2018-06-21T16:10:59+03:00
Экономика

«Надзор не за гражданами, а за системами»: эксперт прокомментировал планы Центробанка проверять гаджеты, с которых переводят деньги

По данным регулятора, это поможет борьбе с отмыванием доходов
Екатерина БОЛГОВАКсения СПИРИДОНОВА
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Центробанк создает правила игры, по которым будут работать финансовые организацииЦентробанк создает правила игры, по которым будут работать финансовые организацииФото: Анастасия Осипова
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Центробанк предложил новый способ борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В новой версии положения регулятора появилось обязательство для банков анализировать различные устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги, и присваивать этим гаджетам идентификаторы.

По мнению аналитика Эльдара Муртазина, эта мера никак не отразится на обычных людях, поскольку это надзор не за гражданами, а за системами в целом.

«Существуют разные платежные системы, часть из них привязана к банковским счетам и Центробанк их может контролировать – то есть, это в рамках того, что мы уже делаем и никаких изменений не будет. Часть платежных средств, так называемые микроплатежи, они проходят со счетов операторов, фактически это не считается банковской операцией как таковой», - рассказал Муртазин в интервью Радио «Комсомольская правда».

По его словам, регулятор хочет ввести регулирование именно этой сферы.

«Если говорить о том, что как это представляют, что там ужас-ужас, будут следить за нашими платежами, это не так. Никто не будет следить конкретно за конкретным Васей Пупкиным – это, скорее, за тем, чтобы соблюдались нормы платежными системами», - заявил аналитик.

Он подчеркнул, что Центробанк создает правила игры, по которым будут работать финансовые организации. Поэтому сообщения о том, что за всеми гражданами будут следить, не соответствуют действительности.

«Микроплатежи не подпадают под контроль налоговых органов, то есть, по сути, тот же Центробанк не будет передавать никуда это, не будет хранить эти данные – они не интересны. Все, что подпадает под сумму до 15 тысяч рублей, и не превышает при этом, по-моему, 50 тысяч рублей в месяц по аккаунту… никаких проверок, ничего не может быть в принципе», - подытожил эксперт.

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