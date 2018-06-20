Родные Алексея Баталова отказались «принимать в дар» баню соседа

СЕГОДНЯ 19:45 2018-06-20T19:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Эта частная история одной очень интеллигентной семьи стала предметом широкой общественной дискуссии. На днях в программе «Пусть говорят» снова обсуждался дачный скандал, в который втянули вдову и дочь Алексея Баталова. Повод был самый что ни на есть благородный - вспомнить народного артиста, который ушел из жизни год назад. Вместо этого снова заговорили о скандале с соседом в дачном поселке Переделкино. Напомним, что еще в 1992 году Вадим Эльгарт построил на баталовском дачном участке баню. По его словам, строил с согласия артиста.

- Если бы Баталов возражал, я бы не смог построить эту баню, - утверждал Эльгарт в разговоре с телевизионщиками. - А он не возражал. Жена его (Гитана Аркадьевна. - Ред.) приходила сюда мыться. В бане есть парная, моечная, помещение для отдыха.

Печки есть, батареи, газ… Дровник поставил. Все сделал, как положено. Живи - не хочу. Эту калитку в заборе я сделал для них (и забор, и калитка в нем, к слову, находятся внутри участка Баталова, но открывается почему-то только со стороны Эльгарта. - Ред.). У нас с Баталовым были хорошие отношения. Он чуть ли ни руки мне целовал: я ему воду провел, телефон. Он говорил, что такого человека, как я, он еще не встречал в своей жизни... Стройматериалами ему помогал, туалет, домик ему поставил. Я тогда работал, много зарабатывал. Потратить на Баталова пару тысяч долларов не составляло для меня труда. Все ему дал. Чем он был недоволен?!

И «отблагодарил» так, как и бывает в таких ситуациях. Моя жена, умная женщина, мне говорила: «Что ты для него все стараешься? Он тебя так отблагодарит, ты еще кровью харкать будешь. Он состоит только из звания «народный артист». Больше ничего хорошего в нем нет…»

Летний домик Баталовых.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Вот такое признание - «от сердца».

Мало того что сосед построил на участке Баталова баню и летнюю кухню аккурат на межевой границе, он срубил у Баталовых яблони, который Алексей Владимирович своими руками высаживал. Вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна в разговоре с «КП» емко охарактеризовала Вадима Эльгарта, назвав его «жутким хамом». И напомнила, что Алексей Владимирович вообще не мог с ним разговаривать. Перестал ездить на дачу, которую когда-то так любил, чтобы не сталкиваться с Эльгартом. «Отдыхал» дома. Вот так Вадим Эльгарт лишил Баталовых дачи, покоя и относительно счастливой жизни. И теперь говорит, что готов подарить им свою баню. Потому что «рука не поднимается баню снести» - такая она основательная, «сделанная на совесть».

- Я отказываюсь от этой бани. Пусть пользуются, возьмут в дар, - от щедрот своих предложил Эльгарт. - Представители Баталова требуют, чтобы я сломал баню. Со мной ругаются, и я вынужден с ними ругаться. Мне эта баня сто лет не нужна. Из-за нее нервничать не хочу. И в гроб с собой не унесу.

Кирпичная банька, которую построил на участке Баталова его сосед Вадим Эльгарт, выглядит едва ли не основательнее, чем летний домик народного артиста.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Неудивительно, что после такого признания вдова и дочь народного артиста СССР и Героя Соцтруда написали свое обращение, которое передали в «Комсомольскую правду». Приводим текст этого письма дословно:

«Мы категорически заявляем, что не нуждаемся в подачках Эльгарта.

Он обманным путем подписал у моего мужа некий документ и незаконно завладел участком (1,8 сотки), не зная, что земля и строения на ней принадлежат уже 22 года нашей дочке Марии Баталовой. Все, что говорит Эльгарт в СМИ, - ложь. Никогда ни мой муж, ни я не получали от него никаких денег, стройматериалов, не пользовались построенной на нашем участке баней. Мой муж, столкнувшись в наглыми захватническими действиями соседа, 10 лет назад перестал посещать дачу, которую очень любил. Обращаться к кому-нибудь за помощью или в суд посчитал для себя неприемлемым. И только 6 лет назад, узнав, что сосед организовал проход на наш участок и самовольно всем пользовался, Алексей Владимирович обратился к адвокатам и дал согласие направить заявление в суд...

Соседский участок принадлежит гражданке США Ивановой Ирине (дочке Эльгарта, которой он подарил свою дачу. - Ред.), ее представители в суде не появились. В мае 2017 года исковые требования Марии Баталовой (Алексей Владимирович лет 25 назад тоже оформил дачу на свою дочь. - Ред.) были удовлетворены. Гражданку Иванову обязали снести баню, восстановить забор и растения. В течение года решение суда Иванова не исполнила. А Эльгарт постоянно нас оскорбляет и заявляет, что сносить ничего не будет. Моя дочь обратилась в Щербинский суд Москвы с просьбой наложить обеспечительные меры (арест) на недвижимость соседей с целью покрыть расходы по сносу, восстановительным работам (1,8 миллиона рублей). Мы будем действовать только законным путем, строго выполнять решение суда.

Наглые действия соседа, безусловно, укоротили жизнь Алексея Владимировича и постоянно держат нас в состоянии стресса».

Мы надеемся, что эта некрасивая история наконец-то закончится и справедливые требования семьи Баталовых будут удовлетворены.

Фрагмент письма родственников БаталоваФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вдова Алексея Баталова: Мы до сих пор не ездим на дачу. Противно

Исполнился год, как не стало поистине народного артиста СССР. А дело с отнятой у его семьи землей не решено до конца - сосед отказывается платить за снос незаконной баньки (подробности)