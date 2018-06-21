Банкноты во сне и наяву

СЕГОДНЯ 02:32 2018-06-21T02:37:10+03:00

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Эта цитата из Жванецкого неплохо иллюстрирует принципы, по которым наша сериальная индустрия рассказывает о тех, у кого «жизнь удалась». Даже если изначально декларируется желание показать изнанку высшего общества, заканчивается все это одой тугому кошельку и апартаментам класса люкс. И «Садовое кольцо», вроде бы стремящееся доказать, что богатые тоже плачут, делает это с такой любовью и знанием предмета, что все разговоры о бескомпромиссной критике и жесткой сатире начинают выглядеть анекдотом. Это кто тут плачет? Героиня Марии Мироновой, у которой муж спит с другой, сын прогуливает институт, а грабитель отобрал часики? Жители российских фавел могут рассказать истории пострашнее. Но вряд ли их захотят слушать авторы сериала, которые и сами живут в районе Садового кольца, и явно живут неплохо. «Я что, должна извиняться за то, что мои часы стоят 10 тысяч евро?» - высокомерно спрашивает героиня Мироновой следователя. Похоже, перед зрителями, которым обещали критику и сатиру, извиняться тоже никто не будет.

«Садовое кольцо». По будням, 23.00, Первый.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Вот и стало инфернальным нам «Садовое кольцо»

Сергей ЕФИМОВ

В новом сериале зрителю предлагают сострадать на редкость неприятным людям.

Сериал довольно мил, и его хочется хвалить, но вместе с тем не покидает ощущение, что ты несколько лицемеришь, когда делаешь это. Прежде всего в нем некому сочувствовать. Почти все персонажи любовно выписаны сценаристом Анной Козловой («Краткий курс счастливой жизни» тоже ее рук дело, кстати) кончеными уродами: вот собрать бы их всех в одном амбаре… и (вымарано самоцензурой), честное слово. Подличая в будничном режиме (героиня Евгении Брик вдохновенно спит с мужем сестры, например), они нисколько не переживают по этому поводу. Изменщики мило общаются с обдуриваемой ими Верой (Мария Миронова), та ничего не подозревает и любит обоих. Это не то чтобы ужасно. Просто в жизни (и в хороших сериалах) так не бывает никогда: даже очень плохим людям свойственно переживать и размышлять. (Подробности)