Кто даст «недоношенным» пенсионерам работу?

СЕГОДНЯ 15:36 2018-06-21T15:43:38+03:00

Мигранты уже оккупировали все «стариковские» рабочие места - наши реформаторы либо не подумали об этом, либо «пока не замечают»

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Представим среднестатистического Ивана Петровича и его реальную жизненную ситуацию. В 60 лет работодатели от него грамотно избавляются. Да «старик» и сам понимает, что «не тянет» работу экспедитора. Он уже не вояжер по стране – возраст, гастрит, гипертония, сердце покалывает. А вдруг в дороге что случится? Болеть в чужом городе, среди чужих людей? Ни котлет в банке никто не принесет в больницу, ни чистого белья и очки для чтения. Мрак!

И пускается Иван Петрович на поиски работы. Хоть какой. На «приличную» не рассчитывает. Ему известно: после 45 лет на нормальные зарплаты не берут. Есть такой негласный уговор у работодателей. Уговор негласный, но исполняется четко. А Ивану Петровичу и не надо ничего особого: пять лет до пенсии дотянуть – и на фазенду!

Поэтому, Иван Петрович, как заведенный, начинает обходить все окрестные гаражные кооперативы и стоянки. Хочет сторожем устроится. Но в ближайшем ГСК «Березка» в будке сияет гость с Востока, а после Рамадана его сменит брат – тому дом достраивать надо. Знакомый председатель кооператива прячет глаза: Иван Петрович пять лет проработает - и на пенсию, а по три тысячи рублей председателю с каждой получки отстегивать не будет. Не интересен «старичок». И тогда «недоношенный» пенсионер расчехляет свои права на трактор, полученные еще на целине, и достает из сейфа диплом об окончании какого-то Электромеханического вуза.

Но в ЖЭКе Ивану Петровичу не рады. Он лишний в родном ЖЭКе. На тракторе по району наворачивают круги гости с юга. Один рулит, второй за дорогой следит. Нет, не убирают - бензин выжигают и Глонасс обманывают.

Электрик тоже не нужен, даже на полставки. Электричество укрощает товарищ с дипломом полупустынного ПТУ, купленного в столице древней цивилизации на гортанном базаре. Несмотря на отсутствие квалификации, «электрик-самоучка» выезжает на природной сметке, кое-каком опыте работы с плюсом-минусом и утомленной незлобивости местного населения. В такси...ну все знают, кто и что в такси. Иван Петрович и рад бы по полсмены брать, на молочишко. Но на желтых маршрутах уже все плотно занесено песком и жесткими травами с Востока и с Юга..

Жена Ивана Петровича, Мария Ивановна – ему ровесница и ходит по схожему кругу. В консьержки? Там уже дамы в шароварах - и детки их в колясочной плачут.

Мыть подъезды, коридоры в поликлинике или в ближайшей школе? Там уже моют специально обученные люди из клининговой компании с экзотическими именами. И нянечки в больнице – те же, оттуда же. И в ларьках они, и в прачке-химчистке…

Что может произойти, когда Иван Петровичей с женами накопится критическая масса? Они наденут на головы кастрюли и пойдут на Невский, проспект Сахарова, Светлановскую и Екатерининскую.

Забыли уже, как пенсионеры оцепления ОМОНа прорывают? Пересмотрите хронику начала 90-х. Голодный пенсионер в гневе страшен. Ему терять нечего. Он уверен, что бить его у сержанта Росгвардии рука не подымется. А если у этого сержантика мама с папой так же без работы в «предпенсионке» мыкаются - вообще некрасиво получится. И ведь вполне вероятно, что записные уличные политики почуют в пожилых новый протестный электорат. Уже есть намерения в начале июля побороться за права пенсионеров в 20 городах.

Противостояние пенсионеров и мигрантов – это то, чего нам так не хватало для хорошей жизни?

Впрочем, я все-таки надеюсь, что в нынешнем виде, пенсионной реформы не будет. Это всего лишь зондаж общественного мнения. А в реальности есть или разрабатывается программа трудоустройства тех, кому предложено поработать еще несколько лет до заслуженного отдыха. Создаются рабочие места, разрабатывается система госгарантии, выделяются средства для того, чтобы стимулировать работодателей принимать на работу тех, кому за 60...

Ведь футбол скоро закончится. А ничьи старички останутся...