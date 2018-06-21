Опрос удивил: один из десяти человек смотрит в телефон во время секса

СЕГОДНЯ 14:36 2018-06-21T15:23:14+03:00

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В США все большую популярность набирает профессия коуч-тренера, который поможет человеку отказаться или снизить зависимость от соцсетей. Это реально стало большой проблемой, поскольку серфинг новостной ленты приводит к расфокусировки внимания пользователя. И чем дальше- тем больше.

Современному человеку все тяжелее сосредоточиться на любом процессе. В том числе, как выяснилось, и на самом интимном.

Исследователи компании SureCall, которая специализируется на оборудовании для усиления сигнала мобильной связи, провели исследование, неприятно удивившее даже их самих. Они опросили 1137 человек в возрасте от 18 до 35 лет о самой интимной сфере их жизни и выяснили, что один из десяти опрошенных регулярно, стараясь это сделать незаметно для партнера, заглядывает в смартфон прямо во время секса. Не знаю, как это у них получается, но респонденты заявили, что успевают даже поставить лайк понравившейся фотке или комментарию, а особенно умелые и ответить на письмо. Замечает ли это партнер? – осталось за рамками вопроса. Ну вообще, для другого должно быть очень обидно, ну!

Ученые же связывают такое поведение с общей тенденцией миллениалов: они уже давно попали в рабство к собственным телефонам.