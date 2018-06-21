Эммануил Виторган опубликовал трогательный снимок подросшей дочери Этель
В феврале этого года 78-летний Эммануил Виторган и Ирина Младик стали родителями дочки Этель. Несмотря на то, что зрелость папы и мамы вызвала неоднозначную реакцию в прессе и среди поклонников артиста, Виторган и Ирина, кажется, абсолютно счастливы в своем родительстве. Тем более, что для Младик впервые стала мамой.
Отметим, что поклонники были уверены, что дочку Эммануилу и Ирине родила суррогатная мать, но позже Ирина заявила, что смогла родить девочку сама. Через несколько месяцев после родов в программе «Привет, Андрей!» Эммануил впервые показал лицо маленькой дочери. И даже заплакал, глядя на малышку.
К слову, в отличие от многих других звездных родителей, которые скрывают лица малышей, Эммануил и Ирина везде берут дочку с собой и стараются вести очень активный и светский образ жизни. Фото девочки часто появляется в микроблоге звезды. А на днях Виторган поделился с поклонниками трогательным фото, на котором Эммануил и Ирина позируют с дочкой на мероприятии.
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