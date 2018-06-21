Навальный требовал в 2014-м году повышения пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 13:00 2018-06-21T13:00:41+03:00

Теперь он переобулся и выступает против этой идеи правительства

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Российский оппозиционер Алексей Навальный сделал очередной финт ушами. Блогер сменил мнение по важнейшему для всех россиян вопросу. Сейчас Навальный выступает против повышения пенсионного возраста. И даже готовит митинги в 20 городах России. Но еще в 2012 году Алексей добивался поднятия возрастной планки, преодолев которую человек сможет уйти на заслуженный отдых.

Вот выдержка из программы навальновской партии «Народный альянс», принятой учредительным съездом 15 декабря 2012 года:

«Продолжительность жизни в России будет расти, и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Но если повышение пенсионного возраста планировать, то этот процесс можно сделать плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки».

А это цитата за 2014 год из перелицованной парии Алексея «Партия Прогресса»:

«Рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, мы будем заранее планировать этот процесс, делая его плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки. При этом повышение порога будет дифференцировано по возрастам, так что оно коснется главным образом тех, кто сейчас лишь начинает трудовую деятельность».

Получается, что абсолютный ультра-либерал Навальный, который с крайним почтением относится к делу Егора Гайдара, вдруг решает, что все вокруг идиоты. Мол все напрочь забыли, что он говорил по поводу повышения пенсионного возраста еще пару лет назад. Навальный просто переобувается на лету. Прав был писатель Эдуард Лимонов, написавший про пенсионные мытарства Алексея:

«Навальному до лампочки пенсионеры на самом деле и их судьба, но мозги у него не креативные, потому он подворовывает политические идеи то слева, то справа, всё что плохо лежит.

К дальнобойщикам пристроиться не удалось, от мусорных бунтов погнали, теперь попробует "защитить пенсионеров.

Удивительно как упорно такой абсолютно неталантливый, не годящийся в политику человек, без мыла лезет во все дыры. Пробуя на авось, авось в этот раз проканает...»