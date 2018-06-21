2018-06-21T18:40:27+03:00
Звезды

Эммануил Виторган опубликовал трогательный снимок подросшей дочери Этель

Зрелые родители везде берут кроху с собой
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
На днях Виторган поделился с поклонниками трогательным фотоНа днях Виторган поделился с поклонниками трогательным фотоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В феврале этого года 78-летний Эммануил Виторган и Ирина Младик стали родителями дочки Этель. Несмотря на то, что зрелость папы и мамы вызвала неоднозначную реакцию в прессе и среди поклонников артиста, Виторган и Ирина, кажется, абсолютно счастливы в своем родительстве. Тем более, что для Младик впервые стала мамой.

emmanuil_vitorganemmanuil_vitorgan
Закрытие 25-го театрального сезона ВИТОРГАН-КЛУБА
2204 отметок «Нравится»52 комментариевInstagram

Отметим, что поклонники были уверены, что дочку Эммануилу и Ирине родила суррогатная мать, но позже Ирина заявила, что смогла родить девочку сама. Через несколько месяцев после родов в программе «Привет, Андрей!» Эммануил впервые показал лицо маленькой дочери. И даже заплакал, глядя на малышку.

emmanuil_vitorganemmanuil_vitorgan
Спасибо нашему коллективу за помощь в организации Закрытия 25-го театр сезона Виторган-клуба
593 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

К слову, в отличие от многих других звездных родителей, которые скрывают лица малышей, Эммануил и Ирина везде берут дочку с собой и стараются вести очень активный и светский образ жизни. Фото девочки часто появляется в микроблоге звезды. А на днях Виторган поделился с поклонниками трогательным фото, на котором Эммануил и Ирина позируют с дочкой на мероприятии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

“Счастливые моменты”: Эммануил Виторган показал, как кормит из бутылочки трехмесячную дочь

На фото 78-летний Виторган кормит малышку из бутылочки. Этель у него на руках. Геолокация - бизнес-зал аэропорта Шереметьево. Умильную фотографию Виторган назвал “Счастливые моменты”. (подробности)

78-летний Эммануил Виторган впервые показал лицо ребенка и расплакался

Эммануил Гедеонович и его супруга Ирина пригласили съемочную группу в дом и показали, как ухаживают за дочкой. Родители признались, что теперь вся их жизнь вращается вокруг ребенка. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Первый канал объяснил снятие с эфира интервью Познера с Лимоновым
Болтон отправится в Москву для обсуждения встречи Трампа и Путина
Путин обсудил урегулирование ситуации в Донбассе с членами Совбеза РФ
Украинский журналист готов продать квартиру ради разговора с Путиным
Голливудский режиссер признан виновным в убийстве украинской модели
Вахтанг Кикабидзе разъяснил свои слова о ненависти к СССР
Ученые: чашка кофе заменит диабетикам укол инсулина
В Латвии запретили обучение на русском языке в частных учебных заведениях
«Евросеть»‍ прекратит существование в течение года
Убийство рэпера XXXTentation: полиция США задержала подозреваемого
"Без шуток": Украинский генерал призвал "достать" ракетами до Москвы
В Турции убита популярная певица
В США умерла горилла, которую обучили языку жестов
Американский миллиардер пытался выжить бывшую жену из дома при помощи ужасного запаха
ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме
Топилин объяснил, за счет чего вырастут зарплаты
Хейли: США могут отказаться работать с Human Rights Watch
Экс-губернатору Сахалина Хорошавину предъявлены новые обвинения
Конституционный суд разрешил усыновление детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С
Супруге премьер-министра Израиля предъявлены обвинения в мошенничестве
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР реализует действенные меры по полной денуклеаризации Корейского полустрова
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за сильной жары
Ученые доказали - улыбаясь, человек запоминается лучше