только и делать, что выплачивать налоговые штрафы.

Но с какой стати несовершеннолетние должны захотеть добровольно легализоваться, если даже многие взрослые предпочитают «не связываться с государством»? Депутаты напоминают, что помимо обязанностей у любого предпринимателя есть еще и привилегии, такие как получение грантов, налоговые и арендные каникулы и т.п. Что ж, аргумент, хотя и слабый.