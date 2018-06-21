2018-06-21T19:36:01+03:00
В мире

СМИ: Трамп швырялся в Меркель конфетами во время G7

Появились новые подробности конфликта между президентом США и его европейскими коллегами в Канаде
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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Трамп не любит Меркель. Он не забыл, что ее команда была против него во время президентских выборов в СШАТрамп не любит Меркель. Он не забыл, что ее команда была против него во время президентских выборов в СШАФото: REUTERS
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Американский политолог Иэн Бреммер в эфире телеканала CBS рассказал о скандальном инциденте, который произошел во время встречи Дональда Трампа с канцлером Германии во время саммита G7. Все началось с того, что Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо попытались уговорить американского лидера подписать совместное итоговое коммюнике (кстати, он этого так и не сделал).

- Трамп сидел, скрестив руки (фотографии с сидящим президентом США и стоящими вокруг него политиками в тот день взорвали интернет - Ред.), и был явно недоволен, что главы "семерки" объединились против него, - сказал Бреммер. - Затем он резка встал, сунул руку в карман пиджака, сказав «Окей, я подпишу документ»… после чего достал две конфеты Starburst и кинул их на стол перед Меркель, произнеся: «Вот, Ангела. И не говори, что я никогда тебе ничего не даю».

Американский аналитик также добавил, что на данный момент два лидера не уважают друг друга и их личные отношения "разрушены".

Фотографии с сидящим президентом США и стоящими вокруг него политиками в тот день взорвали интернет Фото: REUTERS

Фотографии с сидящим президентом США и стоящими вокруг него политиками в тот день взорвали интернетФото: REUTERS

ЭТО ЛИЧНАЯ НЕНАВИСТЬ

- Трамп не любит Меркель. Он не забыл, что ее команда была против него во время президентских выборов в США, - говорит немецкий политолог Александр Рар. - Кроме того, Трамп похож на Путина в том смысле, что он предпочитает говорить об интересах своей страны, а канцлер Германии зациклилась на каких-то либеральных общеевропейских ценностях. То есть они просто не понимают друг друга.

Сейчас в Германии выстроилась целая политика по игнорированию Трампа: они просто уверены, что через 2 года его не будет. Что американцы изберут очередного либерала а-ля Обама или Клинтон, и все встанет на свои места. Наша элита серьезно верит в то, что все эти торговые войны, бросания конфетами и так далее - это временные проблемы. В Берлине даже представить не могут, что мир стал двигаться в другую сторону.

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