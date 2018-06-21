2018-06-21T19:04:23+03:00
Звезды

«Ты просто ешь, чтобы выжить»: Лайма Вайкуле рассказала, как питается, чтобы оставаться стройной

Певица призналась, что голодает под наблюдением врачей в клинике
Ольга АНТОНОВА
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Вайкуле заявила, что от еды на определенный срок она отказывается в клинике под присмотром врачейВайкуле заявила, что от еды на определенный срок она отказывается в клинике под присмотром врачейФото: Евгения ГУСЕВА
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Трудно поверить, но Лайма Вайкуле склонна к полноте, поэтому с ранней юности привыкла ограничивать себя в еде, чтобы выглядеть стройной и худой. Об этом она сама как-то призналась в интервью. А недавно в беседе с журналистом издания Teleprogramma.pro артистка рассказала, какие продукты составляют ее рацион и с помощью какой диеты она быстро сбрасывает вес. Оказалось, что в основном она питается разнообразно, и может позволять себе и мучное, иногда и сладкое.

Исключение составляет мясо, ведь Вайкуле еще в детстве перестала употреблять его в пищу.

«Ты ешь все, что тебе вздумается. А потом зашиваешь рот на месяц. Я в такие дни сижу на рисе, на воде. Потом еды становится настолько мало, что ты ешь просто для того, чтобы выжить», — сообщила исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли».

Трудно поверить, но Лайма Вайкуле склонна к полноте, поэтому с ранней юности привыкла ограничивать себя в еде Фото: Евгения ГУСЕВА

Трудно поверить, но Лайма Вайкуле склонна к полноте, поэтому с ранней юности привыкла ограничивать себя в едеФото: Евгения ГУСЕВА

При этом никакой самодеятельности в вопросе голодания Лайма не приемлет. Вайкуле заявила, что от еды на определенный срок она отказывается в клинике под присмотром врачей. Однако она делает это не так часто, так как для выступлений ей нужны силы. Артистка объяснила, что 12 дней ничего не ест и пьет лишь воду, в результате чего энергии для работы не остается. Вайкуле считает, что такие эксперименты не только позволяют сбросить вес, но и очистить организм.

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